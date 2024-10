Η «λάμψη» της Μπαρτσελόνα: «Κατατρόπωσε» την Μπάγερν με 6+3 παίκτες από τη Μασία (pics, vids)

Μία νίκη-δήλωση για την επιστροφή της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αναζητούσε η Μπαρτσελόνα και την πέτυχε κόντρα στην Μπάγερν. Απέναντι στην ομάδα που μετρούσε εις βάρος της έξι σερί νίκες, αρκετές εκ των οποίων με μεγάλα σκορ και μία ιστορική με εκείνο το 8-2 που θα μνημονεύεται για πάντα. Όλα αυτά ανήκουν όμως στο παρελθόν.

Γιατί στο παρόν, οι «μπλαουγκράνα» διέλυσαν με 4-1 τους Βαυαρούς παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο, με τους οπαδούς τους στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου της Βαρκελώνης να παραληρούν. Αυτός ο θρίαμβος είχε αναμφίβολα την σφραγίδα του Ραφίνια που με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο έκανε χατ-τρικ και οδήγησε την ομάδα του στην σπουδαία νίκη.

Στην βραδιά που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάρτσα. Με τα τρία γκολ που πέτυχε έφτασε τα εννιά πλέον στη σεζόν ενώ έχει και οκτώ ασίστ σε 13 ματς φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι αναγεννημένος και ο Χάνσι Φλικ έχει μεγάλο μερίδιο σε όλο αυτό καθώς τα προηγούμενα δύο χρόνια ο 27χρονος άσος είχε περιοριστεί σε κάποιες αναλαμπές κατά διαστήματα.

Ο Γερμανός προπονητής εξάλλου είναι αυτός που μετέτρεψε τη βαρετή και προβλέψιμη Μπαρτσελόνα του Τσάβι, σε αυτή την εξαιρετική και φουλ επιθετική ομάδα που στα πρώτα 13 ματς της σεζόν έχει πετύχει ήδη 43 γκολ. Χωρίς μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ σε σχέση με πέρσι κι ενώ μάλιστα σε αυτό το διάστημα στερείται πολλούς βασικούς παίκτες λόγω τραυματισμών.

Ποιο είναι το μυστικό του; Η εμπιστοσύνη στη Μασία. Στην περίφημη ακαδημία της Μπαρτσελόνα που για ακόμη μία φορά φαίνεται πως θα αποδειχθεί χρυσωρυχείο. Από το ξεκίνημα της σεζόν ο Γερμανός τεχνικός βασίζεται πολύ στο νέο «αίμα» και αυτό που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης κόντρα στην Μπάγερν μόνο τυχαίο δεν ήταν.

Από τους έντεκα παίκτες που ξεκίνησαν, οι έξι προέρχονται από τη Μασία ενώ ακόμη τρεις μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο ως αλλαγή. Συνολικά δηλαδή εννιά από τους 16 που αγωνίστηκαν είναι προϊόντα της Μασία. Δύο 17χρονοι (Γιαμάλ, Κουμπαρσί), ένας 20χρονος (Γκάβι) τέσσερις 21χρονοι (Μπαλντέ, Κασάδο, Φέρμιν, Φατί) και οι δύο… μεγάλοι της παρέας, ο 25χρονος Πένια και ο 26χρονος Όλμο.

Barcelona demolished Bayern with 6 academy players starting the game:

Iñaki Peña (25)

Pau Cubarsí (17)

Alejandro Balde (21)

Marc Casadó (21)

Fermín López (21)

Lamine Yamal (17)

And 3 others coming off the bench:

Gavi (20)

Dani Olmo (26)

Ansu Fati (21)

La Masia. 🔥 pic.twitter.com/EaxvMdlzRX

