Η ψυχολογία ξέρει γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσους πολλούς followers

Σχεδόν σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον παρατηρείται το ίδιο μοτίβο: λίγα άτομα συγκεντρώνουν δυσανάλογα μεγάλη προσοχή και επιρροή, ενώ οι περισσότεροι παραμένουν στο περιθώριο. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται τόσο στις διαδικτυακές πλατφόρμες όσο και σε ομάδες εργασίας, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ή κοινότητες. Αν και συχνά αποδίδεται αποκλειστικά στους αλγόριθμους ή στη δομή των πλατφορμών, η επιστημονική έρευνα στην ψυχολογία δείχνει ότι βαθύτερες ψυχολογικές διεργασίες συμβάλλουν στη δημιουργία αυτών των ανισοτήτων. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος φαίνεται να είναι εξελικτικά προσαρμοσμένος να αποδίδει μεγαλύτερη σημασία σε ορισμένες φωνές και να ακολουθεί επιλεκτικά συγκεκριμένα άτομα.

Η ψυχολογία του κύρους

Στην κοινωνική και εξελικτική ψυχολογία χρησιμοποιείται ο όρος «κύρος» για να περιγράψει την επιρροή που αποκτά ένα άτομο επειδή θεωρείται ικανό, έμπειρο ή χρήσιμο. Σε αντίθεση με την επιβολή μέσω φόβου ή βίας, το κύρος βασίζεται στην εθελοντική αποδοχή. Οι άνθρωποι επιλέγουν να ακούσουν και να μιμηθούν κάποιον επειδή πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν από τη γνώση ή τις δεξιότητές του.

Αυτή η τάση φαίνεται να λειτουργεί ως γνωστική συντόμευση. Όταν οι πληροφορίες είναι περιορισμένες και ο χρόνος για αξιολόγηση μικρός, η παρατήρηση του ποιον εμπιστεύονται οι άλλοι προσφέρει ένα χρήσιμο σήμα ποιότητας.

Going with the flow

Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και σε τυχαίες ομάδες αγνώστων, όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν ελάχιστα, μπορούν να σχηματιστούν ιεραρχίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση τόσο σε πληροφορίες για την απόδοση των άλλων όσο και στο πόσοι τους ακολουθούν, τείνουν να λαμβάνουν υπόψη και τα δύο.

Αρχικά, μικρές διαφορές στην απόδοση οδηγούν σε περισσότερους «ακόλουθους» για ορισμένα άτομα. Στη συνέχεια, αυτή η αυξημένη δημοφιλία ενισχύει περαιτέρω την επιλογή τους, δημιουργώντας έναν φαύλο – ή μάλλον αυτοενισχυόμενο – κύκλο. Έτσι, λίγοι συγκεντρώνουν σταδιακά μεγάλο μέρος της προσοχής της ομάδας.

Η τάση να ακολουθεί κανείς το πλήθος δεν είναι απαραίτητα παράλογη. Σε εξελικτικούς όρους, το να βασίζεται κάποιος στη συλλογική κρίση αύξανε τις πιθανότητες επιβίωσης. Αν πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται ένα συγκεκριμένο άτομο για τροφή, εργαλεία ή στρατηγικές, είναι πιθανό αυτό το άτομο να διαθέτει πράγματι χρήσιμες γνώσεις.

Με άλλα λόγια, το κύρος λειτουργεί ως έμμεσος δείκτης ικανότητας. Δεν είναι αλάνθαστος, αλλά συχνά είναι καλύτερος από την πλήρη άγνοια.

Διαφορά ανθρώπινων και ζωικών ιεραρχιών

Σε πολλά ζωικά είδη, οι ιεραρχίες βασίζονται κυρίως στη σωματική δύναμη και την επιθετικότητα. Στον άνθρωπο, όμως, η επιρροή αποκτάται σε μεγάλο βαθμό μέσω κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Οι άνθρωποι τείνουν να διατηρούν την επιρροή τους μόνο όσο συνεχίζουν να προσφέρουν αξία στην ομάδα. Όταν η χρησιμότητα ή η αξιοπιστία μειώνεται, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται αλλού.

Το ψηφιακό περιβάλλον ως ενισχυτής

Οι ψηφιακές πλατφόρμες καθιστούν το κύρος άμεσα ορατό μέσω αριθμών, όπως ακόλουθοι, προβολές ή αντιδράσεις. Αυτή η ορατότητα επιταχύνει τους κύκλους ενίσχυσης. Μικρά αρχικά πλεονεκτήματα μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε τεράστιες διαφορές επιρροής.

Παράλληλα, το κύρος δεν συνδέεται πάντα με πραγματική γνώση ή δεξιότητα. Παράγοντες όπως η εμφάνιση, η χρονική συγκυρία ή η προβολή μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο.

* Πήγη: Vita