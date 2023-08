Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από έκρηξη στη δυτική Πενσυλβάνια που κατέστρεψε τρία κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον άλλα δώδεκα το πρωί του Σαββάτου (12/8).

Οι Αρχές της κομητείας Allegheny δήλωσαν ότι τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την έκρηξη. Τρεις επιπλέον μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που αντίκρισαν ένα ισοπεδωμένο σπίτι.

Συνεργεία 18 διαφορετικών πυροσβεστικών τμημάτων συγκεντρώθηκαν για να σβήσουν τις φλόγες και να περάσουν από κόσκινο τα ερείπια, καθώς ήταν άγνωστο εάν υπήρχαν και πόσοι ήταν οι αγνοούμενοι.

Το περιστατικό φάνηκε να ξεκίνησε όταν ένα σπίτι εξερράγη, τυλίγοντας στις φλόγες και δύο γειτονικά σπίτια, σύμφωνα με την κομητεία. Πολλά άλλα σπίτια υπέστησαν ζημιές με τζάμια που έσκασαν.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη. Οι αρχές αναφέρουν ότι η αιτία είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

«Άκουσα αυτό το ‘μπαμ’». Ήταν τόσο δυνατό που με ξύπνησε. Νόμιζα ότι ήταν βροντές από τις καταιγίδες χθες το βράδυ», είπε κάτοικος της περιοχής. «Το μπουκάλι μου με το νερό έπεσε πάνω μου ακαριαία. Έτρεμα. Με τρόμαξε τόσο πολύ».

Reuters: Flames engulfed a house after an apparent explosion in Plum, Pennsylvania, a suburb northeast of Pittsburgh. At least 4 people died in the explosion according to local media pic.twitter.com/ZRfhL7pJal — ST Global Markets (@stglobalmarkets) August 13, 2023

Μέχρι τις 4:30 μ.μ. τοπική ώρα, η περιοχή εξακολουθούσε να θεωρείται «ενεργή σκηνή» και οι πρώτοι ανταποκριτές αναμένονταν να παραμείνουν εκεί για ώρες, σύμφωνα με την κομητεία.

Σημειώνεται πως παύθηκε και η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή για προληπτικούς λόγους.