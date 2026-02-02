Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Ας βάλουμε τέλος στο doomscrolling – Μας γεμίζει με στρες και απαισιοδοξία
02 Φεβρουαρίου 2026, 06:01

Ας βάλουμε τέλος στο doomscrolling – Μας γεμίζει με στρες και απαισιοδοξία

Doomscrolling: η ασταμάτητη έκθεση και ενημέρωση μέσα από τα social media, με αρνητικό και καταθλιπτικό περιεχόμενο.

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη με πληροφορίες, ειδήσεις και στιγμιότυπα από όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε ανά πάσα στιγμή για τα πάντα, φαίνεται να μας προσφέρει ευκολία, αλλά ταυτόχρονα κρύβει κινδύνους για την ψυχική μας υγεία. Ένας από αυτούς είναι το φαινόμενο του doomscrolling. Στην ουσία, πρόκειται για την ασταμάτητη έκθεση και ενημέρωση μέσα από τα social media, καταναλώνοντας αδιάκοπα αρνητικό και καταθλιπτικό περιεχόμενο, που τελικά μας αφήνει με ένα αίσθημα άγχους και απογοήτευσης.

Έρευνες επισημαίνουν ότι ενώ η ανάγκη για ενημέρωση είναι φυσική, η υπερβολική ενασχόληση με τις αρνητικές ειδήσεις μπορεί να έχει επιβαρυντικές συνέπειες για την ψυχική μας ευημερία. Συγκεκριμένα, η συνεχής ροή αρνητικών πληροφοριών μπορεί να εξελιχθεί σε μια συνήθεια που μας εξαντλεί συναισθηματικά, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε.

Αντικαθιστώντας το doomscrolling με ευχάριστες δραστηριότητες

Η λύση είναι απλή και βρίσκεται στην αντικατάσταση του doomscrolling με δραστηριότητες που προσφέρουν πραγματική χαρά και ευημερία. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Sussex αναδεικνύει τις πιο χαρούμενες και ωφέλιμες δραστηριότητες που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας για να βελτιώσουμε την ψυχική μας υγεία. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 2.000 άτομα, αναφέρει ότι το scroll στις σελίδες των κοινωνικών δικτύων φέρνει τις λιγότερες στιγμές χαράς σε σχέση με άλλες δραστηριότητες.

Ας αξιοποιήσουμε υπέρ μας τον ελεύθερο χρόνο μας

  • Μουσική

Ανάμεσα στις πιο χαρούμενες δραστηριότητες που εντόπισαν οι ερευνητές ήταν η ακρόαση μουσικής, η οποία αποδείχθηκε ότι ενισχύει τη διάθεση και ανακουφίζει από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Η μουσική όχι μόνο μας βοηθά να εκφραστούμε συναισθηματικά, αλλά έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την παραγωγή ντοπαμίνης και σεροτονίνης στον εγκέφαλο — δύο νευροδιαβιβαστών που συνδέονται με τη χαρά και την ευημερία. Επιπλέον, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του άγχους, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο χαλαροί και ήρεμοι.

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου βρέθηκε επίσης στη δεύτερη θέση ως δραστηριότητα που ενισχύει την ευημερία. Η μουσική εκπαίδευση έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη γνωστική λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό. Είναι μια δραστηριότητα που όχι μόνο ενδυναμώνει το μυαλό, αλλά και προσφέρει συναισθηματική έκφραση, κάτι που μας βοηθά να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας και να αντιμετωπίσουμε το στρες.

  • Ανάγνωση

Η ανάγνωση βιβλίων είναι άλλη μια δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει αληθινή ευημερία. Όχι μόνο ενισχύει τις γνωστικές μας ικανότητες, αλλά μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέες ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες, ενισχύοντας την ενσυναίσθησή μας και τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Αν και πολλοί από εμάς μπορεί να μην έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε πολύ, η αναζήτηση βιβλίων που μας ενδιαφέρουν μπορεί να είναι μια πολύτιμη δραστηριότητα για την ψυχική μας ευημερία.

  • Δημιουργία

Η δημιουργία (crafting), όπως το πλέξιμο ή η ζωγραφική, είναι μια ακόμη δραστηριότητα που μπορεί να μας προσφέρει ψυχική ανακούφιση. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η επαναλαμβανόμενη και ήρεμη κίνηση που απαιτεί η δημιουργία, λειτουργεί σαν διαλογισμός, ανακουφίζοντας το άγγος και προσφέροντας ψυχική ηρεμία. Η δημιουργικότητα επίσης, μας δίνει την ευκαιρία να εκφραστούμε και να εστιάσουμε στην παρούσα στιγμή, αφήνοντας πίσω τις ανησυχίες.

  • Εθελοντισμός

Τέλος, ο εθελοντισμός είναι μια από τις πιο ισχυρές δραστηριότητες για την ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας. Αν και μπορεί να μην κάνουμε εθελοντισμό καθημερινά, η βοήθεια προς τους άλλους και η συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις ενισχύει την αίσθηση της ικανοποίησης και της χαράς, δημιουργώντας συναισθηματική πληρότητα.

Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
«Θεωρία του τρελού» 02.02.26

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;

Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ' αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Κολομβία 02.02.26

Πεθαίνει από πνιγμό ο δεύτερος τη τάξει της Clan del Golfo

Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα. - «Έρχομαι στον Ολυμπιακό για να σκοράρω πολλά γκολ»», τόνισε στις δηλώσεις του.

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε στον Μάριο Ηλιόπουλο και αποκάλυψε όσα έγιναν στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύνταξη
Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα
Για ανθρωπιστικούς λόγους 02.02.26

Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα

Ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα θα στείλει το Μεξικό στην Κούβα, ανακοίνωσε η πρόεδρός του. Η Κλάουντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι κάνει διπλωματικές ενέργειες για την παράδοση πετρελαίου.

Σύνταξη
Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»

Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, λίγο μετά το «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και τον προπηλακισμό του διαιτητή Ντάνι Μάκελι, στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
On Field 02.02.26

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό
Για τα Ίμια 02.02.26

Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό

Με ανάρτηση για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, η Μαρία Καρυστιανού κάνει τη δεύτερη απόπειρα να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Επιμένει σε εθνικοπατριωτικές κορώνες και προσέγγιση των θεμάτων με επικίνδυνη απλοϊκότητα, στοχεύοντας προφανώς στα εθνικιστικά αντανακλαστικά συγκεκριμένου ακροατηρίου.

Σύνταξη
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζω

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

