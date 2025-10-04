Η επιστήμη ξέρει γιατί το πορτοκαλί χρώμα επηρεάζει τόσο πολύ τη διάθεσή μας

Αν το φθινόπωρο ήταν χρώμα, ποιο θα ήταν; Στο μυαλό των περισσοτέρων έρχεται το ζεστό πορτοκαλί. Η επιστήμη αναφέρει ότι είναι ένα χρώμα, που δημιουργεί πολλά συναισθήματα και τονώνει τη διάθεσή μας. Δεν είναι αλώστε τυχαίο που επιλέγεται για πολλούς κοινωνικούς σκοπούς και εκδηλώσεις.

Οι άνθρωποι συχνά περιγράφουν το χρώμα αυτό ως φωτεινό, ευχάριστο και ανεβαστικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να θεωρείται πολύ φωτεινό και υπερβολικό. Όπως το μωβ, τείνει να είναι ένα αμφιλεγόμενο χρώμα. Οι άνθρωποι έτσι τείνουν είτε να το λατρεύουν είτε να το μισούν.

Τι αποκαλύπτει η ψυχολογία των χρωμάτων για το πορτοκαλί, και γιατί έχει βαθύτερες συναισθηματικές (και όχι μόνο) επιδράσεις στην ψυχική μας υγεία;

Έρευνες που επιβεβαιώνουν την ψυχολογική επίδραση του πορτοκαλί χρώματος

Το πορτοκαλί συνδυάζει την ενέργεια του κόκκινου και τη ζεστασιά του κίτρινου. Έτσι, δεν είναι περίεργο που αυτό το χρώμα μας προκαλεί συναισθήματα ενθουσιασμού και ζωντάνιας.

Μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Psychology, αναφέρει ότι το πορτοκαλί μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειάς μας, από την άλλη όμως μπορεί να κάνει πιο δύσκολη την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν συγκέντρωση. Άλλες μελέτες έδειξαν επίσης ότι ενισχύει την αίσθηση της «ανυπομονησίας» και της «παιχνιδιάρικης διάθεσης», καθιστώντας το ιδανικό για πιο κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ανάλογα με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε, μπορεί να μας επηρεάσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά.

Θετικά: Αν το πορτοκαλί σας θυμίζει ευχάριστες στιγμές, όπως φθινοπωρινές βόλτες ή ηλιοβασιλέματα, μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της αισιοδοξίας, του ενθουσιασμού, της δημιουργικότητας, της ευτυχίας και της θετικής ενέργειας. Εάν νιώθετε μπλοκαρισμένοι ή στενοχωρημένοι, το να «γεμίσετε» το χώρο σας με πορτοκαλί χρώματα μπορεί να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητά σας.

Αρνητικά: Αν το συνδέετε με καταστάσεις γεμάτες άγχος ή υπερβολικής δραστηριότητας, το πορτοκαλί μπορεί να σας κάνει να νιώθετε ανασφαλείς ή εκνευρισμένοι.

Επιδρά τονωτικά και στο σώμα

Στην προαναφερθείσα έρευνα,αναφέρεται επίσης πώς το πορτοκαλί «ενεργοποιώντας» τα επίπεδα ενέργειάς μας, μας βοηθά στην απόδοση σε αθλήματα και απαιτητικές σωματικές δραστηριότητες. Επομένως, η ψυχολογική ώθηση που μας δίνει μπορεί να συμβάλει και στην ενεργοποίηση του σώματος. Οι αθλητές, για παράδειγμα, συχνά χρησιμοποιούν πορτοκαλί στις στολές τους για να ενισχύσουν την αίσθηση της έντασης και της δράσης.

Μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το φθινόπωρο και τη γαλήνια ατμόσφαιρα της εποχής, το χρώμα των φύλλων που πέφτουν και των κολοκυθών, υπενθυμίζοντας μας την ομορφιά της αλλαγής της εποχής αλλά επιδρά σημαντικά και στην ψυχολογική και σωματική μας κατάσταση. Τώρα λοιπόν ξέρουμε το πώς και το γιατί.

* Πηγή: Vita