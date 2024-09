Κάμαλα Χάρις: Μαζί με τον Τζο Μπάιντεν σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια

Με την ευκαιρία της Ημέρας των Εργαζομένων (Labor Day) ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις συμμετείχαν μαζί χθες, Δευτέρα, σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, μια πολιτεία κλειδί για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Το δίδυμο των Δημοκρατικών συναντήθηκε στο Πίτσμπουργκ με συνδικαλιστές στη διάρκεια μιας ημέρας κατά την οποία επικεντρώθηκαν στην υπεράσπιση της μεσαίας και της εργατικής τάξης. Στη συνέχεια βρέθηκαν μεταξύ 600 υποστηρικτών τους.

«Κάναμε μεγάλες προόδους και η Κάμαλα και εγώ θα χτίσουμε πάνω σε αυτές τις προόδους», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Θα μείνω στην άκρη, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η πρώτη προεκλογική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν μαζί ο Μπάιντεν και η Χάρις μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές, στις 21 Ιουλίου.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, που εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές μεταξύ των λευκών εργατών, παρουσίασε την αντιπρόεδρό του ως άξια διάδοχό του.

«Σας υπόσχομαι ότι, αν εκλέξετε την Κάμαλα Χάρις στην προεδρία, αυτή θα είναι η καλύτερη απόφαση που έχετε πάρει ποτέ», τόνισε.

«Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ένας από τους προέδρους των ΗΠΑ που άλλαξε περισσότερο τη χώρα», δήλωσε από την πλευρά της η Χάρις.

When unions are strong, America is strong.

I’m back in Pennsylvania with Joe Biden on Labor Day, talking to voters about everything on the line for workers. Tune in. https://t.co/h06uA9csFk

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 2, 2024