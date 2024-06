Η σπάνια οικογενειακή φωτογραφία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη – Η ομοιότητα με τον πατέρα και τον αδερφό του

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης άφησε για λίγο τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τα γυρίσματα του Maestro και με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος επισκέφθηκε τον πατέρα και τον αδερφό του στη Σαντορίνη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Χριστόφορος Παπακαλιάτης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την εξόρμησή του στη Σαντορίνη, όπου συνάντησε τον πατέρα και τον αδερφό του.

Με μια σειρά φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε το οικογενειακό reunion που είχε στο κυκλαδίτικο νησί.

«Family reunion!!! Visiting dad and brother» ήταν το σχόλιο που συνόδευε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ενθουσιασμένοι οι followers του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Η ανάρτησή του δεν άργησε να γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από τους ακόλουθούς του που του χάρισαν χιλιάδες likes.

Δεν ήταν μάλιστα λίγοι εκείνοι που σχολίασαν πόσο νέος μοιάζει ο πατέρας του διάσημου ηθοποιού και πόσο πολύ μοιάζουν οι τρεις τους.

Ε«άν αυτός είναι ο μπαμπάς τότε σηκώνω τα χέρια… σαν αδέρφια είστε και οι τρεις. να είστε πάντα καλά και αγαπημένοι» σχολίασε χαρακτηριστικά χρήστης του Instagram κάτω από την ανάρτησή του.

«Wow, your dad looks so young!!!» σχολίασε άλλος χρήστης κάτω από την ανάρτηση του Χριστοφόρου Παπακαλιάτη, με άλλον χρήστη να σημειώνει πως είναι όμορφοι και οι τρεις τους.