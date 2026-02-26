sports betsson
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομικό σοκ για την Ίντερ: Απώλειες σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τον πρόωρο αποκλεισμό
Champions League 26 Φεβρουαρίου 2026, 11:44

Οικονομικό σοκ για την Ίντερ: Απώλειες σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τον πρόωρο αποκλεισμό

Κατακόρυφη πτώση στα έσοδα της επόμενης σεζόν για την Ίντερ σε σύγκριση με τα περσινά κέρδη του Champions League

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Spotlight

Η φετινή ευρωπαϊκή αποτυχία της Ιντερ μεταφράζεται σε ένα βαρύ οικονομικό πλήγμα που προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όταν η πορεία της ως τον τελικό του UEFA Champions League είχε ενισχύσει θεαματικά τα ταμεία του συλλόγου. Η ήττα από την Μπόντο και ο πρόωρος αποκλεισμός ανατρέπουν πλήρως τον οικονομικό σχεδιασμό, στερώντας από τον ιταλικό σύλλογο κρίσιμα έσοδα τόσο από την UEFA όσο και από παράπλευρες εμπορικές δραστηριότητες.

Την περασμένη σεζόν, η Ίντερ είχε επωφεληθεί από το σύστημα κατανομής εσόδων της UEFA, συγκεντρώνοντας περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ συνολικά από πριμ συμμετοχής, μπόνους αποτελεσμάτων, market pool και συντελεστή δεκαετίας. Το βασικό ποσό συμμετοχής στη φάση των ομίλων είχε ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι νίκες και οι ισοπαλίες στη φάση των ομίλων προσέθεσαν επιπλέον έσοδα αρκετών εκατομμυρίων. Η πρόκριση στα νοκ άουτ αύξησε θεαματικά τις απολαβές: τα μπόνους για τη φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και η παρουσία στον τελικό διαμόρφωσαν ένα συνολικό ποσό που ξεπέρασε κάθε αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού.

Σε αντίθεση με εκείνη τη σεζόν, ο φετινός αποκλεισμός στερεί από τον σύλλογο όχι μόνο τα μπόνους πρόκρισης, αλλά και σημαντικά έσοδα από εισιτήρια εντός έδρας αγώνων υψηλής ζήτησης. Κάθε ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο «Σαν Σίρο» σε προχωρημένη φάση μπορούσε να αποφέρει από 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ σε εισπράξεις ημέρας αγώνα, συμπεριλαμβανομένων VIP πακέτων και εταιρικών φιλοξενιών.

Η απώλεια δύο ή και τριών τέτοιων αγώνων επιβαρύνει επιπλέον τον ισολογισμό.

Παράλληλα, μειώνονται τα μεταβλητά έσοδα από χορηγίες και μπόνους εμπορικών συμφωνιών που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία. Οι συμβάσεις ένδυσης, οι συμφωνίες με βασικούς χορηγούς και οι διεθνείς εμπορικές συνεργασίες συχνά περιλαμβάνουν ρήτρες επίτευξης στόχων, όπως πρόκριση σε προημιτελικά ή ημιτελικά. Η απουσία από τα προχωρημένα στάδια συνεπάγεται απώλεια επιπρόσθετων εκατομμυρίων.

Συνολικά, η διαφορά σε σύγκριση με τα περίπου 130 εκατ. ευρώ της περασμένης περιόδου εκτιμάται ότι θα περιοριστεί φέτος σε ένα αισθητά χαμηλότερο επίπεδο, οδηγώντας σε καθαρή αρνητική απόκλιση κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης μεταγραφών, την ευελιξία στο μισθολογικό κόστος και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA.

Η διοίκηση καλείται πλέον να επανεξετάσει τον οικονομικό σχεδιασμό της σεζόν, ενδεχομένως αναπροσαρμόζοντας στόχους εσόδων, περιορίζοντας λειτουργικές δαπάνες ή εξετάζοντας πωλήσεις ποδοσφαιριστών για την κάλυψη του κενού. Σε ένα περιβάλλον όπου τα ευρωπαϊκά έσοδα αποτελούν κρίσιμο πυλώνα βιωσιμότητας για τα κορυφαία κλαμπ, η φετινή απώλεια συνιστά σαφές πισωγύρισμα για την οικονομική σταθερότητα της Ίντερ και επαναφέρει στο προσκήνιο τη στενή διασύνδεση αγωνιστικής επιτυχίας και χρηματοοικονομικής ισορροπίας.

Headlines:
Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
Champions League 25.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
Champions League 25.02.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
Champions League 25.02.26

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Ντόρτμουντ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26.02.26

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 11:17

Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό. Διαβιβάζεται η δικογραφία για πλήθος ατόμων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο