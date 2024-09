Όσο πλησιάζουν οι εκλογές στις ΗΠΑ, πολλοί δηλώνουν την στήριξη τους σε έναν από τους δύο υποψηφίους. Σε δηλώσεις του στο CNN, ο γιος του εκλιπόντος Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή, Τζον Μακέιν, δήλωσε πως στις εκλογές θα ψηφίσει Κάμαλα Χάρις.

Συγκεκριμένα, ο γιος του εκλιπόντος γερουσιαστή επιτίθεται στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για την απόπειρα του να εκμεταλλευτεί πολιτικά την επίσκεψή του την περασμένη εβδομάδα στο Εθνικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον.

Ο Τραμπ είχε επισκεφθεί την περασμένη Δευτέρα το εν λόγω Στρατιωτικό Νεκροταφείο κοντά στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει σε μια τελετή φόρου τιμής στους 13 στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 2021.

Στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ μελών της ομάδας του Τραμπ, που επιχείρησαν να τραβήξουν φωτογραφίες της εκδήλωσης, και μιας εργαζόμενης στο Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, η οποία «απωθήθηκε απότομα», ενώ προσπαθούσε να επιβάλει έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει κάθε πολιτική δραστηριότητα στο Νεκροταφείο.

Ο 36χρονος Τζίμι Μακέιν, στρατιωτικός κι ο ίδιος, δήλωσε στο CNN ότι η συμπεριφορά του Τραμπ στο Εθνικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο, όπου είναι θαμμένοι μεταξύ άλλων ήρωες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων – συνάδει με την ίδια έλλειψη σεβασμού που έχει δείξει κι άλλες φορές στο παρελθόν.

Η φήμη του Τραμπ για την απαξίωση των ένστολων ξεκίνησε από την πρώτη προεδρική του θητεία το 2016 όταν υποστήριξε ότι ο Τζον Μακέιν, που πέθανε το 2018, δεν άξιζε να τον αποκαλούν «ήρωα», επειδή πιάστηκε αιχμάλωτος στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Έκτοτε ο Τραμπ έχει αποκαλείσει «χαμένους» και «κορόιδα» τους Αμερικανούς στρατιώτες που είναι θαμένοι σε νεκροταφείο πεσόντων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Γαλλία.

Ο Τζίμι Μακέιν τόνισε ότι οι στάση του Ρεπουμπλικανού προεδρικού υποψηφίου έναντι των ένστολων τον απομάκρυνε από το κόμμα του πατέρα του, προσθέτοντας ότι επιλέγει το στρατόπεδο των Δημοκρατικών και σχεδιάζει να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Κι εξήγησε ότι η αλλαγή πολιτικού στρατοπέδου του επηρεάστηκε εν μέρει από τα σχόλια που είχε κάνει ο Τραμπ για τον πατέρα του. «Ακούγοντας τέτοια πράγματα από τον Τραμπ, ότι ήταν χαμένος επειδή αιχμαλωτίστηκε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να τα παραβλέψω», είπε.

Ενώ τόνισε ότι ο Τραμπ έδειξε πλήρη ασέβεια στους πεσόντες στο περιστατικό της περασμένης εβδομάδας: «Όποιος έχει φορέσει για μεγάλο διάστημα στολή των Ενόπλων Δυνάμεων κατανοεί ότι το Άρλινγκτον δεν αφορά κανέναν άλλο, αλλά αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες που έκαναν την υπέρτατη θυσία για την πατρίδα τους», είπε ο Μακέιν, ο παππούς και ο προπάππος του οποίου είναι θαμμένοι στο κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

John McCain’s son blasts Trump during exclusive interview

Watch the full video here: https://t.co/MA3C2Y74ES pic.twitter.com/r5lnDue8SD

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) September 3, 2024