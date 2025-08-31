Μπορούμε να αλλάξουμε διάθεση σε 90 δευτερόλεπτα;

Συχνά «κουβαλάμε» τη διάθεσή μας όπου κι αν πάμε — στο σπίτι, στη δουλειά, στη βόλτα… Το γεγονός αυτό καθιστά τη συναισθηματική αυτορρύθμιση κρίσιμη, ιδιαίτερα αν έχουμε αναλάβει ρόλους ηγεσίας, φροντίδας ή κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η διάθεση, εν τω μεταξύ, δεν επηρεάζει μόνο εμάς· επηρεάζει και τους άλλους γύρω μας. Τα καλά νέα είναι πως θα μπορούσε να αλλάξει σε μόλις 90 δευτερόλεπτα.

Διάθεση: Η επιστήμη πίσω από την αλλαγή

Η έρευνα για τη συναισθηματική μετάδοση δείχνει ότι οι διαθέσεις μας «μεταδίδονται» στους άλλους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, συχνά χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Αυτό σημαίνει ότι η συναισθηματική μας κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την έκβαση μιας συνάντησης, μιας συζήτησης ή την ψυχολογία μιας ολόκληρης ομάδας, προτού καν μιλήσουμε.

Η νευροεπιστήμονας Jill Bolte Taylor σημείωσε ότι η χημική διάρκεια μιας συναισθηματικής αντίδρασης στο σώμα διαρκεί περίπου 90 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό το διάστημα, είναι οι σκέψεις μας που τη διατηρούν. Άρα, αλλάζοντας γρήγορα εστίαση, μπορούμε να διακόψουμε ένα αρνητικό συναίσθημα. Με άλλα λόγια, μπορούμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας συνειδητά, σε λιγότερο από δύο λεπτά — αν ξέρουμε πώς.

Ακολουθεί μια απλή, επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική… επαναφοράς:

Παύση και βαθιά αναπνοή (20 δευτερόλεπτα)

Σταμάτα ό,τι κάνεις και πάρε από τρεις έως πέντε βαθιές αναπνοές. Εισπνοή για τέσσερις χρόνους, κράτημα για τέσσερις, εκπνοή για έξι. Αυτή η αναπνοή ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ηρεμεί το σώμα μετά από στρες αφού η αυξημένη οξυγόνωση μειώνει την κορτιζόλη — την ορμόνη του άγχους.

Ονόμασε το συναίσθημα (10 δευτερόλεπτα)

Δώσε όνομα σε αυτό που νιώθεις: «Νιώθω άγχος», «Νιώθω πίεση», «Νιώθω εκνευρισμό» κ.λπ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να μειώσει την ένταση του συναισθήματος και να σου προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο.

Επίλεξε διάθεση (20 δευτερόλεπτα)

Ρώτα τον εαυτό σου: «Πώς θέλω να νιώθω όταν μπω μέσα (στο σπίτι, στο meeting κ.λπ.);» Διάλεξε μία λέξη — ήρεμος/η, σίγουρος/η, ανοιχτός/ή, χαρούμενος/η και πες την δυνατά.

Οραματίσου την αλλαγή (20 δευτερόλεπτα)

Φαντάσου τον εαυτό σου να μπαίνει στον χώρο με αυτή τη διάθεση. Οραματίσου τη στάση του σώματός σου, τον τόνο της φωνής σου, την ενέργεια που εκπέμπεις.

Χαμογέλα ή κινήσου (20 δευτερόλεπτα)

Χαμογέλασε ή κάνε μια μικρή σωματική επανεκκίνηση, όπως ένα τέντωμα για να αποφορτιστείς. Εστίασε στο σώμα σου και συνέχισε να αναπνέεις. Η κίνηση ενισχύει τη συναισθηματική μετάβαση.

Πότε θα μπορούσες να αξιοποιήσεις αυτή την τεχνική

Πριν από μια συνάντηση : Για να δημιουργήσεις ένα κλίμα συνεργασίας.

: Για να δημιουργήσεις ένα κλίμα συνεργασίας. Πριν μπεις στο σπίτι : Για να μετατρέψεις την πίεση της δουλειάς σε ενεργή παρουσία στην οικογένεια.

: Για να μετατρέψεις την πίεση της δουλειάς σε ενεργή παρουσία στην οικογένεια. Σε κοινωνικές εκδηλώσεις: Για να αντικατασταθεί το άγχος με επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

Έχεις περισσότερο έλεγχο απ’ όσο νομίζεις

Δεν θέλουμε να κουβαλάμε συναισθήματα που δεν ανήκουν στο παρόν ή στους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας. Για να καταφέρουμε να είμαστε στο εδώ και τώρα, δεν χρειάζονται ώρες διαλογισμού. Πολλές φορές, χρειάζεται απλά μια σύντομη εσωτερική απόφαση.

* Πηγή: Vita