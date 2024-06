Γιατί οι χώροι εργασίας στην τηλεόραση είναι τόσο τοξικοί;

Είτε πρόκειται για τις άχαρες βάρδιες του Blue Lights είτε για το άγχος χωρίς μισθό του The Bear, οι εργαζόμενοι στην οθόνη περνούν μια πολύ άσχημη μέρα «στο γραφείο». Και τα πράγματα πρόκειται να χειροτερέψουν.

Στον πρώτο κύκλο της σειράς Slow Horses, ο Τζάκσον Λαμπ της MI5 εκφωνεί έναν λόγο παρακίνησης: «Είστε άχρηστοι, γαμώτο. Όλοι σας. Η συνεργασία μαζί σας ήταν το χαμηλότερο σημείο μιας απογοητευτικής καριέρας».

Αυτό είναι στην πραγματικότητα αρκετά ανακουφιστικό από έναν άνθρωπο που είναι τόσο πιθανός υποψήφιος για το βραβείο «Το καλύτερο αφεντικό του κόσμου» όσο και ο Μάλκολμ Τάκερ του The Thick of It – κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.

Στην τηλεόραση, το ηθικό του προσωπικού βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών. Το να πηγαίνεις στη δουλειά δεν φαινόταν ποτέ λιγότερο ελκυστικό. Αντί για άσχετους ηλίθιους για αφεντικά, έχουμε βασανισμένες ιδιοφυΐες και μαζοχιστές μανιακούς. Η καθημερινότητα είναι μια καθημερινότητα υψηλών διακυβευμάτων, πολλών ωρών εργασίας και περιορισμένων ανταμοιβών – χωρίς να υπάρχει ούτε ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στον ορίζοντα.

Φέτος, μάλλον τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, με την επιστροφή τριών από τους πιο τοξικούς εργοδότες της τηλεόρασης

Ακραίες καταστάσεις παράνοιας

Στις σειρές Blue Lights και The Responder, οι αστυνομικοί κάνουν τη μία άχαρη βάρδια μετά την άλλη, ενώ το Breathtaking του ITV περιγράφει τις αγωνιώδεις εμπειρίες του προσωπικού του NHS από την πανδημία.

Το WeCrashed, το Super Pumped και το The Dropout εξέθεσαν τα ύπουλα εσωτερικά των τεχνολογικών startups, ενώ το Succession διέψευσε τις ελπίδες των απανταχού μεγιστάνων των μέσων ενημέρωσης.

Στο Hacks, η κωμικός Deborah Vance εγκατέλειψε τη συγγραφέα της, Ava, στη μέση της ερήμου. Στο The White Lotus, ένας διευθυντής ξενοδοχείου οδηγήθηκε να αφοδεύσει στη βαλίτσα ενός επισκέπτη. Αυτό κάνει τα γραφεία του Mad Men και του Veep να μοιάζουν παράδεισοι.

Φέτος, μάλλον τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, με την επιστροφή τριών από τους πιο τοξικούς εργοδότες της τηλεόρασης: Η αδίστακτη επενδυτική τράπεζα Pierpoint της σειράς Industry, το εστιατόριο της σειράς The Bear που σπάει τα νεύρα και η Lumon Industries του Severance που κόβει τον εγκέφαλο.

Όταν η βοηθός σεφ Σίντνεϊ μαχαιρώνει κατά λάθος τον συνάδελφό της Ρίτσι, η απάντηση του Κάρμι δεν είναι να ξεκινήσει μια έρευνα αλλά αντίθετα να φωνάξει «μάλλον το άξιζε γαμώτο»

To τρέιλερ του τρίτου κύκλου της σειράς The Bear

Πισώπλατα μαχαιρώματα

Βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες των συγγραφέων Konrad Kay και Mickey Down, το Industry εκτόξευσε μια νέα ομάδα υποψήφιων τραπεζιτών σε ένα λάκκο λιονταριών δημόσιου εξευτελισμού, παιχνιδιών εξουσίας και αιχμηρών κοινωνιοπαθών.

Πέρα από την τεράστια πίεση του να κρατάς τα νεύρα σου ενώ κινείς εκατομμύρια, το Pierpoint είναι ένα μέρος όπου οι εσωτερικοί δαίμονες ευδοκιμούν καθώς οι εξωτερικοί μπουκάρουν. Υπάρχει κατάχρηση ουσιών, ψυχοσεξουαλικά παιχνίδια ρόλων, εμπιστευτικές συναλλαγές και ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι στο οποίο ένας φεσωμένος αδελφός τρέχει επανειλημμένα και αιματηρά προς ένα παράθυρο.

Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται η πιο διεστραμμένη σχέση μέντορα/μαθητευόμενου μετά το δίδυμο των αηδιαστικών αδελφών Tom και Greg του Succession. Ο MD Eric που κρατάει ρόπαλο του μπέιζμπολ και ο επίμονος νεοσύλλεκτος Harper έχουν μαχαιρωθεί πισώπλατα τόσες πολλές φορές που τα κοστούμια τους είναι κουρελιασμένα.

