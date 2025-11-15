Εποχή και ψυχολογία: Γιατί αλλάζει η διάθεσή μας ανάλογα τον καιρό;

Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν αλλαγές στη διάθεση, στα επίπεδα ενέργειας ή στη συγκέντρωση αυτήν την εποχή. Το σώμα και ο νους, ευαίσθητα στα φυσικά και κοινωνικά ερεθίσματα, αντιδρούν στις μεταβολές του περιβάλλοντος με τρόπους που συχνά μας ξαφνιάζουν.

Είναι απολύτως φυσιολογικό να αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, οργάνωση ή εσωτερική ανανέωση. Ωστόσο, υπάρχουν πρακτικοί τρόποι να ενισχύσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα και να επαναφέρουμε την αίσθηση ισορροπίας και ευεξίας.

Εστιάστε σε όσα σας ανεβάζουν τη διάθεση

Όταν αλλάζουν οι ρυθμοί, είναι εύκολο να επικεντρωνόμαστε σε όσα «λείπουν»… στη μειωμένη ενέργεια, στις υποχρεώσεις ή στο ότι δεν προλαβαίνουμε. Αυτή η νοοτροπία, όμως, ρίχνει τη διάθεσή μας και μας απομακρύνει από τη χαρά της στιγμής.

Μια απλή αλλαγή οπτικής μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αντί να σκέφτεστε τι δεν μπορείτε να κάνετε, δοκιμάστε να δώσετε χώρο σε όσα είναι εφικτά και ευχάριστα:

Μια σύντομη βόλτα στο πάρκο ή στη γειτονιά

Ένα απόγευμα αφιερωμένο σε ταινίες ή μουσική

Μια νέα συνταγή ή μικρή δημιουργική δραστηριότητα

Λίγος χρόνος για διάβασμα ή οργάνωση ενός χώρου

Όταν στρέφουμε την προσοχή μας σε μικρές, θετικές εμπειρίες, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί μηχανισμούς ανταμοιβής και αυξάνει την παραγωγή ντοπαμίνης, της ορμόνης που σχετίζεται με την ευχαρίστηση και το κίνητρο.

Ακούστε το σώμα σας και επιβραδύνετε

Το σώμα δεν λειτουργεί με σταθερό ρυθμό όλο τον χρόνο. Οι αλλαγές στη θερμοκρασία, στο φως και στην καθημερινή δραστηριότητα επηρεάζουν τους βιολογικούς μας κύκλους. Αν παρατηρείτε ότι χρειάζεστε περισσότερο ύπνο ή περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, αυτό δεν σημαίνει αδυναμία, αλλά προσαρμογή.

Η αποδοχή αυτού του ρυθμού βοηθά στη μείωση του άγχους και στη ρύθμιση του νευρικού συστήματος. Μπορείτε να εφαρμόσετε την έννοια της «ενεργής ανάπαυσης»: να ξεκουράζεστε χωρίς να αποσυνδέεστε πλήρως. Μερικά παραδείγματα:

Ελαφρές δραστηριότητες όπως πλέξιμο, ζωγραφική ή τακτοποίηση

Διαλείμματα για βαθιές αναπνοές ή ήπιες διατάσεις

Σύντομες στιγμές σιωπής χωρίς οθόνες

Επαναξιολόγηση στόχων και προτεραιοτήτων

Όταν σεβόμαστε τις ανάγκες του σώματός μας, δημιουργούμε χώρο για ανανέωση και καλύτερη διαχείριση της ενέργειας.

Διατηρήστε την επαφή και τη σύνδεση

Ακόμη κι όταν χρειαζόμαστε περισσότερη ηρεμία, η κοινωνική επαφή παραμένει βασική πηγή ψυχικής σταθερότητας. Η απομόνωση μπορεί να ενισχύσει συναισθήματα κόπωσης ή χαμηλής διάθεσης, ενώ η ανθρώπινη σύνδεση λειτουργεί σαν «αντίδοτο» στη μοναξιά.

Οργανώστε εκ των προτέρων μικρές δραστηριότητες που σας φέρνουν κοντά σε ανθρώπους με τους οποίους αισθάνεστε άνετα:

Ένα καφέ με φίλους ή μια βόλτα χωρίς ιδιαίτερο λόγο

Μια ομάδα χόμπι, βιβλίου ή δημιουργίας

Εθελοντική συμμετοχή σε δράση ή κοινότητα

Ακόμη και σύντομες επαφές μπορούν να αυξήσουν την οκυτοκίνη, την ορμόνη που συνδέεται με τη ζεστασιά και την εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, διατηρήστε βασικές ισορροπίες: σταθερές ώρες ύπνου, επαρκή ενυδάτωση και ισορροπημένα γεύματα. Αυτές οι απλές πρακτικές στηρίζουν τον κιρκάδιο ρυθμό, τον βιολογικό «χρονόμετρο» που ρυθμίζει τη διάθεση, την ενέργεια και τον ύπνο.

