Γιατί υπάρχει τόση οργή και μίσος πίσω από την οθόνη;
Haters παντού 14 Φεβρουαρίου 2026, 07:01

Γιατί υπάρχει τόση οργή και μίσος πίσω από την οθόνη;

Με τα social media να ζουν τη χρυσή τους εποχή, το διαδικτυακό μίσος έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Γιατί συμβαίνει, όμως, αυτό;

Είναι γεγονός πως στο διαδίκτυο οι άνθρωποι εκφράζονται με τρόπους που ίσως δεν θα επέλεγαν ποτέ στις πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις τους. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα εμφανές με τη μορφή αρνητικών σχολίων στα social media. Παλαιότερη μελέτη του Pew Research έδειξε ότι περίπου το 41% των χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βιώσει κάποια μορφή διαδικτυακής παρενόχλησης ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των διαδικτυακών κριτικών θεωρείται επιθετικό ή εχθρικό. Ως αποτέλεσμα, το 66% των χρηστών κοινωνικών μέσων ανέφεραν ότι η ψυχική τους υγεία επηρεάστηκε λόγω της έκθεσης σε τοξικά διαδικτυακά περιβάλλοντα. Αλλά τι ωθεί τα άτομα να γράφουν πράγματα στο διαδίκτυο που δεν θα τολμούσαν ποτέ να πουν από κοντά; Γιατί τελικά τόσο μίσος;

Το μίσος γεννά μίσος

Η ψυχολογία προσφέρει αρκετές εξηγήσεις για αυτή τη συμπεριφορά.

Αρχικά, πίσω από την οθόνη, οι άνθρωποι νιώθουν ανώνυμοι και απομακρυσμένοι από τις άμεσες συνέπειες των πράξεών τους. Αυτό το αίσθημα αορατότητας μπορεί να τους ενθαρρύνει να εκφράσουν απόψεις ή συναισθήματα που κανονικά θα καταπίεζαν. Η έλλειψη άμεσης ανατροφοδότησης—όπως η αντίδραση του άλλου προσώπου—μειώνει επίσης την ενσυναίσθηση και αυξάνει την πιθανότητα χρήσης σκληρής γλώσσας. Επιπλέον, η φυσική απόσταση και η απουσία κοινωνικών σημάτων μπορούν να μειώσουν περαιτέρω την προσωπική ευθύνη, καθιστώντας πιο εύκολο για τους χρήστες το να αποστασιοποιηθούν από τον συναισθηματικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα λόγια τους στους άλλους.

Εκτός αυτών, υπάρχει και το «φαινόμενο του μιμητισμού». Όταν ένας άνθρωπος παρατηρεί άλλους να έχουν εχθρική ή επιθετική συμπεριφορά, είναι πιθανό να μιμηθεί αυτές τις ενέργειες, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου αυτή η συμπεριφορά δεν ελέγχεται. Αυτή η διαδικασία ενισχύεται συνήθως από αλγόριθμους που δίνουν προτεραιότητα σε προκλητικό περιεχόμενο, αυξάνοντας την ορατότητα και την εμβέλεια των σχολίων όλο… μίσος. Η γρήγορη διάδοση και ενίσχυση του αρνητικού περιεχομένου μπορεί να καταστήσει την εχθρότητα φυσιολογική, κάνοντάς την να φαίνεται αποδεκτή σε ορισμένες διαδικτυακές κοινότητες.

Ένα άλλο σημαντικό ψυχολογικό φαινόμενο που συμβάλλει στο διαδικτυακό μίσος είναι η «απομόνωση της ατομικότητας». Όταν τα άτομα χάνουν την αίσθηση της προσωπικής τους ταυτότητας μέσα στο πλήθος του διαδικτύου, τότε είναι πιο πιθανό να ενεργούν με τρόπους που αντιτίθενται στις συνήθεις αξίες ή κοινωνικές τους «νόρμες». Η φυσική απόσταση από τους άλλους και η δυνατότητα να κρυβόμαστε πίσω από ψευδώνυμα ή avatar μπορεί να μειώσουν περαιτέρω τα συναισθήματα ευθύνης, οδηγώντας σε μεγαλύτερη παρορμητικότητα και επιθετικότητα.

