Θάνατος Λίαμ Πέιν: Ψήφισμα για την προστασία της ψυχικής υγείας των καλλιτεχνών της βιομηχανίας

Λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Λίαμ Πέιν, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο μια νέα καμπάνια που ζητά τη θέσπιση ενός νέου νόμου για τη προστασία της ψυχικής υγείας των καλλιτεχνών της μουσικής βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, η καμπάνια που δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα Change.Org, έρχεται με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τετάρτη (16 Οκτωβρίου), μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου σε ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Ο τραγικός θάνατος του Λίαμ Πέιν και η μουσική βιομηχανία

Ξεπερνώντας πλέον τις 40.000 υπογραφές, η καμπάνια προωθεί το αίτημα να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την «προστασία των καλλιτεχνών» στη βιομηχανία του θεάματος και να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη σε όσους παλεύουν με την ψυχική υγεία.

«Με αφορμή την είδηση του τραγικού θανάτου του Λίαμ Πέιν, όπως και πολλών άλλων, η βιομηχανία του θεάματος πρέπει να λογοδοτήσει και να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά την ευημερία των καλλιτεχνών της», έγραψε η Day Kv, η οποία δημιούργησε το ψήφισμα.

«Ζητάμε λοιπόν οι νομοθέτες να προτείνουν νόμους που προστατεύουν την ψυχική υγεία των καλλιτεχνών της βιομηχανίας [καθώς και να θεσπίσουν] ψυχολογικά τεστ, επαρκείς περιόδους ανάπαυσης και [να ζητήσουν] την παρουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο πλατό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συνεχούς υποστήριξης κατά τη διάρκεια της καριέρας τους».

«Δεν αγαπούσα πολύ τον εαυτό μου»

Ο Πέιν έγινε διάσημος ως μέλος των One Direction κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σειράς The X Factor του 2010, αφού αρχικά είχε περάσει από οντισιόν δύο χρόνια νωρίτερα σε ηλικία 14 ετών.

Ο τραγουδοποιός Γκάι Τσέιμπερς, για παράδειγμα, ζήτησε πρόσφατα από τη μουσική βιομηχανία να σταματήσει να βάζει ανηλίκους σε boyband

Στο παρελθόν μάλιστα, είχε μιλήσει για την μάχη του με τον εθισμό αλλά και την ψυχική υγεία.

Πίσω στο 2021, το πρώην μέλος των One Direction μίλησε στο podcast «The Diary Of A CEO» του Στίβεν Μπάρτλετ και θυμήθηκε πώς «δεν αγαπούσα πολύ τον εαυτό μου» κατά τη διάρκεια της θητείας του με τους One Direction.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως υπάρχουν «κάποια πράγματα για τα οποία σίγουρα δεν έχω μιλήσει ποτέ» δημόσια (όπως αναφέρει το Standard), ενώ αναφέρθηκε και στην δυσφορία που ένιωθε εξαιτίας της προβολής.

Από τότε που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Πέιν, τα επιζώντα μέλη των One Direction Ζέιν Μαλίκ, Νάιλ Χόραν, Χάρι Στάιλς και Λούι Τόμλινσον εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, ζητώντας χρόνο «για να θρηνήσουμε και να επεξεργαστούμε την απώλεια του αδελφού μας, τον οποίο αγαπούσαμε πολύ».

Τα boyband

Η καμπάνια ξεκίνησε εν μέσω μιας ευρείας συζήτησης σχετικά με την πίεση που ασκείται στους νέους καλλιτέχνες.

Ο τραγουδοποιός Γκάι Τσέιμπερς, για παράδειγμα, ζήτησε πρόσφατα από τη μουσική βιομηχανία να σταματήσει να βάζει ανηλίκους σε boyband, ενώ ο Ρόμπι Γουίλιαμς δήλωσε ότι «οι δοκιμασίες που είχε να αντιμετωπίσει ο Πέιν ήταν παρόμοιες με τις δικές μου» – κάνοντας αναφορά στο ιστορικό του αυτοτραυματισμού και της κατάθλιψης ως πρώην μέλος boyband.

Ομοίως, η Σάρον Όζμπορν κατηγόρησε τη μουσική βιομηχανία ότι «απογοήτευσε» τον Πέιν, ενώ ο Μπρους Σπρίνγκστιν πρόσθεσε ότι η μουσική βιομηχανία ασκεί «τεράστια πίεση στους νέους».

Η πρώην διαγωνιζόμενη του X Factor, Κέιτι Γουέισελ, η οποία διαγωνίστηκε μαζί με τους One Direction στο talent show, ζήτησε περισσότερη «φροντίδα και υποστήριξη για τους νέους καλλιτέχνες», ενώ η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην ίδια σεζόν, απέτισε φόρο τιμής στον Πέιν, ενώ μίλησε επίσης ενάντια στην «εκμετάλλευση των νεαρών αστέρων».

*Με πληροφορίες από: NME | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Βρετανός τραγουδιστής Λίαμ Πέιν εμφανίζεται στα MTV Europe Music Awards 2017 στο Wembley Arena στο Λονδίνο, 12 Νοεμβρίου 2017. REUTERS/Dylan Martinez