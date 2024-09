Γεραπετρίτης σε Σκόπια: Τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και των κανόνων καλής γειτονίας

Έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή προοπτική τους, η οποία εξακολουθεί να παραμένει παγωμένη, έδωσε στην έναρξη της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη με τις επαφές του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα ξεκινά από την 1/1/2025 τη διετή θητεία της ως μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά την σχεδόν ομόφωνη αποδοχή της από τη Γενική Συνέλευση, επιδιώκει αναβάθμιση και ανάδειξη του ρόλου της.

«Η Ελλάδα ανέκαθεν στήριζε και ήταν από τις πρωτοπόρες χώρες, οι οποίες έθεσαν στην ατζέντα και προτεραιοποίησαν το θέμα της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε την προοπτική αυτή. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, έτσι ώστε να υπάρξει δυναμική για τη διεύρυνση, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο σταυροδρόμι τεράστιων προκλήσεων. Προκλήσεων που αφορούν την άμυνα, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Για το λόγο αυτό χρειάζεται η Ευρώπη να παραμείνει δυνατή, ισχυρή, ενωμένη, διευρυμένη» ανέφερε σε δήλωση του ο Γεραπετρίτης, με αιχμή και τη συζήτηση που είχε με τους ομολόγους του των Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων και τους Υπουργούς Εξωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων για την ευρωπαϊκή προοπτική τους.

Ο Γεραπετρίτης τόνισε στο πρόγευμα των Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και στη διμερή συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Timcho Mucunski, όπως είπε «την ανάγκη η ευρωπαϊκή αυτή προοπτική να παραμένει σταθερά ενεργή. Βεβαίως, με απόλυτη προσήλωση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στο Διεθνές Δίκαιο, ιδιαιτέρως δε, στις διεθνείς συμφωνίες».

Έστειλε μήνυμα τήρησης των συμφωνημένων σημειώνοντας ότι «η ευρωπαϊκή προοπτική περνά μέσα από τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, για να παραμείνει η Ευρώπη πυλώνας σταθερότητας στο διεθνές στερέωμα. Για να παραμείνει ενεργή η διεθνής στρατηγική ασφαλείας θα πρέπει να μην υπάρχει επιλεκτική εφαρμογή διεθνών συνθηκών».

