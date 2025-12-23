Το «θαύμα» του Σιμεόνε στην Ατλέτικο – Ο Αργεντίνος «έκλεισε» 14 χρόνια στον πάγκο των ροχιμπλάνκος

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε υπήρξε παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης και μάλιστα ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς η παρουσία του στην μεσαία γραμμή των «ροχιμπλάνκος» ήταν κάτι παραπάνω από… δυναμική.

Ο Αργεντίνος έζησε μεγάλες στιγμές σαν ποδοσφαιριστής της ισπανικής ομάδας, αλλά μάλλον δεν περίμενε ότι θα ζούσε ακόμα μεγαλύτερες σαν προπονητής της Ατλέτικο.

Κατάφερε να οδηγήσει την ισπανική ομάδα σε μια νέα εποχή και δικαιολογημένα θεωρείται μια από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες του συλλόγου.

Ο Σιμεόνε συμπλήρωσε 14 χρόνια στον πάγκο της Ατλέτικο κι αυτή είναι δίχως αμφιβολία μια ιστορική περίοδος για την ομάδα της Μαδρίτης, καθώς ο Αργεντίνος προπονητής κατάφερε να υλοποιήσει ένα μεγάλο πλάνο ανασυγκρότησης του συλλόγου κάνοντας την Ατλέτικο τρίτο «πόλο» στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Οι «ροχιμπλάνκος» μπήκαν σφήνα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, κατέκτησαν ευρωπαϊκούς τίτλους, έπαιξαν σε τελικούς Champions League, κατέκτησαν πρωταθλήματα στην Ισπανία.

Με λίγα λόγια επί ημερών Σιμεόνε στον πάγκο, η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να γίνει ένα πολύ δυνατό brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ο Αργεντίνος προπονητής είναι ο θεμέλιος λίθος αυτής της τεράστιας επιτυχίας.

Μόνο τυχαία λοιπόν δεν είναι η σχέση που έχει ο «Τσόλο» με τους οπαδούς της Ατλέτικο, καθώς όλοι αναγνωρίζουν πως το «θαύμα» των «ροχιμπλάνκος» δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τον Σιμεόνε στον πάγκο του συλλόγου.

Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι και ο Σιμεόνε έχει δείξει με την στάση του και την παραμονή του στην ομάδα της Μαδρίτης, πως είναι «δεμένος» με την Ατλέτικο κι αυτό λέει πολλά.

Είναι δεδομένο ότι ο Σιμεόνε έχει δεχθεί αρκετές προτάσεις από μεγάλους συλλόγους, για ν’ αφήσει το Μετροπολιτάνο, αλλά η απάντηση του «Τσόλο» ήταν πάντα αρνητική, παραμένοντας στον πάγκο της μεγάλης του αγάπης.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Σιμεόνε απολαμβάνει ένα απίστευτο συμβόλαιο στην Ατλέτικο κι αυτό δεν πρέπει φυσικά να περνά απαρατήρητο, καθώς είναι τα τελευταία χρόνια, ο πιο καλά αμειβόμενος προπονητής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σίγουρα παίζει κι αυτό τον ρόλο του, σε ότι αφορά την πολυετή παραμονή του Σιμεόνε στον πάγκο της ισπανικής ομάδας.