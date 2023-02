Πάνω από 100 ώρες από τη στιγμή που οι τρομακτικοί σεισμοί έπληξαν τη νότια Τουρκία, οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται καθώς πολλοί επιζώντες ανασύρονται από τα συντρίμμια.

Περίπου 110 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό, ο Izzet Bekir, 47 ετών, ανασύρθηκε από τα ερείπια πενταώροφου κτιρίου στη συνοικία Mustafa Kemal της επαρχίας Hatay.

Οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να προσπαθούν για τη διάσωση της συζύγου του Ferah και των παιδιών του Resit, 6, και Can, 5 ετών.

Ο Dogan και ο Temanur Konac, και οι δύο στα 50 τους, διασώθηκαν αφού είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια για 109 ώρες στην περιοχή της Antakya, όπως μεταδίδει το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu (απ’ όπου και η φωτογραφία, επάνω).

#Turkey > In the 117th hour of the #earthquake in #Kahramanmaraş , a man was rescued alive from the rubble. pic.twitter.com/Je5TadtRlF

Στην ίδια περιοχή, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της διασώθηκαν 108 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό. Ο πατέρας, Alpaslan, παραμένει ζωντανός κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με την ομάδα που επιχειρεί να τον απεγκλωβίσει.

Στην ίδια περιοχή διασώθηκε μετά από 111 ώρες ένας άγνωστος 30χρονος αλλοδαπός υπήκοος.

Επίσης στην Antakya, η Selma Gunes, 62 ετών, βρέθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου μετά από 108 ώρες.

Πυροσβέστες και διασώστες από την επαρχία Kutahya διέσωσαν ηλικιωμένη στη Hatay μετά από 108 ώρες.

Η Filiz Ciftci, 38 ετών, ανασύρθηκε μετά από 108 ώρες στην επαρχία Kahramanmaras.

Στην ίδια περιοχή, ομάδα διάσωσης από την επαρχία της Σαμψούντας στη Μαύρη Θάλασσα της Τουρκίας ανέσυρε γυναίκα με το όνομα Leyla, η οποία είχε παγιδευτεί για 108 ώρες.

Syrian & Lebanese rescue teams have rescued tonight a mother and her son in Jableh 5 days after the #earthquake ! #Syria

Επίσης στην Kahramanmaras, ο Done Gul Bitmis, 46 ετών, σώθηκε από τα συντρίμμια επταώροφου κτιρίου μετά από 112 ώρες.

Στην περιοχή Nurdagi της επαρχίας Gaziantep, ο 9χρονος Miray Karatas διασώθηκε 108 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό. Η μητέρα, ο πατέρας και η αδερφή του παιδιού σκοτώθηκαν.

Στην ίδια συνοικία, η Zahide Kaya, έγκυος, ανασύρθηκε μετά από 115 ώρες.

Επίσης στην ίδια περιοχή, ένα άτομο ανασύρθηκε 105 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό.

Ομάδα από τη βόρεια επαρχία της Τουρκίας, Amasya, έσωσε έναν άνδρα με το όνομα Kazim, ο οποίος ήταν παγιδευμένος για 108 ώρες.

🇹🇷 🇸🇾 PRAY Hope🙏 #earthquakeinturkey 💝 After 110 hours of intense rescue efforts, a mother and her baby were finally rescued from the rubble in turkey #depremden #depremsondakika #Rescue #Turquia #TurkeyQuake #TurkeySyriaEarthquake #earthquake #depremhatay #depremden pic.twitter.com/lOLsK7N0bp

Μια τραυματισμένη γυναίκα διασώθηκε στην περιοχή Nizip, της επαρχίας Gaziantep, 107 ώρες μετά τον πρώτο από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή τη Δευτέρα.

Δύο ώρες νωρίτερα στο ίδιο κτίριο, δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανασύρθηκαν επίσης από τα συντρίμμια.

Η δεκατετράχρονη Fatma, έφηβη συριακής καταγωγής, σώθηκε επίσης από τα ερείπια στην Kahramanmaras 104 ώρες μετά τον σεισμό από ομάδα διάσωσης που έστειλε το κοινοβούλιο της χώρας.

Επίσης στην Kahramanmaras, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο και των δύο σεισμών, 38χρονος άνδρας ανασύρθηκε από τα συντρίμμια μετά από 105 ώρες.

Αφού θάφτηκε στα συντρίμμια για 108 ώρες, ο συριακής καταγωγής Necip Nabua, 31 ετών, ανασύρθηκε ζωντανός μετά από πεντάωρη επιχείρηση των διασωστών, στην ίδια επαρχία.

Οι διασώστες στην Kahramanmaras βρήκαν και τον 35χρονο Ali Ibrahim ζωντανό 103 ώρες μετά την καταστροφή.

Αλλοι δύο άνθρωποι διασώθηκαν στην επαρχία Hatay αφού έμειναν 107 ώρες κάτω από τα ερείπια. Τέσσερις ώρες νωρίτερα, άλλοι έξι διασώθηκαν από το ίδιο κτίριο.

Οι πυροσβέστες έβγαλαν την 41χρονη μητέρα Neslihan Karadeniz και τα παιδιά της Fatma, 21, Munire, 15 και Ramazan, 7, κάτω από τα ερείπια μετά από 108 ώρες στη Hatay.

Την 105η ώρα μετά τον σεισμό που έπληξε την Τουρκία, ένα αγοράκι και ο επτάχρονος αδερφός του διασώθηκαν από τα ερείπια στην επαρχία Kahramanmaras.

Οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν πρώτα τον Yusuf Huseyin, ο οποίος είναι ενάμιση ετών, από τα συντρίμμια και λίγο νωρίτερα τον μεγαλύτερο αδερφό του Muhammed.

Στην επαρχία Adiyaman, οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν επίσης τον 54χρονο Mehmet Ayhan Erden 105 ώρες μετά τον σεισμό.

Μια ομάδα διάσωσης από την Κίνα απεγκλώβισε μια γυναίκα, τη Yasemin, από τα ερείπια στην επαρχία Malatya μετά από 105 ώρες.

Αυτές οι διασώσεις έγιναν μετά τον απεγκλωβισμό του Osman Firat, 47 ετών, στην Kahramanmaras, 104 ώρες μετά τον πρώτο από τους δύο σεισμούς.

Can’t stop tears🥲5-year-old Hazal, who was pulled alive from a collapsed building, turns down drinking water before receiving a medical examination first in the quake-hit Hatay province. #TurkiyeQuakes #TurkeySyriaEarthquake #earthquake #turkiye #PrayersForTurkeyandsyria pic.twitter.com/gnqd1N3AWW

Ο εξηντάχρονος Eyup Ak ανασύρθηκε επίσης ζωντανός χθες Παρασκευή από κτίριο που κατέρρευσε στην επαρχία Adiyaman, μετά από 104 ώρες.

Τουρκικές ομάδες διέσωσαν επίσης χθες τον 66χρονο Murat Vural στην περιοχή Islahiye, της επαρχίας Gaziantep, 103 ώρες μετά τον πρώτο από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς.

Ο Vural απομακρύνθηκε από τα συντρίμμια μετά από 10 ώρες πυρετώδους προσπάθειας μελών της Εθνικής Ιατρικής Ομάδας Διάσωσης (UMKE) και της αστυνομίας.

Αυτό συνέβη δύο ώρες μετά από μια παρόμοια ιστορία διάσωσης στην επαρχία Hatay, όπου τα μέλη ομάδας ανθρακωρύχων από την επαρχία Zonguldak έσωσαν μια μητέρα, την Ihlas Ayaz, και τον γιο της Yigit.

Ομάδες της UMKE και της αστυνομίας στην περιοχή Elbistan της επαρχίας Kahramanmaras έσωσαν τη ζωή του Mustafa Sahin Sami, 102 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό. Οι ομάδες εργάστηκαν 12 ώρες για ν’ απεγκλωβίσουν τον 33χρονο από τα ερείπια επταώροφου κτιρίου.

Επίσης στην Kahramanmaras, 15χρονο κορίτσι διασώθηκε από ομάδες του Αζερμπαϊτζάν. Η συριακής καταγωγής Ayse Mustafa σώθηκε μετά από 103 ώρες.

Στη Hatay, ένας σκύλος με το όνομα Venus βοήθησε τις ομάδες διάσωσης να σώσουν τη ζωή της ιδιοκτήτριάς του, καθώς και τη δική του.

In Turkey Sergeant osman was pulled out from the ruins after 104 hours and he started recitation of Al Bakra .Our prayers are with the Türkiye & Syria .Almost 23k people lost their lives in #earthquake .we stand with🇹🇷 in this difficult situation.🙌🇵🇰🇹🇷 #PSL2023 #PakistanArmy pic.twitter.com/WshK5CJ3gL

Οταν οι ομάδες διάσωσης καλούσαν για επιζώντες στα συντρίμμια ενός κτιρίου, το γάβγισμα του σκύλου ήταν αυτό που τους οδήγησε στα ίχνη του καθώς και της ιδιοκτήτριάς του Duygu, 103 ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου.

Η τριάμισι ετών Zeynep Ela Parlak ανασύρθηκε επίσης από τα ερείπια στη Hatay, 103 ώρες μετά τον αρχικό σεισμό.

Ομάδα διάσωσης από την κεντρική επαρχία Usak της Τουρκίας έσωσε τον 27χρονο Busra Atalay Aslan από τα ερείπια, 102 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό που έπληξε την Τουρκία.

Οι ανθρακωρύχοι που ήρθαν από την επαρχία Rize στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας έσωσαν επίσης μια μητέρα και την κόρη της Melike στην περιοχή Nizip, επίσης 102 ώρες από τον πρώτο σεισμό.

Ενα άλλο θύμα, ο 41χρονος Ali Ibrahim, διασώθηκε 104 ώρες αφότου η περιοχή χτυπήθηκε από τους σεισμούς. Τούρκοι στρατιώτες διέσωσαν δύο παιδιά συριακής καταγωγής, τον 15χρονο Ahmet και τον οκτάχρονο αδερφό του Muhammet, προχθές Πέμπτη.

(Στο συγκινητικό βίντεο που ακολουθεί από τις δωρεές για τους πληγέντες, παιδάκι γέμισε τις τσέπες του μπουφάν του με γλυκίσματα και ξηρούς καρπούς για τον συνομήλικο σεισμοπαθή που θα το παραλάβει)

During the donations collected for #Türkiye🇹🇷 in #Azerbaijan🇦🇿, it was noticed that a child filled his coat with candy and nuts.

It is impossible not to be touched by the kindness in his little heart…#deprem #DEPREMOLDU #depremsondakika #earthquake #earthquakeinturkey pic.twitter.com/q9Jsr3vHUi

— Daspina Hasanova (@Daspina9) February 9, 2023