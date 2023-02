Τις βαθιές πληγές και τους νεκρούς τους από το φονικό σεισμό μετρούν Τουρκία και Συρία, όπου η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε πάνω από 24.000 τον αριθμό των θυμάτων.

Δεκάδες χιλιάδες είναι οι τραυματισμένοι, άγνωστος εξακολουθεί να είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από κτίρια σε πόλεις που έχουν ισοπεδωθεί, ενώ οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό είναι τρομακτικές, με κάποιους να μιλούν ακόμη και για 50.000 νεκρούς.

Η οργή για την παντελή έλλειψη αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων που κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα, συνεχώς μεγαλώνει.

Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση Τούρκου δημοσιογράφου, σύμφωνα με την οποία σε σημείο της πόλης Καχραμάνμαρας το μόνο κτίριο που έμεινε όρθιο ήταν αυτό των Πολιτικών Μηχανικών.

Ο δημοσιογράφος Ragip Soylu έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter: «Ένα κτίριο στέκεται όρθιο στην Καχραμανμαράς: Το Επιμελητήριο των Πολιτικών Μηχανικών».

One building standing in Kahramanmaras: The Chamber of Civil Engineers pic.twitter.com/tJAfA4whYb

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023