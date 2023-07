Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 200 τραυματίστηκαν από έκρηξη που έγινε σήμερα, Κυριακή σε μία περιοχή της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της Μπαζάουρ, Μουχάμανt Ισράρ η έκρηξη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια δημόσιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην πόλη Καρ που είχε οργανώσει το ακροδεξιό πολιτικό κόμμα, Jamiat Ulema-e-Islam (Fazl), το οποίο είναι γνωστό για τις σχέσεις του με το σκληροπυρηνικό πολιτικό Ισλάμ στην πρώην φυλετική περιοχή του Μπαζάουρ.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή κι έχουν προειδοποιήσει πως ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση των διασωστών ενώ προς το παρόν η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει την αιτία που προκάλεσε την έκρηξη και είναι σε εξέλιξη έρευνα.

Τραυματίες σε διαδρόμους νοσοκομείων

Στις φωτογραφίες που μεταδόθηκαν στην τοπική τηλεόραση φαίνονται δεκάδες ασθενοφόρα να μεταφέρουν τραυματίες σε νοσοκομεία με αρκετούς εξ αυτών να περιμένουν στους διαδρόμους, καθώς υπάρχει πληρότητα.

#BIG | #Pakistan : Massive suicide blast at the Workers Convention of Jamiat Ulema-e-Islam in Khar, Khyber Pakhtunkhwa has resulted in over 20 fatalities and 150 injuries. Lagta hai khud hi samapt ho jayenge 🤔!! #KharBlast #BajaurBlast #Pakistan pic.twitter.com/9Sa5QTlejs — 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 (@Rahulk123d) July 30, 2023

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, στην έκρηξη σκοτώθηκε αρχηγός της περιφέρειας Jamiat Ulema-e-Islam (Fazl), Μαούλανα Ζιουάλαχ.

pyare civilians, world no1 fauj is busy planning caretaker setup, kindly take care of petty issues like #BajaurBlast yourself. pic.twitter.com/VNUf6gVxvx — Gen Syed Asim Munir (parody) (@JungjooGernail) July 30, 2023

Το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία αναζωπύρωση των επιθέσεων ισλαμιστών ενόπλων από την προηγούμενη χρονιά, όταν κατέρρευσε μία συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των Πακιστανών Ταλιμπάν (Tehreek-e-Taliban Pakistan -TTP) και του Ισλαμαμπάντ.

Η οργάνωση TTP υποστηρίζει ότι είναι έμμεσα συνδεδεμένη με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

🚨 #BREAKINGNEWS!! Deadly explosion (suspected suicide bombing) occured during a large gathering of #JUI in district #Bajaur, #KP. Details of the casualties are awaited. pic.twitter.com/N9zcoRrLEm — The Pakistan Telegraph (@TelegraphPak) July 30, 2023