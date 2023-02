Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία και τη Συρία, καθώς οι διασώστες για έκτη ημέρα δίνουν μάχη να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν επιζώντες στα ερείπια μετά τους φονικούς σεισμούς.

Το Anadolu μεταδίδει ότι οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μετά από 122 ολόκληρες ώρες δύο γυναίκες, μια 70χρονη και μια 55χρονη, από τα ερείπια στην Καχραμανμαράς και στην Ντιγιαρμπακίρ, περιοχές που επλήγησαν σφόδρα από το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams 🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

More survivors rescued from Türkiye quake rubble after 5 days in debris 🕙 55 year-old woman was rescued in the province of Diyarbakir after she survived under the rubble of a building where she had been trapped for 122 hours https://t.co/ctmC9Fsaen pic.twitter.com/7SjyzgubA3 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Μέχρι στιγμής, οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία είναι τουλάχιστον 24.150, με τον αριθμό να ανεβαίνει διαρκώς και τις προβλέψεις για τον τελικό απολογισμό να είναι απελπιστικές.

Μόνο στην Τουρκία, σύμφωνα με την AFAD, τα θύματα από τον σεισμό είναι 20.665. Επίσης, οι Αρχές τονίζουν ότι 93.000 σεισμόπληκτοι έχουν απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές και ότι στην περιοχή επιχειρούν 166.000 μέλη των ομάδων διάσωσης.

Την ίδια ώρα στη Συρία οι νεκροί είναι περισσότεροι από 3.500.

Διέσωσαν και 15χρονο κορίτσι

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια ένα 15χρονο κορίτσι επίσης στην Καχραμανμαράς.

Απεγκλώβισαν 68χρονη στη Χατάι

Επίσης, η 68χρονη Νεζιχέ Σεβίνκ απεγκλωβίστηκε από τα σωστικά συνεργεία στη Χατάι: Δείτε φωτογραφία από το Reuters:

Σύμφωνα με το Anadolu, 98 άτομα διασώθηκαν από τα συντρίμμια μετά από 96 έως 116 ώρες έπειτα από τους δύο φονικούς σεισμούς που έπληξαν δέκα τουρκικές επαρχίες και τη Συρία.

98 people rescued from rubble in 96th and 116th hours after 7.7- and 7.6- magnitude earthquakes, described as the «disaster of the century,» affected 10 provinces centered in Kahramanmaras 🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/ZhVdNGDVfs — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Μάλιστα, στην Ισλάχιγε, περιοχή στην Γκαζιαντέπ, έσωσαν δύο ανθρώπους, τον ένα ανάπηρο, οι οποίοι βρίσκονταν 114 ώρες στα ερείπια.