Δυναμικά και με όχημα την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο κολοσσός της Masdar ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στα υπεράκτια αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά.

Η Masdar μετά το χρυσό deal με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ξεδιπλώνει σταδιακά τη στρατηγική της στον τομέα των ΑΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αξιοποιώντας την εξειδίκευση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο χώρο θέλουμε να επεκταθούμε στα υπεράκτια αιολικά, τόνισε ο Chief Operation Officer της Masdar AbdulAziz Al Obaidli.

Οι επενδύσεις της Masdar στα offshore αιολικά και φωτοβολταϊκά

Τα πρώτα σχέδια της στρατηγικής του ομίλου της Masdar για την Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου, έκανε γνωστά ο Chief Operation Officer της Masdar AbdulAziz Al Obaidli.

Συμμετείχε σε εκδήλωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων που διοργάνωσε η ΕΔΕΥΕΠ στη διάρκεια της COP29 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο ίδιος μίλησε με θετικά λόγια για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Υπεράκτιων Αιολικών που εκπόνησε και τρέχει… η ΕΔΕΥΕΠ, ενώ ταυτόχρονα εξήρε και την τεχνογνωσία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. «Τα κεφάλαια υπάρχουν, αλλά ο ανταγωνισμός διεθνώς είναι πολύ μεγάλος, ειδικά για επενδύσεις όπως τα ΥΑΠ που απαιτούν περισσότερα κεφάλαια συγκριτικά με τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ», είπε ο COO της Masdar.

Σύμφωνα με τον κ. Alobaidli, η Masdar σχεδιάζει να δημιουργήσει δυναμικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων από υπεράκτια αιολικά και φωτοβολταϊκά σε Ελλάδα και Ισπανία, ύψους 6 GW, στο πλαίσιο του φιλόδοξου εταιρικού στόχου για δυναμικότητα 100 GW σε ανανεώσιμες μέχρι το 2030.

Στην ελκυστική επενδυτική προοπτική της Ελλάδας αναφέρθηκε και ο Gonzalo Saenz de Miera, Global Director of Climate Change and Alliances at the Chairman’s Area της Iberdrola

Επενδυτικό ενδιαφέρον και από την Iberdrola

Ο COO της Masdar συμμετείχε σε πάνελ και με άλλους διεθνούς και εγχώριους επενδυτές στα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Το συντόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, και εκτός από τις δηλώσεις του στελέχους της Masdar το επενδυτικό ενδιαφέρον για υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα τόνισε και η Iberdrola.

Στην ελκυστική επενδυτική προοπτική της Ελλάδας αναφέρθηκε και ο Gonzalo Saenz de Miera, Global Director of Climate Change and Alliances at the Chairman’s Area της Iberdrola, με 20ετή παρουσία στην εγχώρια αγορά των χερσαίων αιολικών. Ο κ. de Miera ανέδειξε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα στον τομέα των ΥΑΠ, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τρεις βασικές προϋποθέσεις για να προσελκύσει περαιτέρω επενδυτικό ενδιαφέρον: Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού ρίσκου κατά τη φάση της ανάπτυξης, σχήματα στήριξης από την Πολιτεία και σαφήνεια ώστε να διευκολύνεται η τραπεζική χρηματοδότηση των έργων, και δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας. «Η ανταγωνιστικότητα ενός επενδυτή εξασφαλίζεται όταν παράγει ενέργεια εκεί που αυτή είναι φθηνότερη», τόνισε. Ο κ. de Miera επισήμανε επίσης ότι ο ισπανικός όμιλος μέσα στην επόμενη τριετία σκοπεύει να επενδύσει συνολικά 15 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ, εκ των οποίων το 55% στην αγορά των offshore.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωσταντίνος Μαύρος, ανέφερε ότι το υπό ανάπτυξη πιλοτικό έργο υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην Αλεξανδρούπολη θα δώσει τον τόνο για τις επόμενες επενδύσεις.

Πρόσθεσε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει ήδη και οι σχετικές μελέτες (βυθού, περιβαλλοντικές, κ.λπ.), εκτιμώντας ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες αναμένεται η έναρξη υλοποίησής του.

