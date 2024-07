Τα αγαπημένα νησιά των παικτών της Εθνικής (vid)

Η FIBA ρώτησε και οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας απάντησαν ποιο είναι το αγαπημένο τους ελληνικό νησί.

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τόμας Γουόκαπ, Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψαν τις προτιμήσεις τους με τις απαντήσεις να περιέχουν αρκετή ποικιλία.

Κρήτη, Πάρος, Μήλος, Κύθνος και Σύμη ήταν τα νησιά που είχαν τις ψήφους των διεθνών. Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετκούνμπο επέλεξε την Πάρο ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έκανε την… έκπληξη απαντώντας τη Σύμη.

Η Μήλος ήταν η επιλογή του Κώστα Αντετοκούνμπο, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης διάλεξε την αγαπημένη του Κύθνο. Ντίνος Μήτογλου και Βασίλης Τολιόπουλος συμφώνησαν στην Κρήτη.

Δείτε το βίντεο:

Some of the best summer destinations? 🏝️#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/deAYO9GndL

— FIBA (@FIBA) July 21, 2024