H Ίντερ και οι άλλοι: Οι φιναλίστ του Champions League που αποκλείστηκαν πρόωρα
Σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων μπήκε -δυστυχώς για την ίδια- η Ίντερ το βράδυ της Τρίτης, βιώνοντας έναν πρόωρο αποκλεισμό από το Champions League ως φιναλίστ της προηγούμενης σεζόν.
- Πάτρα: Ξέφυγε τον κίνδυνο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα – «Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή»
- Από 2 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά - Δείτε πώς
- Δικηγόρος εμφανίστηκε με περίστροφο μέσα σε δικαστική αίθουσα
- Βύρων Θεοδωρόπουλος: Η ιστορία των Ελλήνων γραμμένη με γαλάζιο μελάνι
Μετά τις «μάχες» της Τρίτης (25/2) στα playoffs του Champions League, γνωστές έγιναν οι πρώτες τέσσερις ομάδες που έκλεισαν το εισιτήριό τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης.
Η πρώτη -χρονικά- έκπληξη της χρονιάς στο Champions League είναι μάλιστα γεγονός, αφού η Μπόντο/Γκλιμτ κατάφερε να αποκλείσει την Ίντερ, την περυσινή φιναλίστ, από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Μετά τον αποκλεισμό τους, οι «νερατζούρι μπήκαν» στο έτσι κλειστό κλαμπ ομάδων που είναι κάτοχοι ενός αρνητικού ρεκόρ, καθώς έγιναν η μόλις τρίτη ομάδα στα χρονικά της διοργάνωσης, που κατάφερε να είναι φιναλίστ τη μία σεζόν και την επόμενη να μην προκριθεί καν στη φάση των «16».
Υπενθυμίζεται ότι την περσινή σεζόν, η Ίντερ είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League, εκεί όπου ηττήθηκε με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Φέτος, δεν κατάφερε να προχωρήσει στη διοργάνωση, αφού στο πρώτο ματς το σύνολο του Κίβου είχε ηττηθεί με 3-1 από την Μπόντο/Γκλιμτ και στη ρεβάνς στο Μιλάνο, έχασε ξανά με 2-1.
Η Τσέλσι του 2012 και η Γιουνάιτεντ του 2011
Η Τσέλσι κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Champions League το 2012, νικώντας την Μπάγερν Μονάχου στα πέναλτι με 4-3.
Ωστόσο οι «μπλε» δεν κατάφεραν να χαράξουν την επόμενη χρονιά μία ανάλογη πορεία, αφού αποκλείστηκαν επίσης από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν φιναλίστ του τελικού το 2010-2011, αλλά την επόμενη χρονιά αποκλείστηκε με ήττες-σοκ από Μπενφίκα και Βασιλεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη δημιουργία της φάσης των «16» στο Champions League, ανάλογο «κάζο» με αποκλεισμούς στο παρελθόν είχαν υποστεί και οι Λεβερκούζεν, Βαλένθια, Μίλαν και Μαρσέιγ.
- H Ίντερ και οι άλλοι: Οι φιναλίστ του Champions League που αποκλείστηκαν πρόωρα
- Ο Μπαντέ έκανε δώρο στον Μεντιλίμπαρ (pic)
- Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
- O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
- Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον θρύλο Σωτήρη Γκαβέζο (pics)
- Φιλικό στο Παγκρήτιο για την Εθνική Ελλάδας τον Ιούνιο
- Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
- Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις