Ολοκληρώθηκε το παζλ: Οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League

Μετά και τις αποψινές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση φάση του Champions League και πλέον γνωρίζουμε τις 16 ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2) για να μάθουν τον αντίπαλο, από τον οποίο θα διεκδικήσουν μια θέση στα προημιτελικά.

Στα σημερινά ματς, η Αταλάντα διέλυσε με 4-1 την Ντόρτμουντ και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-3, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε από τον γαλλικό «εμφύλιο» με συνολικό σκορ 5-4, μετά την ισοπαλία 2-2 που έφερε στο «Παρκ ντε Πρενς» απέναντι στη Μονακό.

Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε δεύτερη νίκη απέναντι στην Μπενφίκα (2-1) και με συνολικό σκορ 3-1 έκλεισε θέση στην επόμενη φάση, με τη Γαλατασαράι να την ακολουθεί παρά την ήττα της με 3-2 στην παράταση από τη Γιουβέντους, αφού είχε επικρατήσει με 5-2 στο πρώτο ματς.

Στα χθεσινά ματς, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβλήθηκε με 4-1 της Κλαμπ Μπριζ και με το συνολικό 7-4 συνεχίζει στη διοργάνωση. Μαζί της θα είναι και η Λεβερκούζεν, η οποία έμεινε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό, αλλά με συνολικό σκορ 2-0 ήταν εκείνη που πήρε το εισιτήριο.

Τέλος, η Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε ξανά την Ίντερ, αυτή τη φορά με 2-1, και με συνολικό 5-2 πήρε θέση στη φάση των «16», ενώ η Νιουκάστλ πρόσφερε και πάλι θέαμα με την Καραμπάγκ, επικρατώντας 3-2 στην Αγγλία (9-3 συνολικά) και πήρε την πρόκριση.

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Άρσεναλ

Μπάγερν

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ

Μάντσεστερ Σίτι

Οι ομάδες που πέρασαν μέσω των playoffs

Ατλέτικο

Λεβερκούζεν

Μπόντο Γκλιμτ

Νιούκαστλ

Αταλάντα

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Γαλατασαράι

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων των playoffs

Γαλατασαράι – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ 1-6

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Μπριζ – Ατλέτικο 3-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς

Ατλέτικο – Μπριζ 4-1

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2

Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1

Γιουβέντους – Γαλατασαράι 3-2 παρ. (3-0 κ.δ)

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 2-2

Ρεάλ – Μπενφίκα 2-1

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Γαλατασαράι ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