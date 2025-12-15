Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Σε μια σπάνια ένδειξη δυσαρέσκειας κατά της ρωσικής κυβέρνηση, μερικές δεκάδες πολίτες διαδήλωσαν την Κυριακή στο παγωμένο Τομσκ της Σιβηρίας απαιτώντας να αρθεί η απαγόρευση για την αμερικανική πλατφόρμα παιδικών βιντεοπαιχνιδιών Roblox, η οποία έπεσε θύμα του τελευταίου κύματος λογοκρισίας.

Από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου κατά της Ουκρανίας, το Κρεμλίνο έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στις περισσότερα δυτικά μέσα ενημέρωσης και σχεδόν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram και το YouTube.

Στη θέση των ξένων υπηρεσιών επικοινωνίας, η Ρωσία προωθεί την κρατική εφαρμογή MAX, εμπνευσμένη εν πολλοίς από το WhatsApp, η οποία σύμφωνα με επικριτές του Κρεμλίνου ανοίγει την πόρτα για παρακολούθηση των χρηστών από τη ρωσική κυβέρνηση.

Στις 3 Δεκεμβρίου, η ρωσική αρχή επικοινωνιών Roskomnadzor μπλόκαρε την πρόσβαση στο Roblox, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα» και γενικά «βρίθει ακατάλληλου υλικού που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πνευματική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών».

Στο Τομσκ, περίπου 2.900 ανατολικά της Μόσχας, αρκετές δεκάδες άτομα αψήφησαν το χιλονι και συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο «Βλαντιμίρ Βισότσι» κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Κάτω τα χέρια από το Roblox» και «To Roblox είναι θύμα του φηφιακού Σιδηρού Παραπετάσματος».

Πολλοί ρώσοι πάντως παρακάμπουν τις διαδικτυακές απαγορεύσεις χρησιμοποιώντας δίκτυα VPN που αποκρύπτουν τη θέση τους. Πολλοί νεαροί Ρώσοι αμφισβητούν τη λογική των απαγορεύσεων που μπορούν να παρακαμφθούν τόσο εύκολα.

Η κυβέρνηση, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η λογοκρισία είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί ο «πόλεμος πληροφοριών» της Δύσης που απειλεί τις «παραδοσιακές» ρωσικές αξίες.

Αρκετές ακόμα χώρες, ανάμεσά τους το Ιράκ και η Τουρκία, έχουν απαγορεύσει το Roblox λόγω ανησυχίας ότι οι ανήλικοι χρήστες μπορεί να μπουν στο στόχαστρο παιδόφιλων.

Η πλατφόρμα είχε 151,5 εκατομμύρια χρήστες το τρίτο τρίμηνο του 2025.