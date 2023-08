Ισχυρή έκρηξη έγινε στο λιμάνι του Derince στην Τουρκία λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ από την έκρηξη σε αποθήκες σιτηρών υπάρχουν 10 τραυματίες δυο εκ των οποίων είναι σοβαρά.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ από την έκρηξη σε αποθήκες σιτηρών υπάρχουν τραυματίες ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

Η αιτία της έκρηξης στο λιμάνι της συνοικίας Derince του Κοτζαέλι είναι ακόμα άγνωστη, καθώς οι κάτοικοι ανέφεραν ότι τα παράθυρά τους έσπασαν και τα πλάνα δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς.

Η ρεπόρτερ του CNN TÜRK, Hasret Kaya, η οποία μετέδωσε τις πρώτες πληροφορίες, είπε σε ζωντανή μετάδοση, «Έμαθα ότι ένα από τα σιλό αποθήκευσης σιταριού εξερράγη. Εκτιμάται ότι συνέβη ενώ ένα πλοίο αγόραζε σιτάρι σε εκείνο το σημείο.».

Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε διευκρινιστικές δηλώσεις σχετικά με το τι προκάλεσε την έκρηξη.

Ο ανταποκριτής του CNN Türk Çağdaş Evren Şenlik δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση: «Η έκρηξη παντού στο Gölcük. Σωστικά συνεργεία στάλθηκαν στην περιοχή. Οι ομάδες της TEM πήγε επίσης στο σημείο. Ήταν 14:40 ώρα όταν έγινε έκρηξη στο λιμάνι Derince και πυκνός καπνός κάλυψε τον ουρανό», είπε.

#BREAKING❗️An explosion occurred at wawarehouse at #Derince port in Kocaeli city of #Türkiye, APA’s Istanbul correspondent reports citing TRT. According to the initial information, 4 persons have been injured as a result of the explosion. #derincelimanı #kocaeli pic.twitter.com/Qh2ryzebEW

— APA News Agency (@APA_English) August 7, 2023