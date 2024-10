Λίαμ Πέιν: Ο θάνατός του φέρνει ξανά τα τραγούδια των One Direction στα charts

Μετά τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν, η δισκογραφία του ίδιου αλλά και του boy band One Direction που υπήρξε μέλος κατακτάει τα βρετανικά charts.

Aνάμεσα τους οι επιτυχίες των 1D Night Changes, Story Of My Life και το hit που τους καθιέρωσε, το What Makes You Beautiful αναφέρει το δελτίο της Official Charts Company.

Το What Makes You Beautiful, το ντεμπούτο single του συγκροτήματος που έγινε γνωστό στο X Factor το 2010, ήταν και αυτό που ακούστηκε περισσότερο σε εκδηλώσεις μνήμης του τραγουδιστή το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στα βρετανικά charts βρίσκονται και οι απόπειρες του Λίαμ Πέιν ως σόλο καλλιτέχνης όπως τα Teardrops, For You με την τραγουδίστρια Rita Ora και Strip That Down με τον ράπερ Quavo.

Γιατί οι One Direction άλλαξαν τη βρετανική ποπ σκηνή για πάντα

Οι One Direction ήταν Αγγλικό-Ιρλανδικό pop boy band με έδρα το Λονδίνο που επινόησε και δημιούργησε ο Σάιμον Κάουελ κάνοντας ματ στη δισκογραφία της εποχής. Οι 1D δεν ήταν απλά ένα ακόμη συγκρότημα, έγιναν αφορμή για υστερίες από fans (συνήθως μικρά κορίτσια) και ανανέωσαν το ενδιαφέρον των ραδιοφώνων για τα boy bands που μέχτρι την έλευση αυτών των πιτσιρικάδων στα charts ήταν μια ιστορία βαρετή και παλιά.

Τα μέλη των One Direction, οι Χάρι Στάιλς (Harry Styles), Νάιαλ Χόραν (Niall Horan), Λούι Τόμλινσον (Louis Tomlinson), Λίαμ Πέιν (Liam Payne) και Ζέιν Μάλικ (Zayn Malik) έκαναν καριέρα και μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, κάποιοι τα πάνε εξίσου επιτυχημένα (βλ. Στάιλς) και κάποιοι μάλλον αδιάψφροα έως και άσχημα (ο Πέιν δυστυχώς ανήκε στους τελευταίους).

Οι One Direction υπέγραψαν με την δισκογραφική εταιρεία Syco Records του Σάιμον Κάουελ, αφότου δημιουργήθηκαν και βγήκαν τρίτοι στην τελική βαθμολογία της 7ης σεζόν του Βρετανικού The X Factor το 2010.

Γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία χάρη στην δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι One Direction έδειξαν τη δύναμη των social media στο να καθιερώνουν τάσεις και ινδάλματα.

Πέντε από τα άλμπουμ τους, τα Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) και Made in the A.M. (2015) έκαναν πωλήσεις ρεκόρ και έφτασαν στην κορυφή των τσαρτ στις περισσότερες μεγάλες αγορές.

Συχνά τους έχει αποδοθεί η αναγέννηση της έννοιας του όρου του boy band, και ότι αποτελούν μέλος της νέας British Invasion στις ΗΠΑ.

Οι πωλήσεις τους το δικαιολογούν. Οι 1D έχουν πουλήσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια singles και 8 εκατομμύρια άλμπουμ, σύμφωνα με την εταιρεία που έχει αναλάβει το μάνατζμεντ του, την Modest! Management.

Βραβευμένοι με δύο BRIT Awards και τρία MTV Video Music Awards, οι One Direction είχαν οικονομικά οφέλη άνω των $50 εκατομμυρίων έως τον Ιούνιο του 2012.

Η Huffington Post βάφτισε το 2012 ως το «Έτος των One Direction» και το fandom τους ήταν εξίσου επικό.

Το τέλος του Πέιν που πέθανε τραγικά μετά από πτώση από βεράντα ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το αναπάντεχο σκοτάδι σε μια ιστορία επιτυχιών και δαιμόνων πασπαλισμένη με ποπ.