H Ίντερ και οι άλλοι: Οι φιναλίστ του Champions League που αποκλείστηκαν πρόωρα

Μετά τις «μάχες» της Τρίτης (25/2) στα playoffs του Champions League, γνωστές έγιναν οι πρώτες τέσσερις ομάδες που έκλεισαν το εισιτήριό τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η πρώτη -χρονικά- έκπληξη της χρονιάς στο Champions League είναι μάλιστα γεγονός, αφού η Μπόντο/Γκλιμτ κατάφερε να αποκλείσει την Ίντερ, την περυσινή φιναλίστ, από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Μετά τον αποκλεισμό τους, οι «νερατζούρι μπήκαν» στο έτσι κλειστό κλαμπ ομάδων που είναι κάτοχοι ενός αρνητικού ρεκόρ, καθώς έγιναν η μόλις τρίτη ομάδα στα χρονικά της διοργάνωσης, που κατάφερε να είναι φιναλίστ τη μία σεζόν και την επόμενη να μην προκριθεί καν στη φάση των «16».

Υπενθυμίζεται ότι την περσινή σεζόν, η Ίντερ είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League, εκεί όπου ηττήθηκε με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Φέτος, δεν κατάφερε να προχωρήσει στη διοργάνωση, αφού στο πρώτο ματς το σύνολο του Κίβου είχε ηττηθεί με 3-1 από την Μπόντο/Γκλιμτ και στη ρεβάνς στο Μιλάνο, έχασε ξανά με 2-1.

Η Τσέλσι του 2012 και η Γιουνάιτεντ του 2011

Η Τσέλσι κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Champions League το 2012, νικώντας την Μπάγερν Μονάχου στα πέναλτι με 4-3.

Ωστόσο οι «μπλε» δεν κατάφεραν να χαράξουν την επόμενη χρονιά μία ανάλογη πορεία, αφού αποκλείστηκαν επίσης από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν φιναλίστ του τελικού το 2010-2011, αλλά την επόμενη χρονιά αποκλείστηκε με ήττες-σοκ από Μπενφίκα και Βασιλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη δημιουργία της φάσης των «16» στο Champions League, ανάλογο «κάζο» με αποκλεισμούς στο παρελθόν είχαν υποστεί και οι Λεβερκούζεν, Βαλένθια, Μίλαν και Μαρσέιγ.