Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Έχουν χρώμα τα όνειρα; Η επιστήμη αποφάσισε
Έρευνα 02 Σεπτεμβρίου 2025

Έχουν χρώμα τα όνειρα; Η επιστήμη αποφάσισε

Τελικά τα όνειρα έχουν χρώμα ή είναι ασπρόμαυρα; Η επιστήμη ξέρει την απάντηση

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Τα όνειρα είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και ίσως περίπλοκες εμπειρίες του ανθρώπινου ύπνου, γεμάτα συναισθηματικά και οπτικά ερεθίσματα. Μπορούν να μας μεταφέρουν σε φανταστικούς κόσμους, να μας κάνουν να νιώσουμε φόβο, χαρά ή ανακούφιση, ενώ μερικές φορές μας αφήνουν με ερωτήματα για την πραγματικότητα.

Ωστόσο, τα όνειρα δεν είναι απλώς μυστηριώδη πεδία δράσης, αποτελούν επίσης έναν δείκτη για την υγεία του μυαλού και του σώματός μας.

Γιατί βλέπουμε όνειρα;

Η διαδικασία των ονείρων συνδέεται κυρίως με τη φάση REM (Rapid Eye Movement), την πιο έντονη φάση του ύπνου, όταν ο εγκέφαλος είναι εξαιρετικά ενεργός. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα μάτια κινούνται γρήγορα πίσω και μπροστά, και το μυαλό δημιουργεί εικόνες, συναισθήματα και καταστάσεις που φαίνονται απολύτως ρεαλιστικές. Ενώ το σώμα μας είναι ακινητοποιημένο, ο εγκέφαλος «ταξιδεύει» και δημιουργεί εικόνες, ήχους, ακόμη και γεύσεις και μυρωδιές, ανάλογα με την κατάσταση του σώματος και των αισθήσεών μας.

Χρώμα ή ασπρόμαυρο; Τι λέει η επιστήμη;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα για τα όνειρα είναι αν τα βλέπουμε σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Έρευνες δείχνουν ότι το 70-80% των ανθρώπων αναφέρουν ότι βλέπουν όνειρα σε χρώμα, κάτι που δείχνει ότι η ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί χρώματα είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη κατά την διάρκεια του ύπνου. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι χαμηλότερο, καθώς οι επιστήμονες βασίζονται κυρίως στη μνήμη των ίδιων των ατόμων που ονειρεύονται και όχι σε τεχνολογία που καταγράφει ακριβώς τι βλέπουν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι συχνά αναφέρουν ότι βλέπουν λιγότερα έγχρωμα όνειρα και περισσότερα ασπρόμαυρα. Η θεωρία πίσω από αυτό συνδέεται με τα μέσα που υπήρχαν στην εποχή της παιδικής τους ηλικίας. Αν κάποιος μεγάλωσε βλέποντας ασπρόμαυρες τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες, είναι πιο πιθανό να θυμάται τα όνειρά του ως ασπρόμαυρα.

Όνειρα και αισθήσεις

Δεν είναι μόνο η όραση που κυριαρχεί στα όνειρα. Συχνά, το μυαλό μας «ενσωματώνει» άλλες αισθήσεις, όπως ήχους, γεύσεις και μυρωδιές. Εάν για παράδειγμα ονειρευτείτε ότι βρίσκεστε σε μια παραλία, μπορεί να ακούσετε τον ήχο των κυμάτων ή να μυρίσετε την αλμυρή της θάλασσας. Τα όνειρα γίνονται πραγματικά «πολυαισθητηριακά», με τον εγκέφαλο να αναπαράγει έντονες εμπειρίες που χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα αισθητήρια κανάλια.

Ποια η σχέση των ονείρων με την υγεία;

Το περιεχόμενο των ονείρων μας μπορεί να επηρεαστεί από τη σωματική και ψυχική μας κατάσταση. Ένα άτομο που βιώνει αυπνίες λόγου άγχους ή έντονης ανησυχίας, μπορεί να έχει όνειρα γεμάτα ένταση ή αρνητικά συναισθήματα. Αντίθετα, όταν το σώμα μας είναι χαλαρό και ήρεμο, τα όνειρα μπορεί να είναι πιο ευχάριστα ή ακόμα και απολαυστικά.

Επιπλέον, η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των ονείρων μας. Ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται αρκετά μπορεί να έχει πιο θολά και δύσκολα κατανοητά όνειρα, ενώ οι άνθρωποι με κανονικό ύπνο συνήθως έχουν πιο ζωντανά και σαφή όνειρα.

Στρατηγικές για «καλύτερα» όνειρα

  • Βελτίωση της ποιότητας του ύπνου: Η καλή ποιότητα ύπνου είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και την ανάκτηση του σώματος. Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε ή ξυπνάτε συχνά, σκεφτείτε να δημιουργήσετε μια σταθερή ρουτίνα ύπνου και να αποφεύγετε την καφεΐνη πριν τον ύπνο.
  • Διαχείριση άγχη και ανησυχιών: Εάν τα όνειρά σας περιλαμβάνουν άγχη ή ανησυχίες, μπορεί να είναι χρήσιμο να μιλήσετε με έναν ειδικό ή να δοκιμάσετε τεχνικές χαλάρωσης πριν τον ύπνο, όπως η βαθιά αναπνοή ή ο διαλογισμός.
  • Διατροφή και ύπνος: Η καλή διατροφή είναι επίσης συνδεδεμένη με την ποιότητα του ύπνου. Μερικά τρόφιμα, όπως οι τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο (π.χ., ξηροί καρποί, σπόροι και πράσινα φυλλώδη λαχανικά) βοηθούν στη χαλάρωση του σώματος και στη βελτίωση του ύπνου.
  • Καθημερινή άσκηση: Η τακτική άσκηση βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, κάνοντάς τον πιο βαθύ και ξεκούραστο, και συνδέεται με την ύπαρξη πιο ευχάριστων και ξεκάθαρων ονείρων.

Τα όνειρα δεν είναι μόνο διασκεδαστικά και μυστηριώδη, είναι και ένα παράθυρο στην υγεία μας, την ψυχολογική μας κατάσταση και τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Η ποιότητα του ύπνου, τα συναισθηματικά μας φορτία και οι καθημερινές συνήθειες επηρεάζουν το περιεχόμενο των ονείρων μας.

* Πηγή: Vita

