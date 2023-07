Οκτώ τουρίστες σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα (φωτογραφία, επάνω, από Gilgit Baltistan Emergency Service) χθες Παρασκευή, στην περιοχή Γκίλγκιτ-Μπαλτιστάν του βόρειου Πακιστάν.

Σύγκρουση και εκτροπή

Το τουριστικό βαν είχε αναχωρήσει από το Σάχιβαλ της επαρχίας Παντζάμπ, με προορισμό την πόλη Γκίλγιτ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι

Babusar Gattidass RTA

happened as a result of a collision between a car and a high-roof vehicle. So far in this unfortunate accident 8 tourists have been killed and 16 injured.

Due to bad weather conditions on Babusar Top, the two vehicles collided with each other pic.twitter.com/yjLPvAu5l6 — AhmeD_TanveeR (@Mountain_Man007) July 28, 2023

Εκπρόσωπος των τοπικών αρχών δήλωσε στο πρακτορείο Xinhua πως το τουριστικό βαν συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Μετά την πτώση του στη χαράδρα, τυλίχτηκε στις φλόγες.

A tragic accident occurred near Babusar Top when a Hiace van and a car collided at Gitidas. As a result, at least 8 people were killed, and 9 others injured, some critically.#RoadAccidents #BabusarTop #GilgitBaltistan #KKH #Chilas #IMN #IbexMediaNetwork pic.twitter.com/UUcPSYdCjc — Ibex Media Network (@IbexMedianetwrk) July 28, 2023

Τα θύματα απανθρακώθηκαν και είναι δύσκολο ν’ αναγνωριστούν, ενώ οι περισσότεροι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε ο εκπρόσωπος, ο οποίος διευκρίνισε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται γυναίκες και παιδιά.

A collision between a tourist van and a car at Gittidas near Babusar Top caused both vehicles to fall into a deep ditch. As a result of which, 8 tourists (including women and children) were killed and many others were injured. As soon as the information about the accident was… pic.twitter.com/YDjem6PmPn — The Karakoram Club (@KarakoramClub) July 28, 2023

Πηγή: ΑΠΕ