Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι

Την επαφή της με την κορυφή της La Liga διατήρησε και στο πλαίσιο της; 17ης αγωνιστικής η Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς επικράτησε με 3-0 στην έδρα της Τζιρόνα.

Με τη νίκη αυτή οι «Ροχιμπλάνκος» έφτασαν τις 11 και πλέον έχουν 37 βαθμούς, τη στιγμή που η 2η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 42 και η Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται αυτή την ώρα με τη Βιγιαρεάλ εκτός έδρας έχει 43.

Το σκορ άνοιξε νωρίς για τους φιλοξενούμενους καθώς μόλις στο 13′ ο Κόκε ένα το 1-0 στέλνοντας τη μπάλα «συστημένη» στο δεξί παραθυράκι της εστίας. Προτού λήξει το ημίχρονο η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είχε διπλασιάσει τα τέρματά της αποκτώντας προβάδισμα ασφαλείας. Συγκεκριμένα στο 38′ ο Αλβάρεζ πέρασε στον Κόνορ Γκάλαχερ και αυτός με σουτ από το όριο της περιοχής έγραψε το 2-0.

Το… κερασάκι στην τούρτα για την Ατλέτικο έβαλε στο 90+2′ ο Γκριεζμάν που είχε περάσει στο 78′ στη θέση του Γιορέντε. Ο έμπειρος Γάλλος βρήκε πολύ μέσα στην περιοχή (από ωραία ασίστ του Ρασπαντόρι) και με σουτ στην κάτω δεξιά γωνία «υπέγραψε» το τελικό 3-0.

Τζιρόνα: Γκαζανίγκα, Αρνάου (61′ Χιλ), Βίτορ Ρέις, Φρανσές (61′ Ρινκόν), Μπλιντ, Άλεξ Μορένο, Τσιγκάνκοφ (71′ Σολίς), Ιβάν Μαρτίν (71′ Λεμάρ), Βίτσελ, Ζοέλ Ρόκα (46′ Ασπρίγια), Βινιάτ

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε (78′ Γκριεζμάν), Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Μπάριος, Κόκε, Νίκο Γκονζάλες (28′ Γκάλαχερ, 77′ Λε Νορμάν), Σέρλοθ (83′ Ρασπαντόρι), Άλβαρες (77′ Αλμάντα)

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1

(52′ Ντούρο – 23′ Σάμου Κόστα)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Oβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1

(90’+4′ Ντε λα Φουέντε – 45’+1′ Κούμπο)

Οσασούνα-Αλαβές 3-0

(72′, 81′ Μπούντιμιρ, 90’+3′ Γκαρσία)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 2-0

(38′ Μπέλιγχαμ, 86′ Εμπαπέ)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

15:00 Tζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3

(13′ Κόκε, 38′ Γκάλαχερ, 90’+2′ Γκριεζμάν)

17:15 Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα

19:30 Έλτσε-Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00 Μπέτις-Χετάφε

Δεύτερα 22 Δεκεμβρίου

Μπιλμπάο-Εσπανιόλ

Η βαθμολογία της Primera Division

Η επόμενη 18η αγωνιστική της La Liga

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Θέλτα-Βαλένθια

Οσασούνα-Μπιλμπάο

Έλτσε-Βιγιαρεάλ

Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Σεβίλλη-Λεβάντε

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Μπέτις

Αλαβές-Οβιέδο

Μαγιόρκα-Τζιρόνα

Σοσιεδάδ-Ατλέτικο