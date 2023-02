Τα πολυώροφα κτίρια στην Τουρκία, που αποδείχτηκαν «χάρτινα» και κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα από τον διπλό φονικό σεισμό, παίρνοντας μαζί τους χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, έχουν προκαλέσει την οργή του τουρκικού λαού και δεκάδες δημοσιεύματα στον εγχώριο και διεθνή Τύπο για το κατασκευαστικό «θαύμα» – φιάσκο του Ερντογάν.

Το BBC εξέτασε τρία νέα κτίρια, που μετατράπηκαν σε ερείπια, για να μάθει τι αποκαλύπτουν για την ασφάλεια των κτιρίων, ενώ κάνει λόγο για «κατασκευαστικές αμνηστίες» της κυβέρνησης Ερντογάν, που δίδονταν σε μεγαλοεργολάβους, οι οποίοι δεν εφάρμοζαν τους οικοδομικούς κανονισμούς.

Οι οικοδομικοί κανονισμοί, σημειώνει το BBC, έχουν αυστηροποιηθεί μετά από προηγούμενες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένου του σεισμού του 1999 στην πόλη Ιζμίτ, στα βορειοδυτικά της χώρας, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 17.000 άνθρωποι.

Ωστόσο, οι νόμοι, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων προτύπων που θεσπίστηκαν το 2018, έχουν εφαρμοστεί ανεπαρκώς.

«Εν μέρει, το πρόβλημα είναι ότι έχουν γίνει πολύ λίγες μετατροπές των υφιστάμενων κτιρίων, αλλά υπάρχει επίσης πολύ περιορισμένη επιβολή των οικοδομικών προτύπων στις νέες κατασκευές», λέει ο καθηγητής Αλεξάντερ.

Ο ανταποκριτής του BBC στη Μέση Ανατολή, Tom Bateman, μίλησε με ανθρώπους στη νότια πόλη των Αδάνων, οι οποίοι είπαν ότι ένα κτίριο που κατέρρευσε εκεί είχε υποστεί ζημιές πριν από 25 χρόνια σε έναν άλλο σεισμό, αλλά είχε αφεθεί χωρίς καμία κατάλληλη μετατροπή.

6 hours after the earthquake in #sanliurfa, Turkey, a multi-story building collapsed due to aftershocks.#earthquakeTurkiye #Syria #Turkey pic.twitter.com/uotpnfaOgB

— Muhammad Faheem Khan🇵🇰 (@faheemkhans) February 6, 2023