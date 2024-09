«Απόλυτες ανοησίες» οι αμερικάνικοι ισχυρισμοί περί ανάμειξης στις εκλογές των ΗΠΑ, λέει Ρωσίδα βουλευτής

Η Ρωσίδα βουλευτής Μαρία Μπούτινα χαρακτήρισε σήμερα απόλυτες ανοησίες τις κατηγορίες που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ κατά της Ρωσίας για μια εκστρατεία επηρεασμού των αμερικανικών προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι η Μόσχα πιστεύει ότι ο μόνος νικητής των αμερικανικών εκλογών θα είναι το στρατιωτικό – βιομηχανικό σύστημα.

Η Μπούτινα απάντησε μετά από δημοσίευμα του CNN που μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να κατηγορήσει σήμερα τη Ρωσία για μια εκστρατεία επηρεασμού των εκλογών, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες με στόχο την παραπληροφόρηση Αμερικανών ψηφοφόρων.

🔵 RUSSIAN LAWMAKER BUTINA CALLS US ELECTION MEDDLING CLAIMS ‘PURE RUBBISH’

Russian lawmaker Maria Butina said on Wednesday that reported U.S. claims that Russia was trying to influence the 2024 election were nonsense and that Moscow felt that the only winner of the election… pic.twitter.com/xuTOee8H60

