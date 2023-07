Σε τουλάχιστον 44 ανέρχονται οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή σε μία περιοχή της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία η έκρηξη οφείλεται σε επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πόλη Καρ που είχε οργανώσει το ακροδεξιό πολιτικό κόμμα, Jamiat Ulema-e-Islam (Fazl), ένα από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Περίπου 500 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Καρ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια οργάνωση που να έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Σύμφωνα με τον Guardian τραυματίες είναι πάνω από 200 και βίντεο από το σημείο έδειχναν ασθενοφόρα να καταφθάνουν και να μεταφέρουν συνεχώς τραυματίες.

Στα νοσοκομεία της επαρχίας αλλά και σε παρακείμενες περιοχές σήμανε υγειονομικός συναγερμός και μερικοί ασθενείς μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία της πόλης Πεσαουάρ.

Μάλιστα σύμφωνα με τον αξιωματούχο εκτάκτων αναγκών της περιοχής Μπαζάουρ, Σαάντ Χαν, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι ηγέτες του Jamiat Ulema-e-Islam απευθύνονταν στο κοινό.

