Τσέλσι: Έκπληξη από τον Μαρέσκα – Άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Πάλμερ

H προθεσμία για τις λίστες των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων εξέπνευσε χθες με την Τσέλσι να δηλώνει με τη σειρά της τους παίκτες που επέλεξε ο Έντσο Μαρέσκα.

Ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να μην συμπεριλάβει ορισμένα σημαντικά ονόματα με εκείνο του Κόουλ Πάλμερ να είναι το πιο ηχηρό, ενώ εκτός έμειναν και ο Ρομέο Λάβια με τον Γουέσλι Φοφανά.

Ο κύριος λόγος της απόφασης του Μαρέσκα έχει να κάνει με τη μεγάλη σεζόν που έχει μπροστά της ομάδας, τόσο στην Premier League, όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο Πάλμερ πέρσι πραγματοποίησε 45 συμμετοχές με τους Μπλε, έχοντας 25 γκολ και 15 ασίστ. Μάλιστα, κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη του πρωταθλήματος. Φέτος, έχει ήδη 1 γκολ και 4 ασίστ στο ενεργητικό του.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέλσι θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ, στις 24 Οκτωβρίου και θα ξεκινήσει στις 19:45.

Σάντσες, Γιόργκενσεν, Μπέργκστρομ, Ντισασί, Κουκουρέγια, Ανταραμπιόγιο, Μπαντιασίλ, Τζέιμς, Γκούστο, Βέιγκα, Φερνάντες, Μαντουέκε, Τσουκγουεμέκα, Ντιούσμπερι-Χολ, Καϊσέδο, Κασαντέι, Νέτο, Μούντρικ, Φέλιξ, Τζάκσον, Ενκουνκού, Σάντσο, Γκουιού.

