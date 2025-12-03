«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» προηγήθηκαν στο Καμπ Νου, αλλά η μαγική εμφάνιση του Ραφίνια έδωσε την δυνατότητα στους Καταλανούς να πετύχουν μια σπουδαία νίκη.

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «μπλαουγκράνα», έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην ομάδα του Φλικ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, είναι ενδεικτικές της επιβλητικής εμφάνισης που πραγματοποίησε ο διεθνής άσος της Μπάρτσα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ραφίνια δεν κέρδισε την «χρυσή» μπάλα. Είναι ένας απίστευτος παίκτης και μπορεί να παίξει οπουδήποτε.

Diego Simeone: "I have no idea how Raphinha did not win the Ballon d'Or". "He is an incredible player. He can play everywhere. As a winger, as a midfielder, as a striker, or even as a wing back." "He can score, he can create, he presses and runs. I love Raphinha'".

Μπορεί να παίξει στα άκρα της επίθεσης, μπορεί να παίξει σαν χαφ αλλά και σαν επιθετικός. Ακόμα και να καλύψει όλη την πλευρά.

Είναι παίκτης που μπορεί να σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει. Τρέχει και πρεσάρει, αγαπώ τον Ραφίνια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος προπονητής της Ατλέτικο.

Τα εγκωμιαστικά σχόλια του Σιμεόνε για τον Ραφίνια, είναι αρκετά για να διαπιστώσει κάποιος πόσο σημαντική είναι για την Μπαρτσελόνα η επιστροφή του Βραζιλιάνου άσου.

Ο Ραφίνια ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό από τα τέλη Σεπτεμβρίου και επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, στο ματς με την Μπιλμπάο.

Έλειψε για δύο μήνες και η απουσία του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αγωνιστική εικόνα των «μπλαουγκράνα», καθώς όλοι γνωρίζουν τον κομβικό ρόλο που έχει ο Βραζιλιάνος άσος στο πλάνο του Χανς Φλικ.

Ο Γερμανός προπονητής της Μπάρτσα στηρίζει μεγάλο μέρος του επιθετικού παιχνιδιού της ομάδας του στον Βραζιλιάνο άσο και η δίμηνη απουσία του Ραφίνια προκάλεσε «κλυδωνισμούς».

Raphinha scores his first goal since returning from injury

Φαίνεται όμως πως ο λατινοαμερικάνος άσος επέστρεψε για τα καλά, δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του κι αυτή η εξέλιξη είναι ότι καλύτερο για τον Φλικ.

Ο διεθνής άσος πέτυχε το πρώτο γκολ της Μπάρτσα στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, κι αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ραφίνια μετά τον τραυματισμό του στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο κόουτς των Καταλανών βλέπει λοιπόν με μεγάλη ικανοποίηση, πως έχει ξανά στην διάθεσή του έναν παίκτη που μπορεί να κάνει την διαφορά με μια του κίνηση κι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για την ομάδα της Βαρκελώνης.