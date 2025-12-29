Η σταθερότητα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η εγγύηση Σιμεόνε και ο θρύλος ‘Ομπλακ

Για τα «κλειδιά» που οδηγούν την Ατλέτικο Μαδρίτης από το παρόν στο μέλλον μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου Ενρίκε Θερέθο. Αν προτιμάτε αναφέρθηκε στο τρίπτυχο της επιτυχίας και δεν έκρυψε ότι αισιοδοξεί «να συνεχίσουμε μια επιτυχημένη ιστορία».

Για τον Σιμεόνε, να επισημάνουμε ότι για τον προπονητή που βρίσκεται 14 χρόνια στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης υπάρχει φημολογία γύρω από την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει το 2027, ο Θερέθο τόνισε: «Η απόφαση να διοριστεί ο Ντιέγκο Σιμεόνε προπονητής της Ατλέτικο ήταν εξαιρετική. Ο Ντιέγκο είναι αληθινός επαγγελματίας, αγαπά το ποδόσφαιρο, την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη νίκη. Πιστεύω ότι έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσουμε μια επιτυχημένη ιστορία. Είμαστε τυχεροί που ο Ντιέγκο Σιμεόνε παραμένει μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε. Κανείς δεν έχει κατακτήσει περισσότερα τρόπαια στην Ατλέτικο από τον Σιμεόνε».

Όσον αφορά στην επένδυση της Ατλέτικο Μαδρίτης από το fund Apollo Global Management, μια κίνηση που αναμένεται να φέρει οικονομική ένεση στην ομάδα, νέες επενδυτικές ευκαιρίες και αυξημένες φιλοδοξίες σε διοικητικό επίπεδο, ο Θερέθο τη συνέδεσε με τη σταθερότητα στη δομή του αγωνιστικού τμήματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχειας στα βασικά πρόσωπα που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη ταυτότητα του συλλόγου.

Ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης Ενρίκε μίλησε και για τις εμβληματικές μορφές της ομάδας του, όπου κατέταξε τον Όμπλακ ανάμεσα στους σύγχρονους θρύλους του συλλόγου, δίπλα στον Σιμεόνε και σε ηγετικά στελέχη του ρόστερ όπως ο Κόκε: «Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί επειδή η δουλειά έγινε σωστά. Ο Μιγκέλ Άνχελ Χιλ (σ.σ. CEO και διοικητικός ηγέτης σήμερα) έχει κάνει καλή δουλειά. Ο Κόκε ήταν εξαιρετικός. Ο Όμπλακ είναι εξαιρετικός. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε θα συνεχίσει την πορεία του, που είναι πάντα ανοδική, πάντα μαχόμενη για την Ατλέτικο Μαδρίτης».

Ο Όμπλακ εντάχθηκε στην Ατλέτικο το 2014 από την Μπενφίκα και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους τερματοφύλακες με μεγάλη προσφορά στην ιστορία του συλλόγου και εκ των κορυφαίων της Ευρώπης. Μάλιστα, θεωρείται κομβικός παίκτης σε πολλαπλές διεκδικήσεις τίτλων και ευρωπαϊκές πορείες.