Είναι μια σημαντική χρονιά για τη Georgia May Jagger. Το μοντέλο κι επιχειρηματίας ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο καλωσόρισε το… άλλο της «παιδί», το skincare brand της, May Botanicals. Η εταιρεία της «γεννήθηκε» έπειτα από την περιπέτεια που είχε με το έκζεμα, γι’ αυτό και η νέα σειρά προϊόντων της διαθέτει πιο φυσικά, οργανικά συστατικά, όπως καλέντουλα, βούτυρο καριτέ και πρεβιοτικά, που καταπραΰνουν κι ενυδατώνουν το δέρμα.

Η επιχειρηματίας, η οποία είναι επίσης συνιδρύτρια του haircare brand, Bleach London, «στρατολόγησε» τους φίλους και την οικογένειά της ως «πειραματόζωα» για το τελευταίο της επιχειρηματικό εγχείρημα. Από την πρώτη μέρα, η διάσημη μαμά της, Jerry Hall, ήταν υπέρμαχος των προϊόντων της και η αρχική πηγή έμπνευσής της για τη φροντίδα της επιδερμίδας και γενικότερα την ομορφιά.

Η ίδια αποκάλυψε στη συνέντευξή της στο The Zoe Report πως η μητέρα της τής εμφύσησε τη φιλοσοφία του “less is more” ήδη από μικρή ηλικία. «Περιποιούνταν μόνη της το πρόσωπό της στο σπίτι πριν από κάθε δουλειά μόντελινγκ, ενώ λατρεύει τις DIY συνταγές. Χρησιμοποιούσε πολύ ελαιόλαδο στα μαλλιά της και οτιδήποτε έβρισκε στο σπίτι» μοιράζεται η Georgia May Jagger, ενώ παρακάτω μάς αποκαλύπτει και τα δικά της μυστικά ομορφιάς.

Η πρωινή και βραδινή ρουτίνα περιποίησης του δέρματός της

Το διάσημο μοντέλο κι επιχειρηματίας χρησιμοποιεί το ίδιο κρεμώδες καθαριστικό κάθε πρωί και βράδυ. Συνεχίζει με τη Prebiotic Moisturizer του brand της, που έχει μέσα την πρεβιοτική ινουλίνη και μετά εφαρμόζει και το αντηλιακό της. «Έχουμε, επίσης, το Super Balm, το οποίο είναι ένα πολυχρηστικό balm που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε πρόσωπο και σώμα. Επομένως, θα το βάλω στα χείλη μου και μετά μπορεί να το εφαρμόσω και πάνω από το μακιγιάζ μου για λίγη λάμψη.» προσθέτει η ίδια.

Το βράδυ, ενσωματώνει στη ρουτίνα περιποίησης του δέρματός της ένα έλαιο προσώπου, ειδικά όταν το νιώθει ξηρό. «Αν νιώθω πάρα πολύ ξηρή την επιδερμίδα μου, θα χρησιμοποιήσω τη sheet mask της εταιρείας μου με φύκια μία με δύο φορές την εβδομάδα. Και, στη συνέχεια, εάν έχω κάποιο σπυράκι, θα εφαρμόσω το Save Face Spot Solution του brand μου. Έχει σαλικυλικό οξύ, αμαμελίδα, τεϊόδεντρο και πράσινο άργιλο. Ήθελα πολύ να δημιουργήσω μια κρέμα για σπυράκια για τοπική εφαρμογή.» αναφέρει η ίδια.

Η ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών της

Η Georgia May Jagger έχει φυσικά σγουρά μαλλιά, που όμως ταλαιπωρήθηκαν πολύ από το υπερβολικό styling και τις βαφές λόγω της δουλειάς της ως μοντέλο, όπως αποκαλύπτει η ίδια. Για να τα σώσει, χρησιμοποιεί μια μάσκα μαλλιών μία ή δύο φορές την εβδομάδα και την αφήνει στα μαλλιά της όσο το δυνατόν περισσότερο. Έπειτα, συνεχίζει με έναν ειδικό ορό, που απλώνει καθημερινά στο τριχωτό του κεφαλιού της. Αφού εφαρμόσει το serum, χωρίζει σε τμήματα τα μαλλιά της, τα στριφογυρίζει και τα αφήνει να στεγνώσουν φυσικά. Η ίδια, μάλιστα, αποκαλύπτει ότι κουρεύεται αρκετά συχνά, κάτι που βοήθησε με τη γενική υγεία των μαλλιών της.

Τα καλλυντικά που λατρεύει

Το καθημερινό μακιγιάζ του μοντέλου περιλαμβάνει τα εξής: foundation, μάσκαρα και κραγιόν. «Ωστόσο, το βράδυ μού αρέσει να πειραματίζομαι με το μακιγιάζ μου. Κάνω smokey eyes αλλά με καφέ σκιά αντί για μαύρη.

Μουντζουρώνω το eyeliner, πάνω και κάτω στα μάτια. Μού αρέσει επίσης να εφαρμόζω eyeliner στην κάτω γραμμή των ματιών. Νιώθω ότι θέλω να επιστρέψω στον τρόπο που φορούσαν το eyeliner στη δεκαετία του ’90 -με βοηθάει να νιώθω λίγο περισσότερο ο εαυτός μου.» εξηγεί η ίδια. Για τα χείλη, προτιμά τις καφέ/ροζ και nude αποχρώσεις, ενώ οι κόκκινοι τόνοι είναι οι αγαπημένοι της.

Οι beauty & wellness συνήθειές της

Η Georgia May Jagger λατρεύει τις θεραπείες προσώπου με οξυγόνο που αφορούν την ενυδάτωση και τη λείανση της επιδερμίδας. Η ίδια, μάλιστα, αναφέρει στη συνέντευξή της πως έχει κάνει μασάζ εγκυμοσύνης, ενώ το pilates είναι η μεγάλη της αγάπη. Λατρεύει την πεζοπορία, που προσπαθεί να την εντάσσει στο καθημερινό της πρόγραμμα, και τις βόλτες με τα σκυλιά της.

Πηγή: vita.gr