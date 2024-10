Γεραπετρίτης: Σημαντική η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων εν μέσω δύο πολέμων

Τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη παρέμβαση του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στη γερμανική πρωτεύουσα.

Ο Γεραπετρίτης συνέδεσε σε δηλώσεις του το θέμωα των Δυτικών Βαλκανίων και το ζήτημα των δύο πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία που ήταν στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σημειώνοντας ότι «εν μέσω δύο πολέμων που απειλούν την περιοχή μας, που απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια, η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων είναι σημαντική για να μπορέσει να εδραιωθεί στην περιοχή μας ειρήνη, ευημερία, να αποφύγουμε τους εθνικισμούς, να χαράξουμε μια πορεία, η οποία θα είναι συμβατή με την Ευρώπη».

Επανέλαβε δε ότι η Ελλάδα «έχει ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η θέση αυτή έχει προδιαγραφεί προ είκοσι ετών, όταν με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003 ήταν η Ελλάδα πρωτοπόρος στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

