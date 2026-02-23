Η Ίντερ είναι έτοιμη να κάνει το «μπαμ» με τον Σιμεόνε

«Βόμβα» από την Ισπανία για το μέλλον του Ντιέγκο Σιμεόνε, που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ για να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ίντερ και τη Serie Α, αυτή τη φορά ως προπονητής.

Σύμφωνα με το «El Chiringuito de Jugones», το μέλλον του Αργεντινού τεχνικού της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε θα μπορούσε να βρίσκεται μακριά από την ισπανική πρωτεύουσα , μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Σιμεόνε φέρεται έτοιμος να επιστρέψει στην Ίντερ

Μετά από δεκαπέντε χρόνια στον πάγκο των «ροχιμπλάνκος», ο Αργεντινός προπονητής φέρεται να είναι έτοιμος να τερματίσει μια ιστορική εποχή και να ξεκινήσει μια νέα στη Serie A.

Όπως αναφέρεται ο Σιμεόνε φέρεται να έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με την Ίντερ, ένα σενάριο έκπληξη, εξαιτίας της θέσης των «νερατζούρι» στο πρωτάθλημα (+10 από τη δεύτερη Μίλαν) με τον Κριστιάν Κίβου να κάνει εξαιρετική δουλειά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε αγωνιστεί στην Ίντερ από το 1997 έως το 1999 και θα επιστρέψει στους «νερατζούρι», με συμβόλαιο που μπορεί να είναι ακόμη και πενταετούς διάρκειας.