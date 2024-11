Αρνητική στάση φαίνεται ότι κρατάει η πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στο Κίεβο τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του νέου προέδρου των ΗΠΑ, έγραψε στα social media: «Το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα φαίνεται να θέλει να διασφαλίσει ότι θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος προτού ο πατέρας μου έχει την ευκαιρία να φέρει την ειρήνη και να σώσει ζωές. Ηλίθιοι!».

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh

