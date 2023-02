Τις βαθιές πληγές και τους νεκρούς τους από το φονικό σεισμό μετρούν Τουρκία και Συρία. Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε πάνω από 23.000 τον αριθμό των θυμάτων, στις δύο χώρες. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι τραυματισμένοι, άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων, ενώ οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό είναι τρομακτικές, με κάποιους να μιλούν ακόμη και για 30.000 νεκρούς.

Όσο περνούν οι ώρες ελαχιστοποιούνται οι ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων. Η ανάγκη δε για κάλυψη των αναγκών επιβίωσης των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι είναι επιτακτική.

Το in παρακολουθεί και μεταδίδει από τις πρώτες ώρες μετά το σεισμό όλες τις εξελίξεις: τις προσπάθειες των διασωστών που κάθε φορά που καταφέρνουν να βγάλουν κάποιο ζωντανό κλαίνε από συγκίνηση, τις επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων και την ενημέρωση των Αρχών, τη διεθνή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, αλλά και τις επιπτώσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Νέα επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να του εκφράσει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μετά τον φονικό σεισμό.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν την πρόσθετη βοήθεια την οποίαν μπορούν να παράσχουν οι ΗΠΑ, προς υποστήριξη των τουρκικών προσπαθειών ανακούφισης, και ο Άντονι Μπλίνκεν δεσμεύτηκε να συνεχίσει να κάνει ότι μπορεί, σε συντονισμό με την Τουρκία, προκειμένου να παρασχεθεί κάθε βοήθεια στα θύματα του σεισμού τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία.

23: 40 Οι «αμνηστίες» Ερντογάν σε μεγαλοεργολάβους έφεραν την καταστροφή

Με τον τουρκικό λαό και τη διεθνή κοινότητα να προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ, με τις εικόνες από τους νεκρούς και τα χαλάσματα να είναι συνταρακτικές, η συζήτηση μοιραία οδηγείται στην αναζήτηση ευθυνών για το μέγεθος της καταστροφής.

Τα πολυώροφα κτίρια στην Τουρκία, που αποδείχτηκαν «χάρτινα» και κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα από τον διπλό φονικό σεισμό, παίρνοντας μαζί τους χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, έχουν προκαλέσει την οργή του τουρκικού λαού, και όχι μόνο, με δεκάδες δημοσιεύματα στον εγχώριο και διεθνή Τύπο να μιλούν για το κατασκευαστικό «θαύμα» – φιάσκο του Ερντογάν.

Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του BBC που εξέτασε τρία νέα κτίρια, που μετατράπηκαν σε ερείπια, για να μάθει τι αποκαλύπτουν για την ασφάλεια των κτιρίων, ενώ κάνει λόγο για «κατασκευαστικές αμνηστίες» της κυβέρνησης Ερντογάν, που δίδονταν σε μεγαλοεργολάβους, οι οποίοι δεν εφάρμοζαν τους οικοδομικούς κανονισμούς.

Γνωστή δημοσιογράφος, που ήταν παρουσιάστρια στο φιλοκυβερνητικό κανάλι «Show Tv», εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά… παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένου του Ερντογάν για την κατάρρευση χιλιάδων κτιρίων στις περιοχές που έπληξαν οι φονικοί σεισμοί της Δευτέρας, προκαλώντας τον θάνατο πάνω από 19 χιλιάδων ανθρώπων.

Στη συνέχεια παραιτήθηκε, είδηση που έγινε πρώτο θέμα στα social media.

Ο λόγος για την Ντιλάρα Γκοντέρ, η οποία δεν κράτησε την ψυχραιμία της και ξέσπασε την ώρα που είχε καλεσμένο, τονίζοντας ότι για την καταστροφή δεν φταίει η μοίρα και ο σεισμός αλλά όσοι κατασκεύασαν τα κτίρια, όσοι έδωσαν άδειες, καθώς και όσοι τις ενέκριναν – οι τουρκικές αρχές, δηλαδή.

Τον άγριο ξυλοδαρμό και τις συλλήψεις ατόμων που έκαναν πλιάτσικο στα ερείπια κατέγραψαν βίντεο.

Ο ιδιοκτήτης του Renaissance Residence, ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων που καταστράφηκε από τον σεισμό στην επαρχία Χατάι της νοτιοανατολικής Τουρκίας , συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή, ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα.

Πως αξιολογούν σε ποια κτίρια θα αναζητήσουν πρώτα επιζώντες, εξηγεί το BBC.

Ο Έλληνας άσος της Τράμπζονσπορ αγόρασε μία συλλεκτική φανέλα αφιερωμένη σ’ εκείνον από τον περσινό θρίαμβο της Τράμπζονσπορ, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους πληγέντες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διασώστες εντόπισαν πρώτα το άψυχο σώμα του 65χρονου, κάτω από τα συντρίμμια, ενώ λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε και η σύζυγός του.

Eικόνες που θυμίζουν βιβλική καταστροφή από το διπλό φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Τουρκία, αποκαλύπτει χάρτης της NASA.

Σταμάτησαν οι έρευνες της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του ζευγαριού των Ελλήνων που φέρεται έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια της πολυκατοικίας όπου έμεναν στην πόλη της Αντιόχειας.

Στο νεκροταφείο Nurdağı στην τουρκική επαρχία Gaziantep, στα σύνορα με τη Συρία, σύντομα δεν θα υπάρχει πλέον χώρος για τους νεκρούς. Οι φρεσκοσκαμμένοι τάφοι είναι σημειωμένοι με λευκές ταφόπλακες, με κομμάτια σκισμένου υφάσματος που συγκεντρώνονται από τα ρούχα των θυμάτων ώστε να τα αναγνωρίσουν.

Σοκ και δέος προκαλούν οι εικόνες και τα βίντεο από το ρήγμα του φονικού σεισμού, που ισοπέδωσε πόλεις και χωριά σε Τουρκία και Συρία.

Ξεπέρασαν τους 22.000 οι νεκροί εξαιτίας των φονικών σεισμών. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι οι νεκροί στη γειτονική χώρα έφτασαν τους 18.991.

Την ίδια στιγμή, οι νεκροί στη Συρία, στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, έχουν φτάσει τους 2.037 και στις περιοχές που ελέγχει το καθεστώς Άσαντ τους 1.340.

Μία ιστορία που έρχεται από τη γειτονική χώρα σκορπά συγκίνηση, καθώς ουδείς θέλει να σταματήσει να ψάχνει στα συντρίμμια παρά τις λιγοστές ελπίδες που υπάρχουν για την ανεύρεση επιζώντων.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA για τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών να εντοπίσουν το ζευγάρι των Ελλήνων που αγνοούνται στην Αντιόχεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανακοίνωσε ότι 14 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν σήμερα στη βόρεια Συρία από την Τουρκία. Τι εξετάζει η Άγκυρα σχετικά με τα συνοριακά περάσματα;

Θρήνος επικρατεί στην Αμμόχωστο αφού πολλά παιδιά από ομάδα βόλεϊ είναι νεκρά. Οι άτυχοι μαθητές καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια του ξενοδοχείου Isias όπου βρίσκονταν στην πόλη Αντιγιαμάν στην Τουρκία μετά τους φονικούς σεισμούς.

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι επιχειρήσεις διάσωσης σε Τουρκία και Συρία με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις συνθήκες ψύχους που επικρατούν.

Δείτε το ρεπορτάζ του Al Jazeera:

Την ώρα που οι διασώστες επιχειρούν ακόμη στα χαλάσματα σώζοντας ζωές, οι κραυγές των συγγενών θυμάτων από τις ισοπεδωμένες περιοχές φτάνουν μέχρι τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από τι θα εξαρτηθεί η μετάθεση των εκλογών;

Ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη το 1999 είχε προκαλέσει περίπου 18.000 θανάτους, ένας απολογισμός που ήδη έχει ξεπεραστεί.

Οι διασώστες κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να εντοπίσουν και να ανασύρουν τους επιζώντες μετά τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

«Θα γίνει ο σεισμός, τον περιμένουμε…». Ο ομότιμος καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας και Γεωδυναμικής, Δημήτρης Παπανικολάου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το ενδεχόμενο σεισμού παρόμοιου με της Τουρκίας στην Ελλάδα, αλλά και για τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να βρουν ζωντανούς στα χαλάσματα.

17χρονη ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 90 ώρες στα ερείπια.

Η κοπέλα ήταν επί 90 ώρες καταπλακωμένη από τα συντρίμμια σε βάθος 8 μέτρων. Κάθε ώρα έδινε τη δική της μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, περιμένοντας τα μέλη των συνεργείων να την σώσουν από τον θάνατο.

Τους Έλληνες διασώστες που επιχειρούν στην Τουρκία μετά τους φονικούς σεισμούς εξυμνεί η Σεντέφ Καμπάς, δημοσιογράφος που είχε συλληφθεί παλιότερα με εντολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφού τον είχε παρομοιάσει με βοοειδές.

Τον γύρο των τουρκικών κοινωνικών δικτύων έκανε η είδηση για τη διάσωση βρέφους 10 ημερών με τη μητέρα του μετά από 90 ώρες.

Αυξάνονται κάθε λεπτό που περνάει οι νεκροί από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία.

Η αλληλεγγύη μπορεί να ανοίξει δρόμους ειρήνης.

Ο Παναγιώτης Καρύδης, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» από την Τουρκία.

Οι μετασεισμοί γίνονται εν τω μεταξύ και πολιτικοί, φτάνοντας μέχρι την Άγκυρα και το προεδρικό γραφείο, καθώς η λαϊκή οργή από την ολιγωρία και την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού εντείνεται και τα ερωτήματα για κακοτεχνίες και ενδημική διαφθορά στον κατασκευαστικό τομέα πληθαίνουν.

Συνεχίζεται η μάχη των διασωστών να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα μετά τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία. Συγκλονίζουν οι διάλογοι που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, με εγκλωβισμένα παιδιά να μιλούν στους σωτήρες τους.

Ενδεικτικό της οργής των Τούρκων πολιτών προς την κυβέρνηση, είναι το απλό και ξεκάθαρο μήνυμα, ενός Τούρκου πολίτη, του Χακάν Τανριβερντί, προς τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Μην έρθεις εδώ να ζητήσεις ψήφους».

Βίντεο του Anadolu παρουσιάζει τη διάσωση μητέρας και κόρης στην επαρχία Καχραμανμαράς που χτυπήθηκε σκληρά από τον σεισμό.

Mother and daughter rescued from the rubble after 92 hours during search and rescue operations in southern Kahramanmaras province https://t.co/HqU62FsdeD pic.twitter.com/enf9eMel6M

