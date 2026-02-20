magazin
Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών
Go Fun 20 Φεβρουαρίου 2026, 22:50

Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών

Μια νέα, δριμεία δικαστική επίθεση εξαπέλυσε η κομητεία του Λος Άντζελες κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας Roblox, κατηγορώντας την εταιρεία ότι μετέτρεψε έναν θεωρητικά ασφαλή ψηφιακό χώρο σε «εκτροφείο» για επίδοξους θηρευτές ανηλίκων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών βρίσκεται πλέον ο παγκόσμιος ηγέτης του gaming Roblox. Nέα αγωγή από την κομητεία του Λος Άντζελες υποστηρίζει πως πίσω από τη βιτρίνα της δημιουργικότητας κρύβεται μια ανεξέλεγκτη έκθεση παιδιών σε σεξουαλικό περιεχόμενο και εκμετάλλευση.

Οι αρχές του Λος Άντζελες κατέθεσαν μια εκρηκτική αγωγή κατά του Roblox, καταρρίπτοντας το αφήγημα της εταιρείας περί ενός ασφαλούς ψηφιακού καταφυγίου για τη νεολαία.

Σύμφωνα με το δικόγραφο που κατατέθηκε την Πέμπτη, η πλατφόρμα κατηγορείται ότι αποτυγχάνει συστηματικά να προστατεύσει τους ανήλικους χρήστες από θηρευτικές συμπεριφορές, παρά τις συνεχείς δημόσιες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο.

Η νομική αρχή της Καλιφόρνια υποστηρίζει ότι το Roblox αυτοπροβάλλεται ως ένας δημιουργικός χώρος, ενώ στην πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον όπου η ασφάλεια των παιδιών θυσιάζεται στον βωμό του εταιρικού κέρδους.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή είναι βαρύτατες, καθώς αναφέρεται ότι παιδιά στο Λος Άντζελες έχουν εκτεθεί επανειλημμένα σε σεξουαλικά ρητό περιεχόμενο και πρακτικές αποπλάνησης (grooming).

Η κομητεία του Λος Άντζελες επισημαίνει ότι η εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά συστήματα εποπτείας ή επαλήθευσης ηλικίας, αφήνοντας τους ανήλικους ευάλωτους σε κακόβουλους χρήστες.

Παρά το γεγονός ότι το Roblox έχει ανακοινώσει πρόσφατα την ενίσχυση των πρωτοκόλλων ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας εκτίμησης ηλικίας μέσω προσώπου, οι αρχές θεωρούν ότι οι ενέργειες αυτές είναι ανεπαρκείς και καθυστερημένες.

Ντόμινο αγωγών

Το Λος Άντζελες δεν είναι η μόνη περιοχή που στρέφεται δικαστικά κατά του gaming κολοσσού. Παρόμοιες νομικές μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Τζόρτζια, τη Λουιζιάνα, το Τέξας, τη Φλόριντα και το Κεντάκι.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Roblox τηρεί επιθετική στάση, δηλώνοντας ότι θα αμυνθεί σθεναρά απέναντι στις κατηγορίες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ασφάλεια αποτελεί τον πυρήνα της λειτουργίας της και ότι πολλές από τις καταγγελίες αφορούν περιστατικά που συνέβησαν πριν από πέντε χρόνια.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας τονίζουν ότι διαθέτουν προηγμένα φίλτρα που εμποδίζουν την αποστολή εικόνων μέσω συνομιλίας, περιορίζοντας έτσι μια από τις συνηθέστερες οδούς κατάχρησης στο διαδίκτυο.

Μάχη για την ψηφιακή ασφάλεια των ανηλίκων

Ενώ η δικαστική διαμάχη αναμένεται μακρά, η υπόθεση αναδεικνύει το τεράστιο κενό που υπάρχει στην εποπτεία των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών.

Το Roblox επιμένει ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου και ότι η προστασία των παιδιών είναι ένας αγώνας χωρίς «γραμμή τερματισμού».

Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποι των θυμάτων και οι κρατικοί λειτουργοί επιμένουν ότι καμία δέσμευση δεν είναι ειλικρινής όσο τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας συνεχίζουν να προηγούνται της θωράκισης των πιο ευάλωτων χρηστών της σημειώνει το Variety.

Σοκαριστικά στοιχεία

Πίσω από την παιχνιδιάρικη αισθητική του Roblox κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα, καθώς τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μια δραματική εκτόξευση των αναφορών για παιδική εκμετάλλευση, εκθέτοντας τα κενά στους μηχανισμούς ελέγχου της πλατφόρμας.

Η στρατηγική των θηρευτών στο Roblox εξελίσσεται σε επιστήμη, χρησιμοποιώντας δώρα και φιλοφρονήσεις για να παρασύρουν ανήλικους σε μη ελεγχόμενα δίκτυα, την ώρα που η αναλογία εποπτών προς χρήστες παραμένει απελπιστικά χαμηλή επιβεβαιώνουν οι αναλυτές όσο η εκρηκτική αύξηση των αναφορών εκμετάλλευσης ανησυχούν.

Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για το 2023 σοκάρουν: το Roblox ανέφερε περισσότερα από 13.300 περιστατικά παιδικής εκμετάλλευσης στο NCMEC, σημειώνοντας μια τρομακτική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρόλο που η εταιρεία αποδίδει αυτή την αύξηση στη βελτίωση των συστημάτων ανίχνευσης, η σκληρή αλήθεια παραμένει ότι ο όγκος των αναφορών και των συλλήψεων μαρτυρά ένα βαθύτερο πρόβλημα.

Οι θηρευτές δεν βλέπουν το Roblox ως παιχνίδι, αλλά ως έναν ψηφιακό παιδότοπο χωρίς επαρκή επίβλεψη, όπου μπορούν να «ψαρεύουν» θύματα με ελάχιστο ρίσκο.

Η ψυχολογία του grooming: Από τα δώρα στη χειραγώγηση

Ο τρόπος δράσης των θηρευτών είναι μεθοδικός και ύπουλος. Ξεκινούν δημιουργώντας προφίλ που μοιάζουν με αυτά των παιδιών, υιοθετώντας την ίδια γλώσσα και ενδιαφέροντα.

Η προσέγγιση γίνεται σταδιακά μέσω φιλοφρονήσεων ή προσφοράς δώρων, όπως το εικονικό νόμισμα Robux ή σπάνια ψηφιακά αντικείμενα, χτίζοντας μια ψεύτικη σχέση εμπιστοσύνης.

Μόλις «κερδίσουν» το παιδί, το επόμενο βήμα είναι να το απομακρύνουν από το ελεγχόμενο περιβάλλον του Roblox και να το οδηγήσουν σε εφαρμογές όπως το Discord ή το Snapchat, όπου οι συνομιλίες είναι κρυπτογραφημένες και η γονική παρακολούθηση σχεδόν αδύνατη.

Ολέθρια ανισορροπία

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι η χαοτική διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των χρηστών και το προσωπικό ασφαλείας. Το Roblox διαθέτει μόλις 3.000 φυσικούς επόπτες για μια βάση χρηστών που ξεπερνά τα 78 εκατομμύρια.

Αυτή η αναλογία καθιστά πρακτικά αδύνατο τον έλεγχο κάθε αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο, παρά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ειδικοί από οργανισμούς όπως η Thorn και το NCMEC προειδοποιούν ότι το grooming ξεκινά με τόσο διακριτικό τρόπο που συχνά ούτε τα ίδια τα παιδιά ούτε οι γονείς τους αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο μέχρι να είναι πολύ αργά.