Δεν υπάρχει χρόνος για ευγένειες

Αλλά ενώ οι διευθυντές γραμμής του Industry και του Slow Horses μπορεί να είναι απαίσιοι – ο Eric, άψογος, και ο Jackson αλλόκοτος – είναι τα στελέχη που είναι οι πραγματικοί κακοί. Όπως ανακαλύπτει ο Eric, ο Pierpoint δεν δίνει δεκάρα για τις θυσίες ετών. Θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό: στην MI5, τα ανώτατα στελέχη θα προσπαθήσουν να σε σκοτώσουν για να σώσουν το τομάρι τους.

Στην καλύτερη ομάδα του Σικάγο, το διακύβευμα είναι χαμηλότερο, αλλά το ίδιο ανατριχιατσικό. Φαινομενικά, η επιχείρηση εστιατορίου του Κάρμι στο The Bear είναι ένα αντίδοτο στην τελετουργική κακοποίηση των κουζινών με αστέρια Μισελέν, αλλά η επιδίωξη της τελειότητας είναι γεμάτη με ευκαιρίες για υποτίμηση και βρισιές – και αποδεικνύεται δύσκολο να αποτινάξει τον προγραμματισμό του.

Δεν υπάρχει χρόνος για ευγένειες εν μέσω ενός πολλαπλασιασμού αιχμηρών λεπίδων, καυτών τηγανιών και σάλτσων που βράζουν. Όταν η βοηθός σεφ Σίντνεϊ μαχαιρώνει κατά λάθος τον συνάδελφό της Ρίτσι, η απάντηση του Κάρμι δεν είναι να ξεκινήσει μια έρευνα αλλά αντίθετα να φωνάξει «μάλλον το άξιζε γαμώτο». Μέχρι τη δεύτερη σεζόν, ξέρουν τουλάχιστον να λένε συγγνώμη στη νοηματική γλώσσα, αλλά η Σιντ δεν πληρώνεται καν, ο μισθός της βρίσκεται σε «παύση», ενώ η επιχείρηση ξαναπαίρνει τα πάνω της. Ενώ η δουλειά είναι επαναλαμβανόμενη, οι ώρες εργασίας εξαντλητικές και τα όρια διαλύονται πριν καν δημιουργηθούν, ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη σημαία από όλες είναι όταν μια επιχείρηση διοικείται σαν μια μεγάλη οικογένεια και όχι σαν ένας χώρος εργασίας.

Στο Severance, οι εργαζόμενοι δεν παραδίδουν το χρόνο τους, αλλά το μυαλό τους

To τρέιλερ της δεύτερης σεζόν του Severance

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχει καταρρεύσει

Στο Severance, οι εργαζόμενοι δεν παραδίδουν το χρόνο τους, αλλά το μυαλό τους. Έχοντας υποβληθεί σε μια διαδικασία διαχωρισμού της εργασιακής και της οικιακής τους μνήμης, λειτουργούν πλέον με διπλή συνείδηση: ως «εισερχόμενοι», που γνωρίζουν μόνο το 9-5, και ως «εξερχόμενοι», που δεν έχουν καμία ανάμνηση από το γραφείο.

Η έννοια της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχει καταρρεύσει και η απασχόληση θεωρείται τόσο τρομερή που χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο (κυριολεκτικά) είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί, ενώ το προσωπικό που αποκόπηκε δουλεύει στο αινιγματικό τμήμα Macrodata Refinement χωρίς να έχει ιδέα τι κάνει ή γιατί το κάνει.

Παρόλο που οι εργαζόμενοι του Severance μπορεί να μην παίρνουν μαζί τους τις ιστορίες τρόμου του γραφείου τους, τα πράγματα δεν είναι λιγότερο φρικτά γι’ αυτό. Με τους «εισερχόμενους» να μην μπορούν να ξεφύγουν από τα συγκαταβατικά προνόμια (πάρτι με βάφλες ή μια «εμπειρία μουσικοχορευτικού χορού») ούτε από το «Break Room» των ψυχολογικών βασανιστηρίων, η πιθανότητα κακοποίησης είναι τρομακτική. Ποιος χρειάζεται μια νομική ομάδα που χειρίζεται συμφωνίες εμπιστευτικότητας όταν οι υπάλληλοί σας δεν μπορούν να σημάνουν συναγερμό πέρα από τους σαθρούς τοίχους των θαλάμων τους;

Μπορεί να υπάρχει ακόμη ελπίδα

Περιμένουμε τη δεύτερη σεζόν του Severance για να ανακαλύψουμε αν η απόπειρα ανταρσίας των «εισερχόμενω» μπορεί να πετύχει, και την τρίτη σεζόν του The Bear για να μάθουμε αν ο Carmy και η παρέα θα σεβαστούν επιτέλους ο ένας τον άλλον όσο και μια τέλεια σάλτσα πάστας.

Μην ελπίζετε όμως για τη σειρά του Industry: οι ψυχές τους εξατμίστηκαν τη στιγμή που πέρασαν τις περιστρεφόμενες πόρτες του Pierpoint.

*Τα Slow Horses και Severance είναι διαθέσιμα στο Apple TV+. Το Industry είναι στο Sky και στο BBC iPlayer. Το The Bear είναι στο Disney+.

*Με στοιχεία από theguardian.com