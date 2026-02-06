Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Η ψυχολογία ξέρει γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσους πολλούς followers
06 Φεβρουαρίου 2026

Η ψυχολογία ξέρει γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσους πολλούς followers

Αναρωτιέσαι γιατί κάποιοι άνθρωποι αποκτούν τεράστια επιρροή και followers στα social media, ενώ άλλοι μένουν στην αφάνεια; Η ψυχολογία έχει την απάντηση.

Σχεδόν σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον παρατηρείται το ίδιο μοτίβο: λίγα άτομα συγκεντρώνουν δυσανάλογα μεγάλη προσοχή και επιρροή, ενώ οι περισσότεροι παραμένουν στο περιθώριο. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται τόσο στις διαδικτυακές πλατφόρμες όσο και σε ομάδες εργασίας, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ή κοινότητες. Αν και συχνά αποδίδεται αποκλειστικά στους αλγόριθμους ή στη δομή των πλατφορμών, η επιστημονική έρευνα στην ψυχολογία δείχνει ότι βαθύτερες ψυχολογικές διεργασίες συμβάλλουν στη δημιουργία αυτών των ανισοτήτων. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος φαίνεται να είναι εξελικτικά προσαρμοσμένος να αποδίδει μεγαλύτερη σημασία σε ορισμένες φωνές και να ακολουθεί επιλεκτικά συγκεκριμένα άτομα.

Η ψυχολογία του κύρους

Στην κοινωνική και εξελικτική ψυχολογία χρησιμοποιείται ο όρος «κύρος» για να περιγράψει την επιρροή που αποκτά ένα άτομο επειδή θεωρείται ικανό, έμπειρο ή χρήσιμο. Σε αντίθεση με την επιβολή μέσω φόβου ή βίας, το κύρος βασίζεται στην εθελοντική αποδοχή. Οι άνθρωποι επιλέγουν να ακούσουν και να μιμηθούν κάποιον επειδή πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν από τη γνώση ή τις δεξιότητές του.

Αυτή η τάση φαίνεται να λειτουργεί ως γνωστική συντόμευση. Όταν οι πληροφορίες είναι περιορισμένες και ο χρόνος για αξιολόγηση μικρός, η παρατήρηση του ποιον εμπιστεύονται οι άλλοι προσφέρει ένα χρήσιμο σήμα ποιότητας.

Going with the flow

Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και σε τυχαίες ομάδες αγνώστων, όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν ελάχιστα, μπορούν να σχηματιστούν ιεραρχίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση τόσο σε πληροφορίες για την απόδοση των άλλων όσο και στο πόσοι τους ακολουθούν, τείνουν να λαμβάνουν υπόψη και τα δύο.

Αρχικά, μικρές διαφορές στην απόδοση οδηγούν σε περισσότερους «ακόλουθους» για ορισμένα άτομα. Στη συνέχεια, αυτή η αυξημένη δημοφιλία ενισχύει περαιτέρω την επιλογή τους, δημιουργώντας έναν φαύλο – ή μάλλον αυτοενισχυόμενο – κύκλο. Έτσι, λίγοι συγκεντρώνουν σταδιακά μεγάλο μέρος της προσοχής της ομάδας.

Η τάση να ακολουθεί κανείς το πλήθος δεν είναι απαραίτητα παράλογη. Σε εξελικτικούς όρους, το να βασίζεται κάποιος στη συλλογική κρίση αύξανε τις πιθανότητες επιβίωσης. Αν πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται ένα συγκεκριμένο άτομο για τροφή, εργαλεία ή στρατηγικές, είναι πιθανό αυτό το άτομο να διαθέτει πράγματι χρήσιμες γνώσεις.

Με άλλα λόγια, το κύρος λειτουργεί ως έμμεσος δείκτης ικανότητας. Δεν είναι αλάνθαστος, αλλά συχνά είναι καλύτερος από την πλήρη άγνοια.

Διαφορά ανθρώπινων και ζωικών ιεραρχιών

Σε πολλά ζωικά είδη, οι ιεραρχίες βασίζονται κυρίως στη σωματική δύναμη και την επιθετικότητα. Στον άνθρωπο, όμως, η επιρροή αποκτάται σε μεγάλο βαθμό μέσω κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Οι άνθρωποι τείνουν να διατηρούν την επιρροή τους μόνο όσο συνεχίζουν να προσφέρουν αξία στην ομάδα. Όταν η χρησιμότητα ή η αξιοπιστία μειώνεται, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται αλλού.

Το ψηφιακό περιβάλλον ως ενισχυτής

Οι ψηφιακές πλατφόρμες καθιστούν το κύρος άμεσα ορατό μέσω αριθμών, όπως ακόλουθοι, προβολές ή αντιδράσεις. Αυτή η ορατότητα επιταχύνει τους κύκλους ενίσχυσης. Μικρά αρχικά πλεονεκτήματα μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε τεράστιες διαφορές επιρροής.

Παράλληλα, το κύρος δεν συνδέεται πάντα με πραγματική γνώση ή δεξιότητα. Παράγοντες όπως η εμφάνιση, η χρονική συγκυρία ή η προβολή μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο.

Πήγη: Vita

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
Αγόρευση 06.02.26

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Social Media: «Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση
Απαγόρευση social media 06.02.26

«Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση

Ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στις οθόνες και, τώρα, την ανεξέλεγκτη διάδοση παράνομου περιεχομένου AI οδηγούν σε ντόμινο απαγορεύσεων των social

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό και ότι η κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στα συγκεκριμένα κυκλώματα.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Αυστραλία: Η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών ήταν πληροφοριοδότρια της αστυνομίας
Αυστραλία 06.02.26

Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Πληροφορίες στην αστυνομία έδινε, ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της, η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών στην Αυστραλία, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω του σκανδάλου.

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children στην Τζόνγκλεϊ
Νότιο Σουδάν 06.02.26

Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children

Η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, στο Νότιο Σουδάν, μετά την πυρπόληση και λεηλάτηση των εγκαταστάσεών της.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Λευκός Οίκος 06.02.26

Ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» για το Ιράν «πέρα από τη διπλωματία»

Απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος παραμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανεφέροντας ότι ο Τραμπ «έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία».

Σύνταξη
Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».

Σύνταξη
