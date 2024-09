Τι λένε στην Αγγλία για ΑΕΚ και Φοφανά

Για συμφωνία της ΑΕΚ με την πλευρά του Ντέιβιντ Ντάτρο Φοφανά κάνει λόγο κορυφαίος δημοσιογράφο του Independent.

Συγκεκριμένα, ο Μιγκέλ Ντιλέινι, αποκαλύπτει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την Τσέλσι να παραχωρεί τον παίκτη με δανεισμό στην Ένωση, βάζοντας μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Datro Fofana has agreed terms with AEK Athens from Chelsea. Loan with an option of £20m.

Λίγο μετά το «τιτίβισμα» του Ντιλεϊνί και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε την παραπάνω πληροφορία.

🚨🟡⚫️ David Datro Fofana leaves Chelsea to join AEK Athens on loan deal, agreement reached.

It also includes a buy option clause for £20m not mandatory, up to AEK in June 2025 to decide about it.

Fofana has accepted, paperwork time now. pic.twitter.com/v8Lhhrnnvj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024