Οικονομικό σοκ για την Ίντερ: Απώλειες σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τον πρόωρο αποκλεισμό

Η φετινή ευρωπαϊκή αποτυχία της Ιντερ μεταφράζεται σε ένα βαρύ οικονομικό πλήγμα που προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όταν η πορεία της ως τον τελικό του UEFA Champions League είχε ενισχύσει θεαματικά τα ταμεία του συλλόγου. Η ήττα από την Μπόντο και ο πρόωρος αποκλεισμός ανατρέπουν πλήρως τον οικονομικό σχεδιασμό, στερώντας από τον ιταλικό σύλλογο κρίσιμα έσοδα τόσο από την UEFA όσο και από παράπλευρες εμπορικές δραστηριότητες.

Την περασμένη σεζόν, η Ίντερ είχε επωφεληθεί από το σύστημα κατανομής εσόδων της UEFA, συγκεντρώνοντας περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ συνολικά από πριμ συμμετοχής, μπόνους αποτελεσμάτων, market pool και συντελεστή δεκαετίας. Το βασικό ποσό συμμετοχής στη φάση των ομίλων είχε ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι νίκες και οι ισοπαλίες στη φάση των ομίλων προσέθεσαν επιπλέον έσοδα αρκετών εκατομμυρίων. Η πρόκριση στα νοκ άουτ αύξησε θεαματικά τις απολαβές: τα μπόνους για τη φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και η παρουσία στον τελικό διαμόρφωσαν ένα συνολικό ποσό που ξεπέρασε κάθε αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού.

Σε αντίθεση με εκείνη τη σεζόν, ο φετινός αποκλεισμός στερεί από τον σύλλογο όχι μόνο τα μπόνους πρόκρισης, αλλά και σημαντικά έσοδα από εισιτήρια εντός έδρας αγώνων υψηλής ζήτησης. Κάθε ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο «Σαν Σίρο» σε προχωρημένη φάση μπορούσε να αποφέρει από 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ σε εισπράξεις ημέρας αγώνα, συμπεριλαμβανομένων VIP πακέτων και εταιρικών φιλοξενιών.

Η απώλεια δύο ή και τριών τέτοιων αγώνων επιβαρύνει επιπλέον τον ισολογισμό.

Παράλληλα, μειώνονται τα μεταβλητά έσοδα από χορηγίες και μπόνους εμπορικών συμφωνιών που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία. Οι συμβάσεις ένδυσης, οι συμφωνίες με βασικούς χορηγούς και οι διεθνείς εμπορικές συνεργασίες συχνά περιλαμβάνουν ρήτρες επίτευξης στόχων, όπως πρόκριση σε προημιτελικά ή ημιτελικά. Η απουσία από τα προχωρημένα στάδια συνεπάγεται απώλεια επιπρόσθετων εκατομμυρίων.

Συνολικά, η διαφορά σε σύγκριση με τα περίπου 130 εκατ. ευρώ της περασμένης περιόδου εκτιμάται ότι θα περιοριστεί φέτος σε ένα αισθητά χαμηλότερο επίπεδο, οδηγώντας σε καθαρή αρνητική απόκλιση κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης μεταγραφών, την ευελιξία στο μισθολογικό κόστος και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA.

Η διοίκηση καλείται πλέον να επανεξετάσει τον οικονομικό σχεδιασμό της σεζόν, ενδεχομένως αναπροσαρμόζοντας στόχους εσόδων, περιορίζοντας λειτουργικές δαπάνες ή εξετάζοντας πωλήσεις ποδοσφαιριστών για την κάλυψη του κενού. Σε ένα περιβάλλον όπου τα ευρωπαϊκά έσοδα αποτελούν κρίσιμο πυλώνα βιωσιμότητας για τα κορυφαία κλαμπ, η φετινή απώλεια συνιστά σαφές πισωγύρισμα για την οικονομική σταθερότητα της Ίντερ και επαναφέρει στο προσκήνιο τη στενή διασύνδεση αγωνιστικής επιτυχίας και χρηματοοικονομικής ισορροπίας.