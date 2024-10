Οι Planet of Zeus επιστρέφουν στην Αθήνα, σε ένα μεγάλο headline show στο Floyd

Πέρασαν 5 χρόνια από τότε που το Αθηναϊκό κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά το αγαπημένο του heavy rock κουαρτέτο, σε ένα χορταστικό headline show με υλικό από όλη τους την πορεία.

Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε: Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2024, οι Planet of Zeus ανεβαίνουν στην σκηνή του νεόδμητου Floyd venue και φέρνουν μαζί τους όλα όσα αγαπάμε στις ζωντανές τους εμφανίσεις: Ένταση, ενέργεια, ηλεκτρισμό και ένα best-of setlist με το υλικό του εξαιρετικού νέου album “Afterlife” σε πρώτο πλάνο, αλλά και όλα τα τραγούδια που λατρεύουμε να τραγουδάμε σε κάθε τους συναυλία!

Από την επική στιγμή των 10 χιλιάδων παρευρισκομένων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τις επιτυχημένες Ευρωπαϊκές περιοδείες πλάϊ σε ονόματα όπως οι Clutch, Grand Magus και Kvelertak, έως τις συμμετοχές στα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα metal festivals της Ευρώπης (Wacken, Hellfest, Graspop, Bloodstock, Mystic κ.α.) οι Planet of Zeus χαράζουν εδώ και πάνω από 20 χρόνια μία συνεπή πορεία, ανοδικής δυναμικής, που τους έχει καθιερώσει δικαίως ως μία από τις υπολογίσιμες δυνάμεις του ευρύτερου Ευρωπαϊκού heavy rock / metal στερεώματος.

Οι Planet of Zeus επέστρεψαν!

Η πρόσφατη δισκογραφική τους επιστροφή με το “Afterlife” album, μοιάζει να αποτελεί μια τομή στην καριέρα τους. Η καθολική αποδοχή του νέου υλικού από το fanbase τους, αλλά και ο αυξανόμενος ενθουσιασμός του ευρύτερου κοινού, πιστοποιεί πως οι Planet of Zeus διανύουν την καλύτερη τους φάση!

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου σημειώνεται από τώρα στο συναυλιακό ημερολόγιο ως μία do-not-miss συγκυρία κι εμείς, διψασμένοι από την πενταετή απουσία τους από τις headline εμφανίσεις, ανυπομονούμε να κορέσουμε την δίψα μας για heavy rock’n’roll, ρουφώντας λαίμαργα κάθε λεπτό από το εκτενές show που ετοίμασαν ειδικά για το Αθηναϊκό κοινό.

Dare to step right in and taste the agony! Οι Planet of Zeus επέστρεψαν!

Μαζί τους θα εμφανιστεί το psychedelic rock σχήμα των Bonnie Nettles, που μας έχει απασχολήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, τόσο δισκογραφικά με την κυκλοφορία του ομώνυμου album το 2020, και με μία σειρά από εξαιρετικά single releases, όσο και συναυλιακά, με πολυάριθμες Ευρωπαϊκές περιοδείες, και σαγηνευτικά live shows εντός συνόρων, που για πολλούς ακροβατούν στην οριογραμμή της μέθεξης.

Πότε: Σάββατο 7/12

Ώρα: 21.00

Τοποθεσία: Πειραιώς 117, Floyd – Αθήνα, Αττική

Προπώληση:tickets.in.gr

*Κεντρική φωτογραφία θέματος: Steve K-Stone Kekis | Planet of Zeus | Facebook