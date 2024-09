Athletic: «Η Τσέλσι μιλάει με την ΑΕΚ για την πώληση του Φοφανά»

Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε Τσέλσι και ΑΕΚ για την μεταγραφή του Ντέιβιντ Ντάτρο Φοφανά στην Ένωση, σύμφωνα με το έγκυρο «Athletic».

Συγκεκριμένα, στην Αγγλία αναφέρουν πως η ομάδα του Λονδίνου θέλει να προλάβει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα, που «κλείνει» στις 11 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί το deal, ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Τσέλσι αγόρασε τον παίκτη από τον Μόλντε έναντι ποσού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ (8,4 εκατομμύρια λίρες, 11 εκατομμύρια δολάρια) τον Ιανουάριο του 2023 και έκτοτε έχει καταγράψει μόλις τρεις εμφανίσεις με τους «μπλε». Την περασμένη σεζόν, παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουνιόν Βερολίνου και την Μπέρνλι, με την οποία σημείωσε τέσσερα γκολ στην Premier League σε 15 παιχνίδια.

«Η Τσέλσι έχει εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για την πώληση του Ντέιβιντ Ντάτρο Φοφανά, με την ελπίδα να συμφωνηθεί η μεταγραφή πριν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα την Τετάρτη», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του «Athletic».

