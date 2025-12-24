Το μέλλον της Ατλέτικο Μαδρίτης περνάει από τις Βρυξέλλες

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Apollo Global Management προχωρά στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ισπανικής ομάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τη συναλλαγή για ζητήματα ανταγωνισμού, έχει θέσει προθεσμία έως τις 3 Φεβρουαρίου 2026 για την τελική έγκριση. Μέχρι τότε, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αποφανθούν εάν η μεταβίβαση του 57% της Ατλέτικο, που αποτιμάται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να προχωρήσει.

Η Apollo, με έδρα τη Νέα Υόρκη, συμφώνησε με τους βασικούς μετόχους του συλλόγου —Μιγκέλ Άνχελ Γκιλ Μαρί, Ενρίκε Θερέθο, Quantum Pacific Group και τα διαχειριζόμενα από την Ares Management κεφάλαια— για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου. Η συμφωνία περιλαμβάνει, εκτός από την ίδια την ομάδα, τον έλεγχο του σταδίου Riyadh Air Metropolitano, το οποίο φιλοξενεί τόσο τους αγώνες της Ατλέτικο όσο και συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και την περιοχή γύρω από το πάρκο Metropolitano. Με βάση την αποτίμηση, η συναλλαγή θα ανέλθει περίπου στα 1,425 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αγορά θα γίνει μέσω του νεοσύστατου ταμείου Apollo Sports Capital, που δημιουργήθηκε ειδικά για επενδύσεις στον χώρο του αθλητισμού. Μετά την είσοδο του Apollo, οι συμμετοχές των νυν μετόχων θα μειωθούν σημαντικά: ο Χιλ Μαρίν και η Ares θα υποχωρήσουν στο περίπου 10% και 5% αντίστοιχα, η Quantum θα μειώσει ελαφρά το ποσοστό της στο 25% και ο Θερέθο θα φτάσει περίπου στο 3%.

Παρά τις αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, η ηγεσία της ομάδας παραμένει σταθερή: ο Χιλ Μαρίν θα συνεχίσει ως διευθύνων σύμβουλος και ο Θερέθο ως πρόεδρος, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη στρατηγική του συλλόγου. Παράλληλα, προβλέπεται πιθανή αύξηση κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση των αθλητικών τμημάτων και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, όπως η ανάπτυξη της «Πόλης του Αθλητισμού», ενός νέου συγκροτήματος αθλητισμού και ψυχαγωγίας δίπλα στο στάδιο.

Η Ατλέτικο παραμένει από τα μεγαλύτερα κλαμπ της La Liga, με προϋπολογισμό φέτος 459 εκατομμυρίων ευρώ, πίσω μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Η αγορά από το Apollo εντάσσει την Ατλέτικο σε μια αυξανόμενη λίστα ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων υπό χρηματοοικονομική διαχείριση, όπως η περίπτωση της AC Μίλαν, που πέρασε στα χέρια της RedBird Capital, ή η Ιντερ του Μιλάνου με τον έλεγχο της Oaktree, καθώς και συλλόγων της Premier League, όπως η Τσέλσι υπό Clearlake Capital.

Το Apollo Sports Capital σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη νέα απόκτηση στο ευρύτερο οικοσύστημα αθλητισμού και live events, επενδύοντας σε διοργανώσεις, γήπεδα, μέσα ενημέρωσης και ομάδες, όπως έχει ήδη κάνει με τα τουρνουά τένις Mutua Madrid Open και Miami Open, καθώς και με την αγορά της αγγλικής Ρέξαμ AFC. Με την Ατλέτικο Μαδρίτης, το ταμείο ενισχύει την παρουσία του στο κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συνδυάζοντας επενδυτική στρατηγική με αθλητικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα εποχή στην ισπανική ομάδα.