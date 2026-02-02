Ας βάλουμε τέλος στο doomscrolling – Μας γεμίζει με στρες και απαισιοδοξία

Η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη με πληροφορίες, ειδήσεις και στιγμιότυπα από όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε ανά πάσα στιγμή για τα πάντα, φαίνεται να μας προσφέρει ευκολία, αλλά ταυτόχρονα κρύβει κινδύνους για την ψυχική μας υγεία. Ένας από αυτούς είναι το φαινόμενο του doomscrolling. Στην ουσία, πρόκειται για την ασταμάτητη έκθεση και ενημέρωση μέσα από τα social media, καταναλώνοντας αδιάκοπα αρνητικό και καταθλιπτικό περιεχόμενο, που τελικά μας αφήνει με ένα αίσθημα άγχους και απογοήτευσης.

Έρευνες επισημαίνουν ότι ενώ η ανάγκη για ενημέρωση είναι φυσική, η υπερβολική ενασχόληση με τις αρνητικές ειδήσεις μπορεί να έχει επιβαρυντικές συνέπειες για την ψυχική μας ευημερία. Συγκεκριμένα, η συνεχής ροή αρνητικών πληροφοριών μπορεί να εξελιχθεί σε μια συνήθεια που μας εξαντλεί συναισθηματικά, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε.

Αντικαθιστώντας το doomscrolling με ευχάριστες δραστηριότητες

Η λύση είναι απλή και βρίσκεται στην αντικατάσταση του doomscrolling με δραστηριότητες που προσφέρουν πραγματική χαρά και ευημερία. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Sussex αναδεικνύει τις πιο χαρούμενες και ωφέλιμες δραστηριότητες που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας για να βελτιώσουμε την ψυχική μας υγεία. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 2.000 άτομα, αναφέρει ότι το scroll στις σελίδες των κοινωνικών δικτύων φέρνει τις λιγότερες στιγμές χαράς σε σχέση με άλλες δραστηριότητες.

Ας αξιοποιήσουμε υπέρ μας τον ελεύθερο χρόνο μας

Μουσική

Ανάμεσα στις πιο χαρούμενες δραστηριότητες που εντόπισαν οι ερευνητές ήταν η ακρόαση μουσικής, η οποία αποδείχθηκε ότι ενισχύει τη διάθεση και ανακουφίζει από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Η μουσική όχι μόνο μας βοηθά να εκφραστούμε συναισθηματικά, αλλά έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την παραγωγή ντοπαμίνης και σεροτονίνης στον εγκέφαλο — δύο νευροδιαβιβαστών που συνδέονται με τη χαρά και την ευημερία. Επιπλέον, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του άγχους, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο χαλαροί και ήρεμοι.

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου βρέθηκε επίσης στη δεύτερη θέση ως δραστηριότητα που ενισχύει την ευημερία. Η μουσική εκπαίδευση έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη γνωστική λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό. Είναι μια δραστηριότητα που όχι μόνο ενδυναμώνει το μυαλό, αλλά και προσφέρει συναισθηματική έκφραση, κάτι που μας βοηθά να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας και να αντιμετωπίσουμε το στρες.

Ανάγνωση

Η ανάγνωση βιβλίων είναι άλλη μια δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει αληθινή ευημερία. Όχι μόνο ενισχύει τις γνωστικές μας ικανότητες, αλλά μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέες ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες, ενισχύοντας την ενσυναίσθησή μας και τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Αν και πολλοί από εμάς μπορεί να μην έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε πολύ, η αναζήτηση βιβλίων που μας ενδιαφέρουν μπορεί να είναι μια πολύτιμη δραστηριότητα για την ψυχική μας ευημερία.

Δημιουργία

Η δημιουργία (crafting), όπως το πλέξιμο ή η ζωγραφική, είναι μια ακόμη δραστηριότητα που μπορεί να μας προσφέρει ψυχική ανακούφιση. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η επαναλαμβανόμενη και ήρεμη κίνηση που απαιτεί η δημιουργία, λειτουργεί σαν διαλογισμός, ανακουφίζοντας το άγγος και προσφέροντας ψυχική ηρεμία. Η δημιουργικότητα επίσης, μας δίνει την ευκαιρία να εκφραστούμε και να εστιάσουμε στην παρούσα στιγμή, αφήνοντας πίσω τις ανησυχίες.

Εθελοντισμός

Τέλος, ο εθελοντισμός είναι μια από τις πιο ισχυρές δραστηριότητες για την ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας. Αν και μπορεί να μην κάνουμε εθελοντισμό καθημερινά, η βοήθεια προς τους άλλους και η συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις ενισχύει την αίσθηση της ικανοποίησης και της χαράς, δημιουργώντας συναισθηματική πληρότητα.

* Πηγή: Vita