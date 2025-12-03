sports betsson
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 17:57
Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03 Δεκεμβρίου 2025 | 18:40

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» προηγήθηκαν στο Καμπ Νου, αλλά η μαγική εμφάνιση του Ραφίνια έδωσε την δυνατότητα στους Καταλανούς να πετύχουν μια σπουδαία νίκη.

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «μπλαουγκράνα», έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην ομάδα του Φλικ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, είναι ενδεικτικές της επιβλητικής εμφάνισης που πραγματοποίησε ο διεθνής άσος της Μπάρτσα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ραφίνια δεν κέρδισε την «χρυσή» μπάλα. Είναι ένας απίστευτος παίκτης και μπορεί να παίξει οπουδήποτε.

Μπορεί να παίξει στα άκρα της επίθεσης, μπορεί να παίξει σαν χαφ αλλά και σαν επιθετικός. Ακόμα και να καλύψει όλη την πλευρά.

Είναι παίκτης που μπορεί να σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει. Τρέχει και πρεσάρει, αγαπώ τον Ραφίνια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος προπονητής της Ατλέτικο.

Τα εγκωμιαστικά σχόλια του Σιμεόνε για τον Ραφίνια, είναι αρκετά για να διαπιστώσει κάποιος πόσο σημαντική είναι για την Μπαρτσελόνα η επιστροφή του Βραζιλιάνου άσου.

Ο Ραφίνια ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό από τα τέλη Σεπτεμβρίου και επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, στο ματς με την Μπιλμπάο.

Έλειψε για δύο μήνες και η απουσία του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αγωνιστική εικόνα των «μπλαουγκράνα», καθώς όλοι γνωρίζουν τον κομβικό ρόλο που έχει ο Βραζιλιάνος άσος στο πλάνο του Χανς Φλικ.

Ο Γερμανός προπονητής της Μπάρτσα στηρίζει μεγάλο μέρος του επιθετικού παιχνιδιού της ομάδας του στον Βραζιλιάνο άσο και η δίμηνη απουσία του Ραφίνια προκάλεσε «κλυδωνισμούς».

Φαίνεται όμως πως ο λατινοαμερικάνος άσος επέστρεψε για τα καλά, δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του κι αυτή η εξέλιξη είναι ότι καλύτερο για τον Φλικ.

Ο διεθνής άσος πέτυχε το πρώτο γκολ της Μπάρτσα στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, κι αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ραφίνια μετά τον τραυματισμό του στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο κόουτς των Καταλανών βλέπει λοιπόν με μεγάλη ικανοποίηση, πως έχει ξανά στην διάθεσή του έναν παίκτη που μπορεί να κάνει την διαφορά με μια του κίνηση κι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για την ομάδα της Βαρκελώνης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week
English edition 03.12.25

Greek Farmers to Receive €500 Million in Payments This Week

Agriculture Minister Konstantinos Tsiaras announced nearly €500 million in payments to farmers, along with a series of upcoming subsidies, compensation packages and energy support measures as the government seeks to ease pressure on the sector

Σύνταξη
Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη 5-0: Οι Πελοποννήσιοι περιμένουν και ελπίζουν σε πρόκριση μετά την πρώτη νίκη

Ξέσπασε στην Ηλιούπολη ο Αστέρας, όμως περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν οι τέσσερις βαθμοί αρκούν για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση
Ελλάδα 03.12.25

Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»
Ελλάδα 03.12.25

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»

«Δεν θυμάμαι τίποτα» και «είχα έντονα ψυχολογικά προβλήματα», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό
Ελλάδα 03.12.25

«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων
ΣΥΡΙΖΑ 03.12.25

Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

«Δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται: με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα τους έκλεψαν, μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
