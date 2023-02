Χαρμόσυνα νέα έρχονται από την Αντιόχεια εν μέσω της τραγωδίας στην Τουρκία μετά τους φονικούς σεισμούς.

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ονομάζεται Ουμίτ Γκιουλτσιτσέκ, μετά από 130 ολόκληρες ώρες στα ερείπια.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα είχαν διασωθεί δύο γυναίκες σε Καχραμανμαράς και Ντιγιαρμπακίρ, καθώς και ένα μωράκι μόλις δύο μηνών.

Old woman Umit Gulcicek is miraculously rescued alive from the rubbles of a collapsed building in Antakya district 130 hours after earthquakes

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023