Στα διαδικτυακά περιβάλλοντα, οι άνθρωποι συχνά νιώθουν, όπως αναφέρθηκε, ανώνυμοι και αποσυνδεδεμένοι από τις συνέπειες των πράξεών τους, κάτι που μπορεί να μειώσει τις αναστολές και να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα απέφευγαν στις πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις. Ως αποτέλεσμα, διευκολύνεται η κλιμάκωση της αρνητικής επικοινωνίας.

Τέλος, η άμεση ικανοποίηση και οι γρήγοροι κύκλοι ανατροφοδότησης των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων μπορούν να δημιουργήσουν έναν «κύκλο ανταμοιβής» που ενθαρρύνει τα άτομα να συνεχίσουν να δημοσιεύουν παρόμοιο περιεχόμενο.

Το ζήτημα της μισαλλόδοξης συμπεριφοράς πίσω από την οθόνη θέτει σημαντικά ερωτήματα για την ηθική, την ελευθερία του λόγου και την επίδραση της γλώσσας στην κοινωνία μας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η επιβλαβής γλώσσα προκειμένου να προαχθεί μια πιο συμπεριληπτική και εντέλει πιο δημοκρατική επικοινωνία.

Η κατανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών πίσω από το διαδικτυακό μίσος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε στρατηγικές για την προώθηση υγιέστερων ψηφιακών αλληλεπιδράσεων. Η ενθάρρυνση της ενσυναίσθησης, η προώθηση της υπευθυνότητας και ο σχεδιασμός πλατφορμών που αποτρέπουν την ανωνυμία σε επιβλαβή συμφραζόμενα είναι μερικοί από τους τρόπους για να αντιμετωπιστεί αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Ο στόχος είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της αξίας της ελευθερίας του λόγου και της ηθικής ευθύνης για την πρόληψη των επιπτώσεων και την προώθηση του σεβασμού στην κοινωνία, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Κεντρική φωτογραφία: BBC
* Πηγή: Vita

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)
Euroleague 14.02.26

Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)

Το νικητήριο καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουιν προκάλεσε χαμός στο ΟΑΚΑ, με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει «ντου» στον Αμερικανό και να τον συγκρατούν οι ψυχραιμότεροι – Δείτε καρέ-καρέ την αντίδραση του Γάλλου.

Σύνταξη
Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό
Solo travelers 14.02.26

Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους

Σύνταξη
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Σύνταξη
Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»
ΦΑΠ 14.02.26

Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

Ο Κρουζ προσπάθησε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Μπρούκλιν, όμως ο μεγάλος γιος των Μπεκαμ έχει μάτια μόνο για την Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0
Στρατηγική χάους 14.02.26

«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0

Εμπάργκο, πετρελαϊκός αποκλεισμός, οικονομική κατάρρευση: η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει συλλογική τιμωρία στον λαό στην Κούβα, αξιώνοντας άνευ όρων συνθηκολόγηση της ηγεσίας στην Αβάνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης
Έρευνα 14.02.26

Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης

Πρόσφατη έρευνα της σεισμολόγου Ιωάννας Τριανταφύλλου καταδεικνύει ότι, σε αντίθεση με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η δόνηση των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε το 1843 δεν προκάλεσε θύματα και τσουνάμι

Κατερίνα Ροββά
Λαμία: Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε σε διαμέρισμα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 γυναικών και 5χρονου κοριτσιού
Λαμία 14.02.26

Θρίλερ με απανθρακωμένη σορό και απεγκλωβισμό γυναικών και 5χρονου κοριτσιού

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έπειτα από κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία, όπου στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο γυναικών και ενός 5χρονου κοριτσιού.

Σύνταξη
Διάσκεψη του Μονάχου: Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους κατά τις ένοπλες συρράξεις
Διάσκεψη του Μονάχου 14.02.26

«Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους»

«Καταγράφουμε σήμερα διπλάσιες ένοπλες συρράξεις απ’ ό,τι πριν 15 χρόνια και τετραπλάσιες απ’ ό,τι πριν 30 χρόνια», στηλιτεύει ο ΔΕΕΣ, τονίζοντας ότι οι άμαχοι γίνονται πλέον πιο συχνά στόχοι.

Σύνταξη
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων
Έκθεση 14.02.26

«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων

Το Ινστιτούτο θεωρεί τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανίκανες να στερήσουν ασφαλή καταφύγια από τον κινεζικό στρατό, λόγω περικοπών δεκαετιών στα εξοπλιστικά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», λέει ο Ουάνγκ Γι
Ουάνγκ Γι 14.02.26

Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι»

«Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», τονίζει ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Σύνταξη
