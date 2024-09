Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κατηγορήσουν σήμερα τη Ρωσία για μια εκστρατεία επηρεασμού των εκλογών του 2024 χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες για να στοχεύσουν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους με παραπληροφόρηση, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το ρωσικό κρατικό δίκτυο μέσων ενημέρωσης RT θα βρεθεί στο επίκεντρο της ανακοίνωσης, μετέδωσε το CNN.

Η είδηση μεταδόθηκε λίγες ώρες πριν ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σε συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης για τις Εκλογικές Απειλές του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μαζί του θα είναι ο διευθυντής του FBI Κρις Ρέι, η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Λίζα Μονακό, η κύρια αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Νικόλ Αρτζεντιέρι και ο Ματ Όλσεν, ο βοηθός γενικός εισαγγελέας για το τμήμα εθνικής ασφάλειας.

Exclusive: Biden administration will accuse Moscow of using Kremlin-run media and other online platforms to target US voters with disinformation, CNN has learned https://t.co/5PUAm6h8Dw

— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 4, 2024