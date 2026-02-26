Πανδαισία: Όλα τα γκολ του Champions League (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης του Champions League - Αποτελέσματα και πιθανές διασταυρώσεις στους «16».
Ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση φάση του Champions League.
Όλα τα γκολ της Τετάρτης (25/2)
Άγγιξε το θαύμα η Γιουβέντους, αλλά…
Η Γιουβέντους μπορεί να αγωνιζόταν με 10 από το 48’, μετά την αποβολή του Κέλι, αλλά προηγήθηκε στην κανονική διάρκεια της Γαλατάσαραϊ με 3-0 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, όπου οι Τούρκοι σκόραραν με τους Όσιμεν (105+1’) και Γιλμάζ (119′) για το 3-2 και πήραν την πρόκριση, χάρη στο 5-2 του πρώτου αγώνα.
Επική ανατροπή και πρόκριση
Η Αταλάντα διέλυσε με 4-1 την Ντόρτμουντ, ανέτρεψε το 2-0 του πρώτου αγώνα και προκρίθηκε στους «16». Σκαμάκα (5’), Τζαπακόστα (45’), Πάσαλιτς (57’) και Σάμαρτζιτς (90+8’) τα γκολ για τους Ιταλούς, Αντεγέμι στο 75’ το μοναδικό τέρμα για τους Γερμανούς.
Πέρασε η Παρί
Χορταστική ισοπαλία στο Παρίσι, με την Παρί και τη Μονακό να έρχονται 2-2 και τους γηπεδούχους να παίρνουν το εισιτήριο, χάρη στο 3-2 του πρώτου αγώνα. Μαρκίνιος στο 60’ και κβαρατσχέλια στο 66’ τα γκολ για τους πρωταθλητές Ευρώπης, Ακλιούτσε (45’) και Τέζε (90+1’) τα αντίστοιχα για τους Μονεγάσκους.
Δίπλωσε τις νίκες η Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-1 την Μπενφίκα και με 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στους Πορτογάλους προκρίθηκε στους «16». Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 14’ με τον Ράφα Σίλβα, αλλά οι Μαδριλένοι έφεραν τούμπα το ματς με τους Τσουαμενί (16’) και Βινίσιους Τζούνιορ (80’).
Όλα τα γκολ της Τρίτης (24/2)
«Σόου» του Σόρλοθ και πρόκριση για την Ατλέτικο
Στο πρώτο χρονικά, ματς, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβλήθηκε της Κλαμπ Μπριζ με 4-1 στην Ισπανία και πέρασε στην επόμενη φάση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ροχιμπλάνκος» ήταν ο Αλεξάντερ Σόρλοθ που σημείωσε χατ-τρικ (23′, 76′, 87′), με τον Γιόνι Καρντόσο να σκοράρει το άλλο γκολ. Για τους Βέλγους είχε βρει δίχτυα ο Γιοέλ Ορντόνιεζ.
Έβρεξε… γκολ ξανά ανάμεσα σε Νιουκάστλ και Καραμπάγκ
Μετά τη νίκη της με 6-1 στο Αζερμπαϊτζάν, η Νιουκάστλ επιβλήθηκε ξανά της Καραμπάγκ, αυτή τη φορά με 3-2 και προκρίθηκε στους «16». Οι «καρακάξες» προηγήθηκαν νωρίς με δύο γκολ χάρη στους Τονάλι (4′) και Ζοέλιντον (6′), με τον Ντουράν να μειώνει στο 50′. Δύο λεπτά μετά ο Μπότμαν έκανε το 3-1, με τον Καραφκούλιγεφ να διαμορφώνει το τελικό 3-2 στο 57′.
2/2 η Μπόντο την Ίντερ και συνεχίζει…
Ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση για την Μπόντο/Γκλιμτ, η οποία νίκησε ξανά την Ίντερ (μετά το 3-1), αυτή τη φορά με 2-1 στο Μιλάνο και πήρε πανηγυρική πρόκριση στη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ με τον Χάουγκε στο 58′ και διπλασίασαν το προβάδισμά τους με τον Έβιεν στο 72′. Το μόνο που κατάφεραν οι «νερατζούρι» ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Μπαστόνι στο 76΄.
Ισοπαλία στο Λεβερκούζεν
Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Λεβερκούζεν ανάμεσα στην Μπάγερ και τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, χάρη στο 2-0 του πρώτου αγώνα.
Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων των playoffs
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3
Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1
Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0
Καραμπάγκ – Νιούκαστλ 1-6
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1
Μπριζ – Ατλέτικο 3-3
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2
Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς
Ατλέτικο – Μπριζ 4-1
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0
Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2
Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2
Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1
Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ 3-2 (παρ., 3-0 κ.δ)
Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 2-2
Ρεάλ – Μπενφίκα 2-1
Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16
Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ
