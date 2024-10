«Εσύ τον σκότωσες!» Η λεγεώνα των One Direction κατηγορούν την πρώην του για το θάνατο Λίαμ Πέιν

Μετά τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν, η πρώην αρραβωνιαστικιά του, η influencer και συγγραφέας Mάγια Χένρι, κακοποιείται online με πολλούς χρήστες να την κατηγορούν για τον θάνατό του.

Η Χένρι έχει γίνει στόχος και αποδιοπομπαίος τράγος μετά την τραγική απώλεια του πρώην αρραβωνιαστικού της και μέλος των One Direction Λίαμ Πέιν που βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση σε ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Το πρώην μέλος της πιο επιτυχημένης boy band στη Βρετανία των τελευταίων χρόνων, πέθανε στις 16 Οκτωβρίου σε ένα περιστατικό που ακόμη εξετάζεται από τις αρχές της χώρας.

Μετά την απώλεια, η προσωπική του αναδύθηκε ξανά στο διαδίκτυο, όπως και οι πολλαπλοί δαίμονες του.

Ανάμεσα στα κεφάλαια της ταραχώδους ζωής του Λίαμ Πέιν είναι και η πολύκροτη σχέση του με την πρώην του, Μάγια Χένρι που μετά το χωρισμό τους μίλησε ανοιχτά για την προβληματική συμπεριφορά του 31χρονου.

«Κατέβασε όλα τα αηδιαστικά Tiktok σου, έχεις κερδίσει! Πέθανε!»

Με αναρτήσεις της στο TikTok η Χένρι είχε εξομολογηθεί στο κοινό της ότι ο Λίαμ Πέιν ήταν εμμονικός μαζί της, παρενοχλούσε την ίδια και την οικογένεια της και η συμπεριφορά του ήταν ενοχλητική και οριακή.

Σήμερα, η Χένρι έγινε στόχος διαδικτυακής παρενόχλησης, με τους χρήστες να πλημμυρίζουν το Instagram της με σχόλια μίσους, κατηγορώντας την ότι είναι υπεύθυνη για το θάνατο του Πέιν.

«Εσύ τον σκότωσες!»

Τα βιτριολικά σχόλια προς το πρόσωπο της είναι ένδειξη της μισογυνιστικής τάσης απέναντι σε συντρόφους αντρών που πέθαναν σε τραγικές συνθήκες.

«Είσαι χαρούμενη τώρα; Ο Λίαμ δεν άξιζε αυτό το τέλος». «Εσύ φταις για όλα». «Ουάου ένας άνθρωπος είναι τώρα νεκρός. Κατέβασε όλα τα αηδιαστικά Tiktok σου, έχεις κερδίσει! Πέθανε!».

Τα σχόλια δίχασαν, ενόχλησαν και προβλημάτισαν. Προς υπεράσπιση της Χένρι αναδύθηκε άλλο στρατόπεδο που την υπερασπίζεται και την υποστηρίζει παρακαλώντας την να απενεργοποιήσει το πεδίο σχολίων στα social media της.

Maya Henry does NOT deserve this yall. Do you realise she has nothing to do with Liam Payne passing away? pic.twitter.com/AanXdQQDTG — Adjusted55 (@BillPrinter00) October 16, 2024

«Μάγια, λυπάμαι που όλοι σε κατηγορούν που μιλάς για αυτό που πέρασες, σε παρακαλώ μην τους αφήσεις να σε καταρρίψουν, έχεις κάθε δικαίωμα να μιλήσεις για αυτό» διαβάζει μια ανάρτηση.

«Οι άνθρωποι που την κατηγορούν για τον θάνατο του Λίαμ είναι τόσο ανόητοι. Τα θύματα επιτρέπεται να πουν τις ιστορίες τους, δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα συνέβαινε αυτός ο θάνατος. Όλοι πρέπει να μεγαλώσετε» αναφέρει άλλος.

«Πάντα έπαιζε με τον θάνατο»

Πέιν και Χένρι ήταν αρραβωνιασμένοι από το 2018 έως και το 2022. Μετά το χωρισμό τους η Χένρι μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής με την ψυχική του υγεία και την κακομεταχείριση που φέρεται να υπέστη από αυτόν, στο podcast «The Internet Is Dead» μια εβδομάδα μόλις πριν τον θάνατο του.

«Μετά τον χωρισμό μας, μου έστελνε συνεχώς μηνύματα λέγοντας ‘δεν είμαι καλά’», αποκάλυψε. «Πάντα ‘έπαιζε’ με τον θάνατο, λέγοντας ‘Θα πεθάνω, δεν τα πάω καλά’» είπε.

«Μου έλεγε πάντα ‘λυπάμαι για όλα όσα έχω κάνει. Δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου’»

Σύμφωνα με το PageSix, η 23χρονη μοντέλο και influencer θεωρούσε αυτά τα μηνύματα ως «τακτική χειραγώγησης» για να την κάνει να νιώθει άσχημα για το γεγονός ότι δεν ήταν πλέον μαζί.

«Μια φορά προσπάθησα να του προσφέρω βοήθεια, αλλά δεν την δεχόταν», συνέχισε. «Έστελνε μηνύματα στη μητέρα μου λέγοντας ‘δεν είμαι καλά, πες στη Μάγια να επικοινωνήσει μαζί μου’, επειδή εγώ δεν του απαντούσα», αναφέρει και προσθέτει: «Ήταν πάντα ο ίδιος κύκλος».

Mourning someone is okay, even when they were violent and abusive. Blaming a woman who was abused by him of murder is VILE and disgusting. Maya Henry is not guilty of anything, she just told her truth about Liam. pic.twitter.com/srASOzGPaz — NO HARD FEELINGS (@dlovesleighanne) October 16, 2024

Επιπλέον η Χένρι ισχυρίστηκε πως ο τραγουδιστής είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα της εκείνη την εποχή, λέγοντας: «Δεν θα είμαι εδώ για πολύ ακόμα».

«Δεν παίζω με τον θάνατο», τόνισε η Χένρι. «Αν πεις κάτι τέτοιο, θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω, ό,τι κι αν έχεις κάνει. Πιστεύω ότι εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη της οικογένειάς μου».

Τον Φεβρουάριο η ίδια ανακοίνωσε ότι υπογράφει το βιβλίο «Looking Forward», εμπνευσμένο από τα ημερολόγια που κρατούσε όσο ήταν ζευγάρι με τον Λίαμ Πέιν.

Φίλος του Πέιν την προειδοποίησε να μην δημοσιεύσει το βιβλίο για το καλό της ψυχικής του υγείας. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να πείσει τον Πέιν, προκειμένου να επιστρέψει σε κλινική αποτοξίνωσης όπως είχε κάνει και στο παρελθόν αλλά δεν την άκουσε.

Τις ημέρες πριν τον θάνατό του, η Χένρι λέει ότι η κατάσταση της ψυχικής υγείας του Βρετανού τραγουδιστή είχε «επιδεινωθεί σημαντικά», αν και δεν αποκάλυψε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Μου έλεγε πάντα ‘λυπάμαι για όλα όσα έχω κάνει. Δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου’», ισχυρίστηκε η Χένρι και συμπλήρωσε: «Αλλά συνέχιζε να προσπαθεί να με τραυματίζει ψυχολογικά».

Το stalking και τα ασφαλιστικά μέτρα

Το πρώην μέλος του One Direction και το Τεξανό μοντέλο εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί τον Αύγουστο του 2018. Ένα χρόνο μετά ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους και το 2021 έγινε γνωστός ο πρώτος χωρισμός τους. Αν και προσπάθησαν να είναι μαζί, χώρισαν οριστικά το 2022.

Μετά το τέλος της σχέσης τους, η 23χρονη Henry μίλησε για το χρόνο της με τον τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι η διαφορά ηλικίας των οκτώ ετών επηρέασε τη δυναμική τους.

Η Χένρι κατέθεσε ασφαλιστικά περιοριστικά μέτρα για τον πρώην τραγουδιστή των One Direction μόλις μια εβδομάδα πριν. Σύμφωνα με την Daily Mail την παρενοχλούσε ως stalker.

Η Χένρι κατήγγειλε ότι ο Πέιν προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με την ίδια, την οικογένεια και τους φίλους της.

Με ανάρτηση της στο TikTok, η Χένρι μίλησε για την παρενοχλητική συμπεριφορά του Πέιν.

Εξομολογήθηκε ότι την καλούσε ο ασταμάτητα στο τηλέφωνο, ακόμη και από διαφορετικούς αριθμούς και της έστελνε email όταν εκείνη δεν απαντούσε.

Στο video Χένρι δεν κατονομάζει τον Πέιν αλλά όλοι γνωρίζουν ότι αναφερόταν σε αυτόν.

Στην ανάρτηση η Χένρι μίλησε ότι ο Πέιν εργαλειοποιεί τους θαυμαστές των One Direction εναντίον της.

«Τους ζητάει να του είναι πάντα πιστοί. Ήξερε ότι οτιδήποτε και αν έκανε, θα της έβγαζε καθαρή. Δεν γνωρίζω ποιος και τι του εξασφάλιζε αυτή τη σιγουριά. Γνωρίζω απαίσια πράγματα, τερατώδη, που είχε κάνει στη ζωή του. Πάντα μου έλεγε ‘μην πεις τίποτα σε κανέναν, έτσι και αλλιώς θα τη βγάλω καθαρή’» είπε.

Cover image @ Instagram/Maya Henry