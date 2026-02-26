sports betsson
Ολοκληρώθηκε το παζλ: Οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League
Ποδόσφαιρο 26 Φεβρουαρίου 2026, 00:47

Ολοκληρώθηκε το παζλ: Οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League

Δείτε ποιες είναι οι ομάδες που απαρτίζουν τη φάση των «16» του Champions League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μετά και τις αποψινές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση φάση του Champions League και πλέον γνωρίζουμε τις 16 ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2) για να μάθουν τον αντίπαλο, από τον οποίο θα διεκδικήσουν μια θέση στα προημιτελικά.

Στα σημερινά ματς, η Αταλάντα διέλυσε με 4-1 την Ντόρτμουντ και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-3, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε από τον γαλλικό «εμφύλιο» με συνολικό σκορ 5-4, μετά την ισοπαλία 2-2 που έφερε στο «Παρκ ντε Πρενς» απέναντι στη Μονακό.

Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε δεύτερη νίκη απέναντι στην Μπενφίκα (2-1) και με συνολικό σκορ 3-1 έκλεισε θέση στην επόμενη φάση, με τη Γαλατασαράι να την ακολουθεί παρά την ήττα της με 3-2 στην παράταση από τη Γιουβέντους, αφού είχε επικρατήσει με 5-2 στο πρώτο ματς.

Στα χθεσινά ματς, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβλήθηκε με 4-1 της Κλαμπ Μπριζ και με το συνολικό 7-4 συνεχίζει στη διοργάνωση. Μαζί της θα είναι και η Λεβερκούζεν, η οποία έμεινε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό, αλλά με συνολικό σκορ 2-0 ήταν εκείνη που πήρε το εισιτήριο.

Τέλος, η Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε ξανά την Ίντερ, αυτή τη φορά με 2-1, και με συνολικό 5-2 πήρε θέση στη φάση των «16», ενώ η Νιουκάστλ πρόσφερε και πάλι θέαμα με την Καραμπάγκ, επικρατώντας 3-2 στην Αγγλία (9-3 συνολικά) και πήρε την πρόκριση.

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Άρσεναλ
Μπάγερν
Λίβερπουλ
Τότεναμ
Μπαρτσελόνα
Τσέλσι
Σπόρτινγκ
Μάντσεστερ Σίτι

Οι ομάδες που πέρασαν μέσω των playoffs

Ατλέτικο
Λεβερκούζεν
Μπόντο Γκλιμτ
Νιούκαστλ
Αταλάντα
Ρεάλ Μαδρίτης
Παρί Σεν Ζερμέν
Γαλατασαράι

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων των playoffs

Γαλατασαράι – Γιουβέντους 5-2
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3
Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1
Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0
Καραμπάγκ – Νιούκαστλ 1-6
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1
Μπριζ – Ατλέτικο 3-3
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς

Ατλέτικο – Μπριζ 4-1
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0
Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2
Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2
Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1
Γιουβέντους – Γαλατασαράι 3-2 παρ. (3-0 κ.δ)
Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 2-2
Ρεάλ – Μπενφίκα 2-1

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Γαλατασαράι ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.

Σύνταξη
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»

«Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες», αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ.

Σύνταξη
Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»
Stories 25.02.26

Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»

Ο Ελληνας της διασποράς που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, μιλάει για τις προκλήσεις, τη γλώσσα, τη σχέση με την Εκκλησία και το μέλλον της ομογένειας.

Νίκη Καλογηράτου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες» – Ανακοίνωση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
Αιχμές για ΕΕ 25.02.26

«Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες»: Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής»

Σύνταξη
Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση
Μπάσκετ 25.02.26

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε σε μια ματσάρα για γερά νεύρα από την Ζαλγκίρις με 99-94, με τον Γκος να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και ο Φουρνιέ το ματς της ζωής του…

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Πολιτικό σκάφος 25.02.26 Upd: 23:49

H ακτοφυλακή της Κούβας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους - Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι
Συνέντευξη 25.02.26

Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού χωρίς να μας κάνει σοφότερους για τις προθέσεις της στον στίβο της πολιτικής. Μίλησε αόριστα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος προσδιορίζοντας ότι αυτό θα γίνει «πριν το καλοκαίρι», φανέρωσε τη δυσκολία να βρεθεί η κατάλληλη ονομασία, είπε πως είχε πρόταση για θέση σε ένα υπουργείο, εξέφρασε την επιθυμία για ένα ντιμπέιτ με τον Αδ. Γεωργιάδη και δεν μετακινήθηκε βήμα από τις θέσεις της για τις αμβλώσεις.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
